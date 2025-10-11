Công thức đơn giản làm hủ tiếu bò kho ngon hơn ngoài tiệm

Nguyên liệu:

- Thịt nạm bò: 500g

- Khoai tây: 2 củ

- Cà rốt: 2 củ

- Hủ tiếu khô

-Gia vị: Hành tím, tỏi, dầu điều, ngũ vị hương, hạt tiêu, muối, đường, nước mắm, bột bò kho.

Cách làm:

Nạm bò rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Hủ tiếu khô ngâm cho mềm.

Ướp bò với muối, đường, hạt tiêu, ngũ vị hương, bột bò kho khoảng 30 phút cho ngấm.

Phi thơm hành, tỏi, cho thịt bò đã ướp vào đảo săn, thêm chút dầu điều để có màu đẹp mắt.

Cho thịt bò đã xào, khoai tây, cà rốt vào nồi. Thêm nước xăm xắp, đậy nắp, chỉnh chế độ hầm 15 phút.

Nêm nếm lại cho vừa miệng. Trụng hủ tiếu, chan nước bò kho, thêm hành ngò, ớt, rau thơm.

Nạm bò mềm, khoai cà rốt bùi ngọt, nước dùng đậm đà, chan cùng hủ tiếu siêu ngon!