30 mâm cơm chỉ 2 món nhưng cực ngon cho nhà ít người

Những bữa cơm nhà chị Diễm Hiền nấu cho 3 mẹ con được chị đăng tải lên mạng xã hội và nhận về cơn mưa lời khen vì quá ngon miệng, hấp dẫn.

Vì nhà ít người, nên mỗi bữa cơm chị Diễm Hiền thường chỉ nấu 1 món canh và một món mặn. Nhưng thực đơn được chị Hiền thay đổi liên tục, đa dạng các món như kho, canh, xào, chiên,... Thực phẩm chị cũng luôn mua mới mỗi ngày, đặc biệt là ở quê có nhiều loại cá biển tươi ngon nên chế biến cách nào cũng rất hấp dẫn.

Cơm nhà luôn là vậy, không cần nhiều món, không cần nấu từ các nguyên liệu đắt tiền nhưng hương vị luôn thực sự khác biệt. Khi soạn mâm cơm, bát canh còn nóng hổi, đĩa cá kho, thịt luộc vẫn đang bốc khói nghi ngút là lúc những chiếc bụng đói được lấp đầy không chỉ bằng những món ngon mà cả bằng tình yêu thương của mẹ.

Thịt luộc - Canh cua mồng tơi mướp&nbsp;

Tôm luộc - Canh cá bóng dừa nấu rau tập tàng

Ruột heo khìa - Salad&nbsp;

Cá đối kho cà - Canh xương hầm bí đao

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua - Lươn um lá cách

Cá diêu hồng chiên mắm xoài - Canh huyết nấm rơm giá hẹ

Cút khìa nước dừa - Lòng cút xào đậu đũa

Cá rô kho - Canh vịt hầm măng

Trứng chiên - Tim heo xào đậu que cà rốt

Cá đù chiên - Canh khoai mỡ khoai lang thịt bằm - Mắm ba khía

Ba khía - Canh chua lươn nấu thân cây chuối

Cá linh kho - Mực xào thập cẩm

Thịt kho tàu - Canh khổ qua hầm

Sườn xào chua ngọt - Canh chua cá linh bông điên điển

Cánh gà chiên nước mắm - Canh rau má nấu hến

Cá hú kho - Canh cá nấu chua

Thịt luộc chấm mắm tép - Cật xào bí nụ

Cá trê kho - Canh tép nấu bí đao

Chả ớt xiêm xanh - Khổ qua xào trứng

Cá biển chiên sốt cà chua - Lòng vịt xào mướp

Dưa muối trộn tỏi ớt - Canh xương hầm bí đỏ

Thịt kho trứng cút - Canh cá lóc nấu&nbsp;rau đắng đất

Vịt kho gừng - Canh tép nấu rau ngót

Cá bóng cát kho tiêu - Canh giò heo hầm măng

Trứng rim nước mắm - Lòng heo xào dưa cải

Thịt kho tiêu - Canh chua cá úc

Lươn kho sả - Canh tần ô chả cá

Ốc bươu kho sả - Canh giò heo hầm táo đỏ

Cá lóc đồng kho tiêu - Nước dừa chan cơm - Dưa hấu

30 bữa cơm nhà ngon miệng cả tháng không trùng món
Nhờ biết cách sắp xếp thời gian và khéo léo khi nấu, chị Hà không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành những mâm cơm "vạn người mê".

-15/10/2025 14:01 PM (GMT+7)
