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Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải

Đội trưởng Quang Hải của ĐT Việt Nam cho thấy mình là một cầu thủ đa tài. Không chỉ đá bóng hay, anh còn biết đánh đàn và cả đánh trống.

   

Video Quang Hải chơi đàn ở sân bay (nguồn: Facebook Chu Thanh Huyền):

Kỷ lục của Quang Hải

Chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 đã được nâng cao trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 26/8, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Sinh năm 1997, Quang Hải trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành chức vô địch giải đấu số một khu vực này ba lần, vào các năm 2018, 2024 và 2026.

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 1

Mặc dù đã lập kỷ lục cho bóng đá Việt Nam, Quang Hải vẫn còn kém một danh hiệu so với thành tích cao nhất Đông Nam Á. Tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan đã từng bốn lần vô địch ASEAN Cup vào các năm 2014, 2016, 2020 và 2022.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng bộ sưu tập danh hiệu của mình. Tuy nhiên, ba chức vô địch trong ba giai đoạn khác nhau đã đủ để khẳng định anh là một trong những cầu thủ thành công nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Quang Hải hóa nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup 2026

Đêm qua, tại sân Mỹ Đình, Quang Hải cũng có hành động đặc biệt sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Thủ quân Quang Hải cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đã khuấy động khán đài trên sân vận động Mỹ Đình với màn đánh trống độc đáo ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Trước đó, ở sân bay trước khi sang Thái Lan đá trận chung kết lượt đi, Quang Hải cũng trổ tài chơi đàn nhị. Bà xã Chu Thanh Huyền đã gọi Quang Hải là “ông cố ơi ông cố”. Trong khi đó, một người hâm mộ cố gắng động viên Quang Hải: “Chơi nhạc có hồn quá”. Và fan khác lập tức đáp lời: “Mà hồn xiêu phách lạc”. Một người khác dí dỏm nhận xét: “Ngại hết cả sân bay”.

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 2

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 3

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 4

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 5

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 6

Quang Hải từ "nhạc công" đánh đàn tới nhạc trưởng đánh trống ăn mừng vô địch AFF Cup - 7

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Theo Ảnh Tuấn Hữu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 08:13 AM (GMT+7)
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