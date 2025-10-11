Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công thức đơn giản làm hủ tiếu bò kho ngon hơn ngoài tiệm

Sáng cuối tuần, mẹ đảm chỉ mất chưa đến 1h để chuẩn bị cho cả nhà những tô hủ tiếu bò kho ngon hơn ở tiệm nhờ công thức này.

Công thức đơn giản làm hủ tiếu bò kho ngon hơn ngoài tiệm - 1

Nguyên liệu:

- Thịt nạm bò: 500g 

- Khoai tây: 2 củ

- Cà rốt: 2 củ

- Hủ tiếu khô

-Gia vị: Hành tím, tỏi, dầu điều, ngũ vị hương, hạt tiêu, muối, đường, nước mắm, bột bò kho.

Cách làm:

Nạm bò rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Hủ tiếu khô ngâm cho mềm.

Ướp bò với&nbsp;muối, đường, hạt&nbsp;tiêu, ngũ vị hương, bột bò kho khoảng&nbsp;30 phút cho ngấm.

Phi thơm hành, tỏi, cho thịt bò đã ướp vào đảo săn, thêm chút dầu điều để có màu đẹp mắt.

Cho thịt bò đã xào, khoai tây, cà rốt vào nồi. Thêm nước xăm&nbsp;xắp, đậy nắp, chỉnh chế độ hầm 15 phút.

Nêm nếm lại cho vừa miệng. Trụng hủ tiếu, chan nước bò kho, thêm hành ngò, ớt, rau thơm.

Nạm bò mềm, khoai cà rốt bùi ngọt, nước dùng đậm đà, chan cùng hủ tiếu siêu ngon!

Theo Thanh Huệ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2025 23:50 PM (GMT+7)
