ASEAN Cup 2026: Khi nhà vô địch ghi bàn nhiều nhất và cũng tắc bóng nhiều nhất giải

Một hệ thống phòng ngự nhiều tầng

Nhìn vào bảng thống kê trên website chính thức của giải đấu, có thể thấy một chi tiết rất đáng chú ý: 5 trong 10 cầu thủ dẫn đầu nhóm chỉ số phòng ngự là các thành viên đội tuyển Việt Nam, gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Quang Hải và Phạm Xuân Mạnh.

Top 10 cầu thủ phòng ngự tốt nhất giải (lấy số lần tắc bóng làm tiêu chí cơ sở đầu tiên).

Điều đặc biệt nằm ở chỗ danh sách ấy không chỉ có những hậu vệ chuyên trách. Văn Hậu và Xuân Mạnh là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong hệ thống ba trung vệ. Nhưng Hoàng Đức, Tài Lộc và Quang Hải lại là những tiền vệ, thậm chí có người vốn được biết đến nhiều hơn bởi khả năng tổ chức và tấn công.

Đó là bằng chứng rõ nét cho một điều: sức mạnh phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 không nằm đơn thuần ở ba trung vệ hay “người nhện” Patrik Lê Giang trong khung gỗ. Nó bắt đầu từ cách cả đội cùng phòng ngự.

Một cầu thủ Thái Lan bị vây chặt bởi những cái bóng áo đỏ trong trận chung kết lượt về.

Các con số cụ thể càng cho thấy điều đó. Hoàng Đức có 12 pha tắc bóng, thắng 8 lần và thực hiện 4 pha cắt bóng. Tài Lộc cũng có 13 pha tắc bóng, trong đó thắng tới 9. Xuân Mạnh thực hiện 12 pha tắc bóng và đặc biệt có tới 11 pha cắt bóng cùng 32 lần phá bóng. Văn Hậu dẫn đầu về số lần tắc bóng với 14 lần trong khi đội trưởng Quang Hải cũng có 11 pha tắc bóng dù chơi ở vị trí tiền vệ.

Trên hành trình đến với chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã xây dựng một hệ thống mà trong đó khoảng cách giữa các tuyến được duy trì tương đối chặt chẽ, cầu thủ ở khu vực phía trên sẵn sàng gây sức ép và các tiền vệ và thậm chí cả tiền đạo lập tức lùi về khi đội mất bóng.

Văn Hậu có 14 lần tắc bóng, nhiều nhất giải.

Bởi vậy, ngoại trừ hiệp 1 của trận chung kết lượt về, các đối thủ hầu như không thể tiếp cận khung thành Việt Nam bằng những pha phối hợp đơn giản. Họ thường phải tìm cách vượt qua bức tường phòng ngự bằng những quả treo bóng nhồi sâu vào khu cấm địa và những quả tạt - dù rất khó khăn khi đội tuyển Việt Nam cũng khóa rất chặt hai biên.

Việc tận dụng bóng 2 trước Việt Nam cũng là một thách thức lớn. Nếu không kể 45 phút đầu của trận chung kết lượt về, các tiền vệ của HLV Kim Sang-sik thường phong tỏa rất kín kẽ Zone 14, khiến các cầu thủ tấn công đối phương hiếm khi tung ra được cú sút nguy hiểm từ khu vực trước vòng 16m50 này. Đó là lý do Việt Nam có tới 6 trận giữ sạch lưới (nhiều nhất giải) và chỉ nhận về 3 bàn thua (ít nhất giải).

Khi cả đội ai cũng có thể làm hậu vệ

Tất nhiên, sẽ có ý kiến phản biện rằng Việt Nam vào đến chung kết thì về mặt logic, cầu thủ Việt Nam sẽ được thi đấu nhiều hơn, dẫn tới mọi chỉ số đều vượt hơn các đội khác. Lập luận ấy đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.

Bởi lẽ, sẽ phải giải thích thế nào đây khi số pha phá bóng của một mình Xuân Mạnh (32 lần) đã tương đương 5 cầu thủ của các đội khác trong Top 10 cộng lại (33 lần)? Hoặc sẽ nói sao đây khi đội á quân Thái Lan, vốn có cùng số trận với Việt Nam, lại không đóng góp được nổi một cái tên vào nhóm 10 cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất?

Xuân Mạnh có tới 32 lần phá bóng ở ASEAN Cup 2026, nhiều nhất giải.

Nhìn lại cả giải đấu có thể thấy, để có được thế trận an toàn, đội tuyển Việt Nam thường sẵn sàng đẩy đội hình lên, pressing để giành lại bóng ngay từ phía trên. Khi cần thiết, những cầu thủ tấn công cũng phải tranh chấp và lao vào những điểm nóng.

Thậm chí, trận bán kết lượt về gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik còn giao Đình Bắc kèm ngược tiền vệ tổ chức Sergio Aguero của đối thủ, khiến ngoại binh nhập tịch này sau trận ấm ức phát biểu với phóng viên rằng, “Đình Bắc kèm tôi chặt quá”.

Ngay từ tuyến đầu, các tiền đạo như Xuân Son cũng phải tích cực tranh chấp.

Vì thế, nếu chỉ nhìn vào những bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, sẽ dễ bỏ qua một phần quan trọng tạo nên thành công của Việt Nam. Một đội bóng muốn đi đến trận cuối cùng của giải đấu không thể chỉ dựa vào những khoảnh khắc bùng nổ trên hàng công.

ASEAN Cup 2026 cho thấy một phiên bản Việt Nam cân bằng hơn. Những ngôi sao tấn công tạo ra khác biệt, nhưng phía sau họ là một tập thể sẵn sàng chạy, tranh chấp và hy sinh cho nhau. Việc những học trò HLV Kim Sang-sik chiếm 5/10 vị trí dẫn đầu trên bảng chỉ số phòng ngự của giải đấu là minh chứng không thể thuyết phục hơn cho sức mạnh toàn diện của nhà vô địch.

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