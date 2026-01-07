Anh đào Nhật Bản bung nở giữa rừng ở Điện Biên

Đầu năm mới, hàng nghìn gốc hoa anh đào Nhật Bản tại khu vực hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên bung nở, tạo nên sắc hồng nổi bật giữa lòng hồ. Khu vực trồng hoa nằm trên hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ thủy điện Pá Khoang, cách trung tâm tỉnh khoảng 20 km, thường được người dân và du khách gọi là "đảo hoa" của Điện Biên.

Anh Trịnh Xuân Tư, nhiếp ảnh gia tại Điện Biên, cho hay năm nay hoa anh đào nở sớm hơn so với năm ngoái, vào mùa từ cuối tháng 12/2025. Mật độ hoa nở dày và đồng đều. Tùy thời tiết từng năm, thời gian nở có thể chênh lệch, mùa hoa thường kéo dài khoảng hai tháng.

Đảo hoa nằm ở độ cao hơn 1.000 m, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn khu vực xung quanh, phù hợp với việc trồng các giống anh đào Nhật Bản. Hiện, khu vực này khoảng 20 giống khác nhau, màu sắc đa dạng. Nhiều cây cao 6-7 m, càng lớn tuổi càng cho hoa dày.

Các cây hoa anh đào đều được gắn thẻ với mã QR để khách tham quan tìm hiểu về giống cây. Từ khu vực vườn hoa, du khách có thể phóng tầm mắt về núi Pu Tó Cọ, nơi từng là đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo điểm nhấn kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và giá trị lịch sử.

Hoa anh đào tại Pá Khoang được tiến sĩ Trần Lệ nghiên cứu trồng thử nghiệm từ năm 2005. Từ 10 hạt giống hoa anh đào được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tặng, ông Lệ đã trồng và thuần dưỡng thành công. Cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, ra hoa sau 4 năm trồng tại xã Pá Khoang.

Từ 10 cây hoa anh đào đầu tiên, ông Lệ nhân giống được trên 1.000 cây sau 7 năm. Sau 20 năm chăm sóc, hiện đảo hoa anh đào có hơn 300.000 cây, phần lớn là cây giống 1-2 năm tuổi.

Dịp đầu năm, đảo hoa thu hút nhiều khách đến tham quan, chụp hình. Vé tham quan vườn hoa giá 50.000 đồng mỗi lượt. Ngoài phục vụ du lịch, cây hoa anh đào tại vườn còn được các đơn vị trong nước và tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam mua để trồng. Những cây được lựa chọn thường cao khoảng 1 m và ra hoa sau 2-3 năm.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết vào ngày 9-11/1/2026 tới đây, tại đây sẽ diễn ra Lễ hội Hoa anh đào. Sự kiện này được tổ chức thường niên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương.