30 mâm cơm chỉ 2 món nhưng cực ngon cho nhà ít người
Những bữa cơm nhà chị Diễm Hiền nấu cho 3 mẹ con được chị đăng tải lên mạng xã hội và nhận về cơn mưa lời khen vì quá ngon miệng, hấp dẫn.
Vì nhà ít người, nên mỗi bữa cơm chị Diễm Hiền thường chỉ nấu 1 món canh và một món mặn. Nhưng thực đơn được chị Hiền thay đổi liên tục, đa dạng các món như kho, canh, xào, chiên,... Thực phẩm chị cũng luôn mua mới mỗi ngày, đặc biệt là ở quê có nhiều loại cá biển tươi ngon nên chế biến cách nào cũng rất hấp dẫn.
Cơm nhà luôn là vậy, không cần nhiều món, không cần nấu từ các nguyên liệu đắt tiền nhưng hương vị luôn thực sự khác biệt. Khi soạn mâm cơm, bát canh còn nóng hổi, đĩa cá kho, thịt luộc vẫn đang bốc khói nghi ngút là lúc những chiếc bụng đói được lấp đầy không chỉ bằng những món ngon mà cả bằng tình yêu thương của mẹ.
Thịt luộc - Canh cua mồng tơi mướp
Tôm luộc - Canh cá bóng dừa nấu rau tập tàng
Ruột heo khìa - Salad
Cá đối kho cà - Canh xương hầm bí đao
Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua - Lươn um lá cách
Cá diêu hồng chiên mắm xoài - Canh huyết nấm rơm giá hẹ
Cút khìa nước dừa - Lòng cút xào đậu đũa
Cá rô kho - Canh vịt hầm măng
Trứng chiên - Tim heo xào đậu que cà rốt
Cá đù chiên - Canh khoai mỡ khoai lang thịt bằm - Mắm ba khía
Ba khía - Canh chua lươn nấu thân cây chuối
Cá linh kho - Mực xào thập cẩm
Thịt kho tàu - Canh khổ qua hầm
Sườn xào chua ngọt - Canh chua cá linh bông điên điển
Cánh gà chiên nước mắm - Canh rau má nấu hến
Cá hú kho - Canh cá nấu chua
Thịt luộc chấm mắm tép - Cật xào bí nụ
Cá trê kho - Canh tép nấu bí đao
Chả ớt xiêm xanh - Khổ qua xào trứng
Cá biển chiên sốt cà chua - Lòng vịt xào mướp
Dưa muối trộn tỏi ớt - Canh xương hầm bí đỏ
Thịt kho trứng cút - Canh cá lóc nấu rau đắng đất
Vịt kho gừng - Canh tép nấu rau ngót
Cá bóng cát kho tiêu - Canh giò heo hầm măng
Trứng rim nước mắm - Lòng heo xào dưa cải
Thịt kho tiêu - Canh chua cá úc
Lươn kho sả - Canh tần ô chả cá
Ốc bươu kho sả - Canh giò heo hầm táo đỏ
Cá lóc đồng kho tiêu - Nước dừa chan cơm - Dưa hấu
Nhờ biết cách sắp xếp thời gian và khéo léo khi nấu, chị Hà không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành những mâm cơm "vạn người mê".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/10/2025 14:01 PM (GMT+7)