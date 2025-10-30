Thực đơn ngày mưa cực hấp dẫn khiến ai đi đâu cũng nhớ nhà

Dưới đây là một số mâm cơm cho gia đình 4 người của chị Khánh An. Ở tuổi 40, sau gần 20 năm làm công việc văn phòng, chị An quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng và 2 con.

Chị chia sẻ, từ khi nghỉ việc chị có nhiều thời gian để vào bếp nấu cơm mỗi ngày cho chồng con. Trước đây vì công việc bận rộn, mỗi khi đi làm về chị luôn mệt mỏi và dễ cáu kỉnh, không thể chu toàn việc nhà, cơm nước. Không phải hòa mình vào giờ tan tầm đầy khói bụi, chị có thể thảnh thơi hơn để tận hưởng niềm vui yêu bếp, yêu nhà của mình.

Canh bầu cá lóc - Sườn sụn sốt me - Cá lóc kho tiêu - Đậu rồng xào tỏi

Canh tôm cải dúng - Cá diêu hồng chiên chấm mắm xoài - Nụ bí xào tôm

Canh rong biển thịt băm - Cá thác lác chiên giòn - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Mỏ vịt xào dứa, cà

Canh rượu gừng mề gà - Thịt nướng mỡ hành - Ngọn su su xào tỏi

Canh hến rau dền - Cá lóc kho tiêu - Đậu hũ, nấm đùi gà rim nước dừa - Bò xào khổ qua

Canh xương rau củ - Thịt kho trứng muối chấm dưa cà - Xá bấu xào thịt ba rọi

Canh bầu tôm khô - Cá chim trắng chiên - Cánh gà chiên nước mắm - Khổ qua xào mề gà

Canh khổ qua nhồi thịt - Thịt nướng - Khô cá dứa - Trứng xào dưa leo, cà rốt

Canh măng giò heo - Đậu hủ lướt mỡ hành - Bò lúc lắc - Đậu bắp xào tỏi - Bánh flan nướng

Canh cua rau đay - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Bò lúc lắc

Canh khổ qua dồn cá thác lác - Cá lòng tong kho tiêu - Bò lúc lắc

Nước luộc rau cà dằm - Gà ta kho gừng - Rau lang luộc, dưa cà

Canh nghêu nấu khế - Thịt nướng sả - Khô cá dứa - Măng tây xào tôm

Bánh canh phồng tôm

Tôm rim thịt ba rọi - Rau muống xào tỏi - Canh rau muống đầu tôm - Bánh chuối nướng

Canh rượu gừng mề gà - Thịt chưng mắm ruốc - Khô cá đù