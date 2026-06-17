Dự đoán tỷ số Anh - Croatia: Thư hùng đỉnh cao, chờ "Tam sư" phô diễn tham vọng (World Cup)

🎯Thành tích của Anh và Croatia

Hành trình chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 của tuyển Anh sẽ bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Croatia trên đất Texas. Trước một đối thủ từng khiến "Tam sư" ôm hận ở bán kết World Cup 2018, thầy trò HLV Thomas Tuchel không chỉ hướng đến chiến thắng mở màn mà còn muốn khẳng định vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vương.

Croatia của Modric từng gieo sầu cho ĐT Anh ở bán kết World Cup 2018

Sau sáu thập kỷ chờ đợi, tuyển Anh tiếp tục mang theo kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ trong hành trình tìm kiếm danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên kể từ chức vô địch World Cup 1966. Người được giao trọng trách chấm dứt cơn khát ấy là HLV Thomas Tuchel.

Việc một chiến lược gia người Đức dẫn dắt tuyển Anh từng tạo ra nhiều tranh cãi, tương tự quyết định loại bỏ hàng loạt ngôi sao khỏi danh sách tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới trong các trận giao hữu trước giải cho thấy Tuchel dường như đã tìm được sự cân bằng cần thiết cho đội hình.

💪 Phong độ

Kết quả 5 trận gần nhất của ĐT Anh và Croatia ĐT Anh ĐT Croatia Anh 3-0 Costa Rica Croatia 2-1 Slovenia Anh 1-0 New Zealand Croatia 0-2 Bỉ Anh 0-1 Nhật Bản Brazil 3-1 Croatia Anh 1-1 Uruguay Colombia 1-2 Croatia Albania 0-2 Anh Montenegro 2-3 Croatia

Phong độ của "Tam sư" cũng mang đến nhiều sự tự tin. Họ giành vé dự World Cup với thành tích toàn thắng và không nhận bất kỳ bàn thua nào ở vòng loại. Lịch sử cũng đứng về phía đội bóng xứ sương mù khi họ chỉ thua một trong tám trận mở màn gần nhất tại các kỳ World Cup (thắng 4, hòa 3). Kể từ sau EURO 2024, chỉ có duy nhất một đội tuyển châu Âu đánh bại được Anh, càng củng cố niềm tin vào khả năng khởi đầu thuận lợi.

ĐT Anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết World Cup 2026

Ở chiều ngược lại, Croatia cũng trải qua chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng khi bất bại với 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, màn trình diễn trong bốn trận giao hữu sau đó lại thiếu sự ổn định khi họ thắng hai và thua hai. Đáng chú ý, đội bóng áo caro đều để thủng lưới ở cả bốn trận, cho thấy những dấu hiệu mong manh nơi hàng phòng ngự trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dẫu vậy, Croatia vẫn là đối thủ không thể xem thường. Đại diện vùng Balkan đã liên tiếp góp mặt ở bán kết hai kỳ World Cup gần nhất và đều bất bại ở vòng bảng của cả hai giải đấu đó với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù chỉ thắng một trong năm trận mở màn World Cup gần nhất (hòa 1, thua 3), bản lĩnh ở các giải đấu lớn vẫn là điểm tựa giúp Croatia luôn trở thành thử thách khó chịu với bất kỳ đối thủ nào.

🤝Thành tích đối đầu giữa Anh và Croatia

Các trận đối đầu gần nhất giữa Anh và Croatia Ngày thi đấu Kết quả 13/6/2021 Anh 1-0 Croatia 18/11/2018 Anh 2-1 Croatia 13/10/2018 Croatia 0-0 Anh 12/7/2018 Croatia 2-1 Anh 10/9/2009 Anh 5-1 Croatia

Lịch sử đối đầu cũng mang đến những ký ức trái ngược cho hai đội. Croatia từng đánh bại tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018 để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất của họ trong sáu lần chạm trán gần nhất với "Tam sư", khi còn lại Croatia hòa một và thua bốn trận.

Các thống kê cũng hé lộ nhiều xu hướng đáng chú ý trước màn so tài này. Chỉ một trong mười trận gần nhất của tuyển Anh chứng kiến cả hai đội cùng ghi bàn. Sáu trận liên tiếp gần đây của "Tam sư" đều không có quá một bàn thắng được ghi trong hiệp một. Trong khi đó, sáu trên bảy trận gần nhất của Croatia xuất hiện từ ba bàn thắng trở lên, còn mười bàn thắng gần đây nhất trong các trận đấu của họ đều đến sau phút 30.

🏃Cầu thủ chủ chốt

1) Harry Kane: Là tài năng lớn nhất của bóng đá Anh trong khoảng một thập kỷ qua, Harry Kane hướng tới World Cup 2026 với mục tiêu là chức vô địch. Nhưng muốn vậy, tiền đạo thuộc biên chế CLB Bayern Munich phải thể hiện được vai trò đầu tàu. Còn nhớ ở tứ kết World Cup 2022, chính Kane là người đá hỏng quả penalty, khiến Anh bị Pháp loại từ vòng tứ kết.

HLV Tuchel đặt nhiều kỳ vọng ở tiền đạo Harry Kane

2) Declan Rice: Tiền vệ thuộc biên chế CLB Arsenal vừa trải qua mùa giải cực kỳ thành công trên góc độ cá nhân. Đối đầu với Croatia - đội bóng luôn sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh, tuyển Anh cần nhiều đến khả năng kiểm soát bóng, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự của Rice.

ĐT Croatia

1) Luka Modric: Tám năm sau màn trình diễn xuất sắc giúp Croatia loại Anh khỏi World Cup 2018, Luka Modric vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế của đội tuyển áo caro. Ở tuổi 40, tiền vệ huyền thoại này tiếp tục duy trì đẳng cấp đáng kinh ngạc và sẵn sàng trở thành mối đe dọa lớn với tham vọng của “Tam sư” tại World Cup 2026.

Với những gì đang thể hiện, Modric không chỉ là niềm tự hào của Croatia mà còn là minh chứng sống cho việc tuổi tác đôi khi chỉ là một con số. Và nếu tuyển Anh còn mang tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026, họ chắc chắn không thể xem nhẹ người đội trưởng tưởng như không bao giờ già đi của Croatia.

Modric vẫn đang tỏa sáng ở tuổi 40

2) Josko Gvardiol: Croatia dưới sự dẫn dắt của Dalic nhiều khả năng sẽ vận hành sơ đồ 3 trung vệ với Josko Gvardiol là hạt nhân. Họ không ngại nhường thế trận cho Anh và chờ đợi sơ hở từ những đường tạt cánh của Perisic hoặc những pha làm tường của Petar Musa.