Cả tháng không cần nghĩ thực đơn, cơm nhà luôn ngon miệng và đủ chất
Dù mới sinh nhưng chị Tuyết Chinh (Hà Nội) vẫn muốn tự tay vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm nhà ngon miệng, hấp dẫn cho bản thân và gia đình.
Tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon cho cả gia đình là niềm đam mê lớn nhất của chị Tuyết Chinh (Hà Nội). Ngay cả những lúc mệt mỏi, căng thẳng, chị Chinh cũng thích được ở trong căn bếp của mình, sáng tạo những món ăn ngon hợp với khẩu vị để cảm thấy được chữa lành.
Mặc dù khi còn nhỏ đến tận năm lớp 12, rất ít khi chị Chinh nấu ăn vì đã có bố mẹ và chị gái làm cho. Nhưng từ khi học xa nhà, lấy chồng và làm mẹ của 3 bạn nhỏ, chị ngày càng yêu cảm giác được làm chủ căn bếp. Bởi vậy mà dù mới sinh, chị Chinh vẫn tranh thủ thời gian rảnh hoặc nhờ người thân trông con nhỏ để tự tay nấu những bữa cơm ngon lành, hấp dẫn cho chính mình và cả gia đình.
Xương nấu rau củ - Thanh long - Cá chiên
Chả cá - Canh rau củ - Đùi gà áp chảo
Gà chiên mắm - Bí ngòi nấu thịt bằm - Thanh long
Gà rang - Rau cải nấu thịt băm - Cà muối - Chuối
Cá thu sốt - Bơ - Chân gà nấu khoai mỡ - Lòng chần giá
Thịt rim - Xương nấu khoai mỡ - Nộm
Thịt rim mặn ngọt - Tré trộn - Rau củ luộc - Táo
Thịt kho - Cà muối - Nước đậu - Sầu riêng, kiwi
Tré trộn - Cải chíp luộc - Táo - Đùi gà nướng
Sụn gà xào chua ngọt - Ức gà nướng - Khoai mỡ nấu thịt bằm
Lưỡi luộc - Thanh long đỏ - Canh khoai nấu thịt bò
Chả cá bọc trứng cút sốt cà chua - Gà xào xả ớt - Bí nấu xương
Măng nấu mọc - Thịt, tôm rim - Bánh dẻo - Rau lang luộc
Tôm chiên - Dưa hấu - Thịt bò xào rau lang
Gà chiên mắm - Nộm đu đủ - Thịt bò xào rau lang - Xương nấu đu đủ
Chả lá lốt - Rau lang nấu mướp - Thịt chân giò luộc - Thanh long
Thịt rim mặn ngọt - Tré trộn - Táo
Thịt băm nấu rau cải - Bơ - Cá thu sốt cà chua
Cá ba sa kho - Salad cá hồi - Cải chíp luộc - Cơm gạo lứt
Cá nấu dọc mùng - Chân giò nấu đu đủ xanh - Sườn xào chua ngọt - Dứa - Canh rau đay
Thịt băm nấu bí - Tôm hấp - Bí luộc - Thanh long đỏ
Tôm hấp - Đu đủ - Ức gà sốt phomai - Đỗ luộc
Sườn xào chua ngọt - Trứng đúc thịt - Rau bí, ngô luộc - Sầu riêng
Đỗ luộc - Khoai nấu xương - Thịt luộc - Măng cụt
Thịt bò xào su su - Mít - Su su luộc
Sườn xào chua ngọt - Tim gà hấp - Rau ngót luộc - Chuối, sữa chua
Cật xào hành tây - Giá luộc - Rau lang xào - Dưa vàng
Với chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Nghệ An), nấu những món ăn ngon cho gia đình chính là cách giữ lại những khoảnh khắc bình yên trong nhịp sống bận rộn.
