Bộ phận của lợn thuộc top tốt cho sức khỏe nhất thế giới không phải ai cũng biết

Chúng ta đều biết rằng trái cây và rau quả được ca ngợi vì lợi ích dinh dưỡng, nhưng có một sản phẩm từ động vật được cho là tốt cho sức khỏe hơn nhiều loại rau xanh nếu sử dụng đúng cách lại ít người biết.

Trong bảng xếp hạng 100 loại thực phẩm lành mạnh nhất thế giới, mỡ lợn đứng thứ 8 về giá trị dinh dưỡng. Với điểm số dinh dưỡng là 73/100 điểm, mỡ lợn, hay còn gọi là mỡ heo, vượt trội hơn 92 loại thực phẩm khác, bao gồm đậu hà lan, bắp cải đỏ, cà chua, cá thu, rau diếp, cam và khoai lang.

Mỡ lợn có thể đem lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. (Ảnh minh họa: VTC News)

Mỡ lợn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin nhóm B và khoáng chất. Mỡ lợn cũng có hàm lượng chất béo không bão hòa cao hơn và tốt cho sức khỏe hơn so với mỡ cừu hoặc mỡ bò.

Ngoài ra, mỡ lợn còn chứa các chất béo không bão hòa đơn như axit oleic - cũng có trong dầu ô liu - có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nó cũng chứa một số chất béo bão hòa, nhưng sử dụng với lượng vừa phải sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo một báo cáo, mỡ lợn cung cấp các vitamin tan trong chất béo như Vitamin D, đặc biệt nếu lợn được nuôi ngoài trời. Hơn nữa, mỡ lợn nuôi thả tự nhiên thường tốt cho sức khỏe hơn do hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Mặc dù vậy, mỡ lợn cũng như mọi thứ khác, điều quan trọng là phải ăn uống điều độ. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, tỉ lệ lý tưởng nên duy trì là 1:1 (một phần mỡ động vật và một phần dầu thực vật). Đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, tỉ lệ này có thể nghiêng về mỡ động vật nhiều hơn (khoảng 70%) để hỗ trợ phát triển trí não và hệ thần kinh.

Dù mỡ lợn tốt nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng thoải mái. Những người cao tuổi, người bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, hoặc người bị rối loạn mỡ máu cần hạn chế tối đa việc ăn mỡ lợn. Thay vào đó, nhóm đối tượng này nên ưu tiên các loại chất béo từ thực vật hoặc cá để bảo vệ thành mạch máu và giảm áp lực cho hệ tim mạch.

Để có nguồn mỡ lợn sạch, bạn nên chọn mua mỡ từ lợn nuôi hữu cơ hoặc lợn có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên phần mỡ thăn hoặc mỡ lá. Khi thắng mỡ, hãy để lửa nhỏ và cho thêm một ít hành tím hoặc gừng để khử mùi và tăng khả năng kháng khuẩn. Sau khi thắng xong, nên bảo quản mỡ trong hũ thủy tinh sạch, đậy kín và để ở nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh để tránh tình trạng mỡ bị ôi thiu.

Để giảm bớt sự hấp thụ cholesterol và giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn, bạn nên kết hợp các món chiên xào bằng mỡ lợn với nhiều rau xanh và chất xơ. Chất xơ trong rau củ sẽ đóng vai trò như một "chiếc chổi" giúp quét bớt lượng chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời, hạn chế ăn mỡ lợn vào bữa tối để tránh gây nặng bụng, khó tiêu và tích tụ mỡ thừa.