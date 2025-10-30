Thực đơn ngày mưa cực hấp dẫn khiến ai đi đâu cũng nhớ nhà
Cơm nhà luôn là hương vị gần gũi và quen thuộc nhất với mỗi người. Đặc biệt mỗi khi đi đâu xa, ai cũng nhớ cảm giác được quây quần bên gia đình thưởng thức những bữa cơm ấm áp, hạnh phúc.
Dưới đây là một số mâm cơm cho gia đình 4 người của chị Khánh An. Ở tuổi 40, sau gần 20 năm làm công việc văn phòng, chị An quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng và 2 con.
Chị chia sẻ, từ khi nghỉ việc chị có nhiều thời gian để vào bếp nấu cơm mỗi ngày cho chồng con. Trước đây vì công việc bận rộn, mỗi khi đi làm về chị luôn mệt mỏi và dễ cáu kỉnh, không thể chu toàn việc nhà, cơm nước. Không phải hòa mình vào giờ tan tầm đầy khói bụi, chị có thể thảnh thơi hơn để tận hưởng niềm vui yêu bếp, yêu nhà của mình.
Canh bầu cá lóc - Sườn sụn sốt me - Cá lóc kho tiêu - Đậu rồng xào tỏi
Canh tôm cải dúng - Cá diêu hồng chiên chấm mắm xoài - Nụ bí xào tôm
Canh rong biển thịt băm - Cá thác lác chiên giòn - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Mỏ vịt xào dứa, cà
Canh rượu gừng mề gà - Thịt nướng mỡ hành - Ngọn su su xào tỏi
Canh hến rau dền - Cá lóc kho tiêu - Đậu hũ, nấm đùi gà rim nước dừa - Bò xào khổ qua
Canh xương rau củ - Thịt kho trứng muối chấm dưa cà - Xá bấu xào thịt ba rọi
Canh bầu tôm khô - Cá chim trắng chiên - Cánh gà chiên nước mắm - Khổ qua xào mề gà
Canh khổ qua nhồi thịt - Thịt nướng - Khô cá dứa - Trứng xào dưa leo, cà rốt
Canh măng giò heo - Đậu hủ lướt mỡ hành - Bò lúc lắc - Đậu bắp xào tỏi - Bánh flan nướng
Canh cua rau đay - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Bò lúc lắc
Canh khổ qua dồn cá thác lác - Cá lòng tong kho tiêu - Bò lúc lắc
Nước luộc rau cà dằm - Gà ta kho gừng - Rau lang luộc, dưa cà
Canh nghêu nấu khế - Thịt nướng sả - Khô cá dứa - Măng tây xào tôm
Bánh canh phồng tôm
Tôm rim thịt ba rọi - Rau muống xào tỏi - Canh rau muống đầu tôm - Bánh chuối nướng
Canh rượu gừng mề gà - Thịt chưng mắm ruốc - Khô cá đù
Không chỉ là chuyện ăn uống, mỗi bữa cơm nhà còn là nơi người nấu gửi gắm yêu thương vào từng món ăn, để ai đi đâu cũng muốn trở về quây quần bên gia...
