Tổng hợp những mâm cơm nhà ngon lành, hấp dẫn khiến ai đi xa cũng nhớ về

Chị Trần Phương Thùy (Quảng Ninh) rất yêu thích vào bếp nấu những bữa cơm ngon lành, đủ chất cho cả gia đình. Những khi công việc bận rộn hoặc mệt mỏi, chị và cả nhà phải ăn ngoài hàng và luôn cảm thấy cơm nhà vẫn là ngon nhất.

Cùng tham khảo những bữa cơm cực hấp dẫn, thực đơn phong phú của gia đình chị Thùy để khỏi "vắt óc nghĩ thực đơn mỗi ngày".

Bò cuốn - Canh ngán nấu rau mồng tơi - Cá kho - Dâu tây

Canh ốc rỗ - Mực xào súp lơ - Xoài

Ghẹ, bề hấp sả - Củ cải luộc - Thịt đế thăn chiên

Sườn nướng - Bò áp chảo sốt tiêu đen

Vịt 2 món: nướng và om sấu

Lẩu riêu tôm

Canh cải xoong nấu tôm - Cánh gà tẩm bột chiên - Bánh chưng - Bưởi

Gà nướng ăn kèm xôi ngũ sắc

Gà nướng ăn cùng xôi ngô

Canh ốc - Cá bống chiên lá lốt - Thịt quay - Rau cải luộc chấm trứng - Mít

Ốc rỗ luộc - Sườn xào chua ngọt - Canh cua nấu mồng tơi - Cà muối

Thịt kho tàu - Măng tây xào thịt bò - Rau cải luộc

Canh rau đay tơi nấu cua - Bắp bò luộc - Mắm tép - Cà muối

Canh rau ngót nấu tôm - Súp lơ xào tỏi - Gà xiên nướng - Mực chiên

Canh bò dưa chua - Ngô, cà rốt luộc - Ngọn susu xào bề bề

Sườn ninh củ quả - Tôm rang thịt - Thịt xiên - Việt quất

Canh rau mồng tơi nấu tôm - Tôm rang - Trứng rán lá ngải - Susu cà rốt luộc

Canh xương ninh củ cải, cà rốt - Bò băm xào ăn cùng phồng tôm - Cá hồi hấp xì dầu

Lẩu bò nấm

Canh bầu nấu tôm - Tôm rang - Trứng rán lá ngải - Salad

Cá kho nồi đất - Salad - Rau bắp cải luộc - Nhãn

Sốt vang ăn kèm bánh mì và bún bò sốt vang

Cá kho - Đậu rán chấm mắm hành phi - Nụ bí và đậu Hà Lan xào - Bắp cải luộc