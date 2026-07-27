Sao tuyển Anh xả hơi bên vợ xinh như hoa hậu tại đảo "thiên đường" nghỉ dưỡng

Kỳ nghỉ lãng mạn bên người vợ kín tiếng và khoảnh khắc trêu đùa đồng đội

Sau khi cùng tuyển Anh giành tấm huy chương đồng tại kỳ World Cup vừa qua, Dean Henderson đã dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn tại đảo Mykonos thuộc Hy Lạp.

Thủ thành thuộc biên chế Crystal Palace xuất hiện rạng rỡ bên cạnh người vợ xinh đẹp Millie trong trang phục bikini quyến rũ.

Cả hai kết hôn từ năm 2022 tại Rome và đã có với nhau hai người con.

Dù Millie là một người vô cùng kín tiếng và không sử dụng mạng xã hội, cô vẫn luôn đồng hành và ủng hộ chồng trong mọi giải đấu lớn.

Trong chuyến du lịch này, Henderson đã gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ tinh nghịch hướng về các đồng đội.

Ông bố hai con tái hiện lại màn ăn mừng đặc trưng của người đồng đội cũ tại Man Utd là Jesse Lingard.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhại lại trò đùa giả vờ chấn thương vai của John Stones, khoảnh khắc từng khiến HLV Thomas Tuchel một phen thót tim trong phòng thay đồ tuyển Anh.

Dấu ấn tại World Cup và sự chuẩn bị cho mùa giải mới

Tại kỳ World Cup vừa qua trên đất Bắc Mỹ, Dean Henderson đã được trao cơ hội bắt chính trong trận đấu tranh huy chương đồng gặp tuyển Pháp, nơi tuyển Anh giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 6, 4.

Màn trình diễn tròn vai giúp thủ thành 29 tuổi giải tỏa nhiều áp lực và có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

Sự hiện diện của bà xã Millie trên khán đài tiếp tục là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Henderson.

Sự đồng hành bền bỉ của gia đình chính là điểm tựa vững chắc để người gác đền này duy trì phong độ đỉnh cao.

Sau những ngày nghỉ dưỡng nạp lại năng lượng tại Hy Lạp, Henderson sẽ sớm hội quân cùng Crystal Palace để chuẩn bị cho các thử thách khốc liệt ở mùa giải mới.