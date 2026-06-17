ĐT Anh coi chừng lão tướng Modric, 40 tuổi vẫn có thể gieo sầu “Tam sư”

Ký ức cay đắng của tuyển Anh năm 2018

Trước trận bán kết World Cup 2018 tại Nga, truyền thông Anh liên tục nhấn mạnh việc Croatia phải trải qua hai trận đấu liên tiếp kéo dài đến hiệp phụ. Nhiều ý kiến cho rằng thể lực sẽ là điểm yếu chí mạng của thầy trò HLV Zlatko Dalic khi đối đầu tuyển Anh tại sân Luzhniki.

Modric từng gieo sầu cho tuyển Anh ở World Cup 2018

Tuy nhiên, Luka Modric không hề hài lòng với nhận định đó. Anh cùng các đồng đội ngoài 30 tuổi đã biến những lời nghi ngờ thành động lực để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại “Tam sư” 2-1 sau 120 phút căng thẳng.

Ngay sau chiến thắng, cựu ngôi sao Tottenham thẳng thắn chia sẻ với ITV: “Chúng tôi đã chứng minh mọi thứ hoàn toàn khác với những gì người ta nói, đặc biệt là các nhà báo và bình luận viên Anh. Họ đã đánh giá thấp Croatia và đó là một sai lầm lớn”.

Giờ đây, trước màn tái đấu giữa hai đội tại World Cup 2026, rất khó để người Anh lặp lại sự chủ quan ấy, nhất là khi Modric vẫn đang đeo băng đội trưởng Croatia ở tuổi 40. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận ra quân tại bảng L World Cup 2026 (diễn ra lúc 3h ngày 18/6, giờ Hà Nội).

Cái kết dang dở tại EURO 2024

Nhiều người từng tin rằng EURO 2024 sẽ là giải đấu cuối cùng của Modric trong màu áo đội tuyển quốc gia. Croatia khi đó bị loại đầy đau đớn ở vòng bảng sau trận hòa trước Italia tại Leipzig.

Tuyển Croatia của Modric bị loại sớm ở EURO 2024

Modric mở tỷ số cho Croatia bằng pha đá bồi thành công sau khi chính anh sút hỏng quả phạt đền trước đó. Nhưng khi tiền vệ kỳ cựu chuẩn bị nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, bàn gỡ ở phút 90+8 của Mattia Zaccagni đã đồng thời đưa Italia đi tiếp và tiễn Croatia rời giải.

Khoảnh khắc ấy để lại nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Modric. Đó chắc chắn không phải lời chia tay mà một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Croatia mong muốn.

Sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của anh xứng đáng có một cái kết đẹp hơn, và cũng bởi vậy mà người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới chưa muốn chứng kiến Modric nói lời từ biệt.

“Đừng bao giờ giải nghệ!”

Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Italia, nhà báo Francesco Repice đã thay mặt nhiều người hâm mộ gửi lời tri ân đến Modric vì những gì anh cống hiến cho bóng đá, đồng thời tha thiết đề nghị anh “đừng bao giờ giải nghệ”.

Khi đó, Modric đáp lại đầy chân thành: “Tôi muốn chơi bóng mãi mãi. Nhưng rồi sẽ đến lúc tôi phải treo giày. Hiện tại tôi vẫn tiếp tục thi đấu, còn bao lâu nữa thì tôi chưa biết”.

Hai năm sau phát biểu ấy, điều đáng kinh ngạc là Modric vẫn chưa đưa ra quyết định dừng lại. Thậm chí, anh còn duy trì phong độ ở mức rất cao, bất chấp tuổi tác vốn là rào cản với hầu hết các cầu thủ chuyên nghiệp.

Khả năng điều tiết trận đấu, tư duy chiến thuật cùng nền tảng thể lực bền bỉ vẫn giúp Modric trở thành nhân tố quan trọng của Croatia trên hành trình World Cup 2026.

Tỏa sáng ở Milan và thách thức mọi giới hạn

Khi chuyển sang khoác áo AC Milan sau 13 mùa giải thành công rực rỡ tại Real Madrid, Modric khẳng định quyết định này không chỉ để hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu. Anh tin mình có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi sinh của “Rossoneri”.

Modric vẫn có thể gây ra khó khăn cho ĐT Anh trong trận ra quân ở World Cup 2026

Dù thương vụ nhận được nhiều sự chú ý, không ít chuyên gia đặt dấu hỏi về khả năng đóng góp của tiền vệ người Croatia. Milan khi đó cũng vừa chiêu mộ Samuele Ricci, khiến nhiều người cho rằng đội bóng không thực sự cần thêm một lão tướng 40 tuổi.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ricci thừa nhận Modric là cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng sát cánh và bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần chuyên nghiệp cũng như khát khao chiến đấu của đàn anh.

Truyền thông Italia cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhà báo Alberto Polverosi thậm chí hài hước nhận xét: “Nếu Modric thực sự đã 40 tuổi, hãy nhân bản anh ấy đi!”.

Huyền thoại Kaka, người từng sát cánh cùng Modric tại Real Madrid, mô tả người đồng đội cũ như một “hiện tượng của tự nhiên”.

“Tôi hiểu tâm lý của cậu ấy. Thông thường, sau khi giành mọi danh hiệu, động lực sẽ giảm đi ít nhiều. Nhưng Lukita thì khác. Cậu ấy vẫn muốn truyền đạt kinh nghiệm, luôn kết nối với đồng đội và sẵn sàng chiến đấu. Cậu ấy có nguồn năng lượng, cá tính và khả năng lãnh đạo đặc biệt”, Kaka nhận xét về đồng đội cũ.

Với những gì đang thể hiện, Modric không chỉ là niềm tự hào của Croatia mà còn là minh chứng sống cho việc tuổi tác đôi khi chỉ là một con số. Và nếu tuyển Anh còn mang tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026, họ chắc chắn không thể xem nhẹ người đội trưởng tưởng như không bao giờ già đi của Croatia.