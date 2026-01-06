Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Vài tháng trước, Phương Mỹ Chi có chuyến đi Hong Kong (Trung Quốc) kết hợp công việc và trải nghiệm văn hóa, khám phá ẩm thực địa phương. Trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi chia sẻ đã tranh thủ “ăn sập” nhiều món đặc trưng của xứ Cảng Thơm.

Đáng chú ý, có một món ăn khiến giọng ca Ếch Ngồi Đáy Giếng nhất định phải mua bằng được. Món ăn này được chính Chi Pu nhiệt tình giới thiệu là ngon và nhất định nên thử khi đến Hong Kong. Đó chính là bánh trứng, món ăn đường phố trứ danh. Khi vừa thưởng thức miếng đầu tiên, Phương Mỹ Chi không giấu được sự thích thú. Cô nhận xét bánh rất ngon, có vị béo vừa phải nhưng không hề gây ngán, phần vỏ bên ngoài tỏa mùi thơm hấp dẫn ngay khi cắn nhẹ. Sau khi thưởng thức món bánh này, nữ ca sĩ kết luận chắc nịch: "Quá là ngon luôn!".

Điểm làm nên sức hút của bánh trứng nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa lớp vỏ và phần nhân. Vỏ bánh thường được làm từ bột mì, bơ và trứng, nướng lên giòn xốp hoặc mềm mịn tùy phong cách của từng tiệm. Khi cầm trên tay, lớp vỏ vàng ươm, mỏng nhẹ nhưng đủ chắc để giữ trọn phần nhân bên trong. Nhân bánh là hỗn hợp trứng, sữa và đường, được đánh đều và nướng ở nhiệt độ chuẩn để tạo nên kết cấu mịn màng, tan nhẹ nơi đầu lưỡi.

Có mặt trên hầu hết các cẩm nang du lịch Hồng Kông, chiếc bánh trứng hấp dẫn là một trong những tinh hoa ẩm thực của người dân Hồng Kông. Món bánh này đặc biệt phổ biến và rất được người dân Hồng Kông ưa chuộng.

Người Hồng Kông thường dùng bánh trứng vào buổi sáng hoặc chiều, chiếc bánh ngọt béo ngậy thường được thưởng thức cùng với tách trà nóng, sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo và là một trong những trải nghiệm thú vị bạn nên thử cảm nhận.

Một chiếc bánh trứng còn nóng sẽ có vỏ bánh giòn tan, thơm lừng mùi bơ, phần nhân bánh mềm mịn, có mùi thơm đặc trưng nhưng không hề tanh mùi trứng.

Có hai loại bánh trứng được phân biệt qua lớp vỏ bên ngoài: một là loại bánh có vỏ giòn như kiểu bánh quy, và loại thứ hai là bánh trứng vỏ ngàn lớp. Trong đó loại thứ hai được yêu thích hơn và không gây ngấy, loại này có lớp vỏ xốp, được cán thành nhiều lớp, tuy có cách làm công phu hơn nhưng kiểu bánh trứng nhiều lớp vỏ giòn tan, mang lại cảm giác thú vị và ngon miệng hơn cho thực khách.

Bánh trứng được bày bán tại nhiều cửa hàng, tiệm bánh trên khắp các đường phố Hồng Kông và luôn thu hút ánh nhìn của du khách nước ngoài bởi sự hấp dẫn từ lớp vỏ giòn tan bên ngoài đến lớp trứng mềm vàng ươm thật khiêu khích.