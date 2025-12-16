Tổng hợp những mâm cơm nhà ngon lành, hấp dẫn khiến ai đi xa cũng nhớ về
Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa và mỗi bữa cơm quây quần bên người thân luôn khiến mùa đông không còn lạnh nữa.
Chị Trần Phương Thùy (Quảng Ninh) rất yêu thích vào bếp nấu những bữa cơm ngon lành, đủ chất cho cả gia đình. Những khi công việc bận rộn hoặc mệt mỏi, chị và cả nhà phải ăn ngoài hàng và luôn cảm thấy cơm nhà vẫn là ngon nhất.
Cùng tham khảo những bữa cơm cực hấp dẫn, thực đơn phong phú của gia đình chị Thùy để khỏi "vắt óc nghĩ thực đơn mỗi ngày".
Bò cuốn - Canh ngán nấu rau mồng tơi - Cá kho - Dâu tây
Canh ốc rỗ - Mực xào súp lơ - Xoài
Ghẹ, bề hấp sả - Củ cải luộc - Thịt đế thăn chiên
Sườn nướng - Bò áp chảo sốt tiêu đen
Vịt 2 món: nướng và om sấu
Lẩu riêu tôm
Canh cải xoong nấu tôm - Cánh gà tẩm bột chiên - Bánh chưng - Bưởi
Gà nướng ăn kèm xôi ngũ sắc
Gà nướng ăn cùng xôi ngô
Canh ốc - Cá bống chiên lá lốt - Thịt quay - Rau cải luộc chấm trứng - Mít
Ốc rỗ luộc - Sườn xào chua ngọt - Canh cua nấu mồng tơi - Cà muối
Thịt kho tàu - Măng tây xào thịt bò - Rau cải luộc
Canh rau đay tơi nấu cua - Bắp bò luộc - Mắm tép - Cà muối
Canh rau ngót nấu tôm - Súp lơ xào tỏi - Gà xiên nướng - Mực chiên
Canh bò dưa chua - Ngô, cà rốt luộc - Ngọn susu xào bề bề
Sườn ninh củ quả - Tôm rang thịt - Thịt xiên - Việt quất
Canh rau mồng tơi nấu tôm - Tôm rang - Trứng rán lá ngải - Susu cà rốt luộc
Canh xương ninh củ cải, cà rốt - Bò băm xào ăn cùng phồng tôm - Cá hồi hấp xì dầu
Lẩu bò nấm
Canh bầu nấu tôm - Tôm rang - Trứng rán lá ngải - Salad
Cá kho nồi đất - Salad - Rau bắp cải luộc - Nhãn
Sốt vang ăn kèm bánh mì và bún bò sốt vang
Cá kho - Đậu rán chấm mắm hành phi - Nụ bí và đậu Hà Lan xào - Bắp cải luộc
Dù mới sinh nhưng chị Tuyết Chinh (Hà Nội) vẫn muốn tự tay vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm nhà ngon miệng, hấp dẫn cho bản thân và gia đình.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/12/2025 11:06 AM (GMT+7)