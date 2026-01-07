Chạy quanh Côn Đảo ngắm hoa anh đào và săn máy bay tại Bãi Đầm Trầu

Săn máy bay ở Bãi Đầm Trầu - Côn Đảo

Đặc khu Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo, có diện tích đất nổi 76 km2. Trung tâm hành chính đặt tại đảo lớn nhất là Côn Sơn (51,52 km2).

Đến Côn Đảo, phương tiện du khách chọn để “phượt” là xe máy với giá thuê từ 100.000 – 150.000 đồng/ngày. Những cung đường chính du khách chọn đi là trung tâm đảo Côn Sơn đến cảng Bến Đầm, Bến Đầm về trung tâm Côn Sơn theo cung đường Tây Bắc và trung tâm Côn Sơn đến sân bay Cỏ Ống.

Những cung đường quanh Côn Đảo những ngày này đã được trải nhựa phẳng lì, hai bên là những hàng cây xanh mát. Đường lên sân bay Cỏ Ống hoa anh đào đang nở khiến du khách thích thú.

Cạnh sân bay Cỏ Ống là Bãi Đầm Trầu, nơi có nhiều du khách ngoại quốc tắm biển, thuê ghế nằm phơi nắng và đặc biệt là “săn” máy bay đến từ TP.HCM và Hà Nội.

Trên đường vài Bãi Đầm Trầu, khách du lịch không quên ghé Miếu Cậu hay miếu Hoàng Tử Cải để thắp hương. Đây là ngôi miếu nổi tiếng, nằm trong số di tích tâm linh tại Côn Đảo. Theo truyền thuyết, sau khi vừa truyền lệnh giam cầm bà Phi Yến thì vua được tin quân Tây Sơn sắp đến Côn Đảo nên ông liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền đi. Lúc bấy giờ đứa con duy nhất của bà Phi Yến cùng với vua là hoàng tử Cải khóc lóc đòi mẹ nên bị cha ném xuống biển, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống, được cư dân địa phương vớt lên chôn, lập miếu thờ.

Một trong những di tích tâm linh cách trung tâm Côn Đảo khoảng 2 km là Vân Sơn Tự. Dù phải đi bộ khoảng 200 bậc thang dốc núi để lên chùa nhưng du khách vẫn có cảm giác không mệt mỏi để đến Vân Sơn Tự thắp hương. Cách Vân Sơn Tự không xa là miếu Bà Phi Yến, miếu Ông Địa...

Trên cung đường từ trung tâm đảo Côn Sơn đến cảng Bến Đầm, ngoài những điểm check-in ven biển, du khách còn ghé miếu Ngũ Hành. Ngôi miếu này được xây dựng khoảng năm 1970, cách trung tâm Côn Đảo khoảng 12 km về hướng Tây Nam. Miếu do nhân dân Côn Đảo đóng góp sức để tạo lập và đặt tên Ngũ Hành, thờ 5 vị nữ thần (Ngũ Hành Nương Nương).

Theo truyền thuyết dân gian, năm vị nữ thần có những quyền năng đặc biệt đối với các nghề liên quan đến kim khí, cây gỗ, nước nôi, củi lửa và đất đai (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Các vị nữ thần luôn phù hộ cho nông dân, ngư dân, thợ thủ công, tiểu thương và nhân dân trong vùng bình an, làm ăn phát đạt.

Những cung đường ven biển ở Côn Đảo có nhiều bãi, mũi…để du khách dừng chân chụp những bức ảnh rất đẹp với mây trời hòa quyện núi non, biển cả. Trên đường đi, du khách thường gặp những chú khỉ ra đường tìm thức ăn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã cảnh báo du khách không được tự ý cho khỉ ăn.

Trên cung đường Tây Bắc ở Côn Đảo, du khách có thể dừng chân lại công trình điện 110 kV cấp từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, hoàn thành tháng 9/2025. Công trình này có hàng trăm kỹ sư, công nhân hơn nửa năm vượt sóng to, gió lớn, ăn ngủ trên biển để thi công đường dây 110 kV dài hơn 77 km, kéo điện từ xã Vĩnh Hải (TP Cần Thơ ra Côn Đảo) với vốn đầu tư 4.923 tỷ đồng.

Gần cuối cung đường Tây Bắc, du khách sẽ đến đường tuần tra bảo vệ rừng Ông Đụng - Huỳnh Thúc Kháng. Tuyến đường này kết hợp du lịch sinh thái, là tuyến đường quan trọng tại Côn Đảo, thuộc khu vực rừng tự nhiên được sử dụng để kiểm soát, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tuyến đường này là sự cần thiết của công tác quản lý, bảo vệ rừng nghiêm ngặt tại Côn Đảo, một đặc khu với hệ sinh thái độc đáo, đa dạng sinh học.

Sau những buổi "phượt" quanh đảo, khi về đến trung tâm Côn Đảo du khách thường chọn nơi nhâm nhi ly cà phê dưới những gốc bàng di sản trước nhà Công Quán. Phía sau nhà Công Quán là nhà Chúa đảo, nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, là trung tâm đầu não của hệ thống nhà tù Côn Đảo và là nơi ở của 53 đời chúa đảo qua các thời kỳ.

Bên trong nhà Công quán hiện nay đang có triển lãm ảnh Gia Lai – Sắc màu văn hóa. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (trong đó có Gia Lai) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 25/11/2005. Cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Jrai, Bahnar.