Tuyển Anh đấu Croatia sau cú sốc Livramento: Đâu là đội hình lý tưởng?

Đòi món nợ 8 năm trước

Trong một bảng đấu có sự xuất hiện của Ghana và Panama, 3 điểm tại Dallas sau trận Anh - Croatia gần như sẽ giúp đội chiến thắng đặt một chân vào vòng trong.

8 năm trước trên đất Nga, cũng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người Anh gục ngã đầy cay đắng trước sự kiên cường từ Croatia trong trận bán kết đầy đủ hỷ nộ ái ố.

Nhưng, thời thế sau gần 1 thập kỷ đã xoay chuyển. “Tam Sư” hiện tại, với dàn hào thủ trải dài khắp 3 tuyến đang tung hoành khắp các giải đấu hàng đầu Lục địa già, sở hữu độ tuổi "vàng" hừng hực khí thế. Đoàn quân Tuchel đã sẵn sàng đòi lại món nợ năm xưa trước Luka Modric và các đồng đội.

Tuchel chuẩn bị cùng tuyển Anh gia nhập cuộc chơi World Cup 2026.

Thời điểm này, người hâm mộ đang tò mò liệu HLV Tuchel sẽ bài binh bố trận như thế nào?

Trước thềm giải, Tuchel khiến truyền thông rúng động khi gạch tên nhiều ngôi sao quen thuộc. Ngay trước giờ bóng lăn, “Tam Sư” lại nhận thêm tin sốc khi hậu vệ đa năng Tino Livramento dính chấn thương cơ bắp nghiêm trọng và phải nhường chỗ cho Trevoh Chalobah. Dẫu vậy, những ngôi sao như Harry Kane, Declan Rice hay Jude Bellingham vẫn được đặt niềm tin sẽ giúp Anh lọt vào nhóm ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Để giải mã Croatia gai góc dưới tay Zlatko Dalic, Tuchel nhiều khả năng sẽ trông cậy vào 11 chiến binh dưới đây.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ ở hàng thủ

Pickford - James - Stones - Konsa - O’Reilly

Jordan Pickford vẫn là lựa chọn không thể tranh cãi trước cầu môn. Sự ổn định cùng bản lĩnh vững vàng trong màu áo tuyển quốc gia giúp Pickford đập tan mọi áp lực từ các thủ môn dự bị.

Trong bối cảnh Livramento chấn thương, trọng trách bên hành lang cánh phải hoàn toàn đặt lên vai Reece James. Đạt thể trạng sung mãn nhất sau giai đoạn dưỡng thương, đội trưởng Chelsea sở hữu bộ kỹ năng toàn diện từ tranh chấp, đua tốc độ đến tạt bóng. James sẽ là “vũ khí hạng nặng” để khắc chế lối đá leo biên đầy khó chịu của Josip Stanisic bên phía đối thủ.

James chuẩn bị có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Nico O'Reilly là phát hiện thú vị nhất của bóng đá Anh tại Bắc Mỹ hè này, người sẽ đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh trái. Dù thường xuyên đá nhô cao tại CLB, dưới thời Tuchel, O'Reilly được yêu cầu chơi kỷ luật hơn để phong tỏa tầm hoạt động của lão tướng Ivan Perisic. Sự cơ động và tư duy chơi bóng hiện đại của tài năng trẻ này mang đến làn gió mới cho hàng thủ Tam Sư.

Bộ đôi trung vệ nhiều khả năng là cuộc chơi của John Stones và Ezri Konsa. Stones, với kinh nghiệm trận mạc là yếu tố sống còn ở các giải đấu lớn. Dù số phút thi đấu ở CLB mùa này bị hạn chế, Stones luôn biết cách tỏa sáng khi lên tuyển. Khả năng kéo bóng và điều tiết lối chơi từ tuyến dưới của anh là chìa khóa để Anh thoát khỏi tuyến pressing từ Croatia.

Konsa sẽ vượt qua Marc Guéhi nhờ phong độ chói sáng và sự ổn định tuyệt đối trong giai đoạn cuối mùa giải. Thể hình lý tưởng, khả năng phán đoán tình huống xuất sắc giúp trung vệ này trở thành tấm lá chắn đáng tin cậy chống lại các pha không chiến của đối thủ.

Rice - Anderson – Bellingham có chơi áp đảo trước tuyến giữa Croatia?

Declan Rice là cái tên bất khả xâm phạm ở vị trí mỏ neo. Rice đang có phong độ đỉnh cao khi cày ải liên tục cả trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia. Đóng vai trò máy quét dọn dẹp khu trung tuyến, bộ kỹ năng đánh chặn và thể lực dồi dào của Rice được kỳ vọng chia cắt hoàn toàn mối liên kết giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo của Croatia.

Sát cánh cùng Rice là Elliot Anderson, người vừa có màn trình diễn điểm 10 trong trận giao hữu thắng Costa Rica 3-0 tuần trước. Anderson không chỉ sở hữu nhãn quan chiến thuật cùng những đường chuyền xuyên tuyến sắc sảo, mà còn có khả năng hỗ trợ phòng ngự không bóng xuất sắc. Sự xuất hiện của anh sẽ giảm bớt áp lực cho Rice trong việc vây ráp bộ đôi Modric - Kovacic.

Ở vai trò số 10, Bellingham vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ sương mù. Thể trạng hoàn hảo cùng cái duyên tỏa sáng ở những trận cầu lớn biến Bellingham thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất áp sát vòng cấm Croatia, sẵn sàng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Kane gánh vác hàng công trong ngày Saka, Rashford vắng mặt

Vừa hoàn tất bản hợp đồng bom tấn chuyển sang Barcelona, Anthony Gordon đang tràn đầy tự tin. Tốc độ xé gió cùng sự nhiệt huyết của cựu sao Newcastle đã hoàn toàn thuyết phục Tuchel sau chuỗi trận giao hữu.

Quan trọng hơn, Gordon có tư duy hỗ trợ phòng ngự từ xa vượt trội so với Marcus Rashford, một yếu tố cực kỳ cần thiết để đối phó với sơ đồ biên tấn công mạnh mẽ của Croatia.

Anh sẽ ra sân với đôi cánh Gordon - Madueke?

Trong bối cảnh Bukayo Saka vẫn đang chạy đua với thời gian sau chấn thương gân Achilles từ tháng 3 và chưa đạt 100% thể lực, Madueke là giải pháp thay thế đột biến nhất. Cựu sao Chelsea sở hữu khả năng đi bóng lắt léo và tạo đột biến cao trong các tình huống một đối một.

Vị trí cao nhất không ai khác ngoài Harry Kane - thủ lĩnh, kỷ lục gia và là linh hồn trên hàng công. Phong độ làm bàn hủy diệt của Kane trong những năm qua là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị trí trung phong cắm. Không chỉ gánh vác trọng trách ghi bàn, kinh nghiệm và khả năng lùi sâu kéo bóng của Kane sẽ tạo khoảng trống cho các mũi khoan như Bellingham hay Gordon băng lên dứt điểm.

Đội hình dự kiến tuyển Anh với Croatia.

Trận ra quân và cũng là trận đấu mang tính quyết định lớn nhất bảng L sẽ tạo sức ép khổng lồ cho đoàn quân Tuchel. Tuy nhiên, để chứng minh dáng dấp của một nhà vua tương lai, vượt qua thử thách mang tên Croatia chính là lời khẳng định hoàn hảo nhất cho sức mạnh của người Anh tại kỳ World Cup này.