Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thực đơn ngày mưa cực hấp dẫn khiến ai đi đâu cũng nhớ nhà

Sự kiện: Thực đơn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cơm nhà luôn là hương vị gần gũi và quen thuộc nhất với mỗi người. Đặc biệt mỗi khi đi đâu xa, ai cũng nhớ cảm giác được quây quần bên gia đình thưởng thức những bữa cơm ấm áp, hạnh phúc.

Dưới đây là một số mâm cơm cho gia đình 4 người của chị Khánh An. Ở tuổi 40, sau gần 20 năm làm công việc văn phòng, chị An quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng và 2 con.

Chị chia sẻ, từ khi nghỉ việc chị có nhiều thời gian để vào bếp nấu cơm mỗi ngày cho chồng con. Trước đây vì công việc bận rộn, mỗi khi đi làm về chị luôn mệt mỏi và dễ cáu kỉnh, không thể chu toàn việc nhà, cơm nước. Không phải hòa mình vào giờ tan tầm đầy khói bụi, chị có thể thảnh thơi hơn để tận hưởng niềm vui yêu bếp, yêu nhà của mình.

Canh bầu cá lóc -&nbsp;Sườn sụn sốt me - Cá lóc kho tiêu - Đậu rồng xào tỏi

Canh bầu cá lóc - Sườn sụn sốt me - Cá lóc kho tiêu - Đậu rồng xào tỏi

Canh tôm cải dúng - Cá diêu hồng chiên chấm mắm xoài - Nụ bí&nbsp;xào tôm

Canh tôm cải dúng - Cá diêu hồng chiên chấm mắm xoài - Nụ bí xào tôm

Canh rong biển thịt băm - Cá thác lác chiên giòn - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Mỏ vịt xào dứa, cà

Canh rong biển thịt băm - Cá thác lác chiên giòn - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Mỏ vịt xào dứa, cà

Canh rượu gừng mề gà - Thịt nướng mỡ hành - Ngọn su&nbsp;su xào tỏi

Canh rượu gừng mề gà - Thịt nướng mỡ hành - Ngọn su su xào tỏi

Canh hến rau dền - Cá lóc kho tiêu - Đậu hũ, nấm đùi gà rim nước dừa - Bò xào khổ qua

Canh hến rau dền - Cá lóc kho tiêu - Đậu hũ, nấm đùi gà rim nước dừa - Bò xào khổ qua

Canh xương rau củ - Thịt kho trứng muối chấm dưa cà - Xá bấu xào thịt ba rọi

Canh xương rau củ - Thịt kho trứng muối chấm dưa cà - Xá bấu xào thịt ba rọi

Canh bầu tôm khô - Cá chim trắng chiên - Cánh gà chiên nước mắm - Khổ qua xào mề gà

Canh bầu tôm khô - Cá chim trắng chiên - Cánh gà chiên nước mắm - Khổ qua xào mề gà

Canh khổ qua nhồi thịt - Thịt nướng - Khô cá dứa - Trứng xào dưa leo, cà rốt

Canh khổ qua nhồi thịt - Thịt nướng - Khô cá dứa - Trứng xào dưa leo, cà rốt

Canh măng giò heo - Đậu hủ lướt mỡ hành - Bò lúc lắc - Đậu bắp xào tỏi - Bánh flan nướng

Canh măng giò heo - Đậu hủ lướt mỡ hành - Bò lúc lắc - Đậu bắp xào tỏi - Bánh flan nướng

Canh cua rau đay - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Bò lúc lắc

Canh cua rau đay - Thịt luộc chấm mắm dưa cà - Bò lúc lắc

Canh khổ qua dồn cá thác lác - Cá lòng tong kho tiêu - Bò lúc lắc

Canh khổ qua dồn cá thác lác - Cá lòng tong kho tiêu - Bò lúc lắc

Nước luộc rau cà dằm - Gà ta kho gừng - Rau lang luộc, dưa cà&nbsp;

Nước luộc rau cà dằm - Gà ta kho gừng - Rau lang luộc, dưa cà 

Canh nghêu nấu khế -&nbsp;Thịt nướng sả - Khô cá dứa - Măng tây xào tôm

Canh nghêu nấu khế - Thịt nướng sả - Khô cá dứa - Măng tây xào tôm

Bánh canh phồng tôm

Bánh canh phồng tôm

Tôm rim thịt ba rọi -&nbsp;Rau muống xào tỏi - Canh rau muống đầu tôm - Bánh chuối nướng

Tôm rim thịt ba rọi - Rau muống xào tỏi - Canh rau muống đầu tôm - Bánh chuối nướng

Canh rượu gừng mề gà - Thịt chưng mắm ruốc - Khô cá đù

Canh rượu gừng mề gà - Thịt chưng mắm ruốc - Khô cá đù

20 thực đơn bình dị nhưng khiến ai thấy cũng thèm về nhà ăn cơm
20 thực đơn bình dị nhưng khiến ai thấy cũng thèm về nhà ăn cơm

Không chỉ là chuyện ăn uống, mỗi bữa cơm nhà còn là nơi người nấu gửi gắm yêu thương vào từng món ăn, để ai đi đâu cũng muốn trở về quây quần bên gia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/10/2025 10:51 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thực đơn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN