Công thức đơn giản làm hủ tiếu bò kho ngon hơn ngoài tiệm
Sáng cuối tuần, mẹ đảm chỉ mất chưa đến 1h để chuẩn bị cho cả nhà những tô hủ tiếu bò kho ngon hơn ở tiệm nhờ công thức này.
Nguyên liệu:
- Thịt nạm bò: 500g
- Khoai tây: 2 củ
- Cà rốt: 2 củ
- Hủ tiếu khô
-Gia vị: Hành tím, tỏi, dầu điều, ngũ vị hương, hạt tiêu, muối, đường, nước mắm, bột bò kho.
Cách làm:
Nạm bò rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Hủ tiếu khô ngâm cho mềm.
Ướp bò với muối, đường, hạt tiêu, ngũ vị hương, bột bò kho khoảng 30 phút cho ngấm.
Phi thơm hành, tỏi, cho thịt bò đã ướp vào đảo săn, thêm chút dầu điều để có màu đẹp mắt.
Cho thịt bò đã xào, khoai tây, cà rốt vào nồi. Thêm nước xăm xắp, đậy nắp, chỉnh chế độ hầm 15 phút.
Nêm nếm lại cho vừa miệng. Trụng hủ tiếu, chan nước bò kho, thêm hành ngò, ớt, rau thơm.
Nạm bò mềm, khoai cà rốt bùi ngọt, nước dùng đậm đà, chan cùng hủ tiếu siêu ngon!
Bò kho mật mía là món ăn vô cùng hấp dẫn, "tốn cơm". Mật mía là gia vị không thể thiếu giúp thịt bò mềm ngọt, thơm lựng, đẹp mắt.
