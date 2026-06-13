Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình Việt Nam

Sự kiện: World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh với quy mô lịch sử 48 đội bóng tại Mỹ, Canada và Mexico. Hãy cùng khám phá những điểm mới lạ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và cập nhật lịch phát sóng trực tiếp trọn vẹn tại Việt Nam.

Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình

Thời gian

 Mã trận

Đội 1

-

Đội 2

Bảng

 Trực tiếp

Sân vận động

Địa điểm

Lượt trận 1 vòng bảng

12/06

02:00

 Trận 1

Mexico

Nam Phi

A
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

12/06

09:00

Trận 2

Hàn Quốc

CH Séc

A
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

13/06

02:00

Trận 3

Canada

Bosnia and Herzegovina

B
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

BMO Field

Toronto, Canada

13/06

08:00

Trận 4

Mỹ

Paraguay

D
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

14/06

02:00

Trận 5

Qatar

Thụy Sĩ

B
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

14/06

05:00

Trận 6

Brazil

Marocco

C
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

14/06

08:00

Trận 7

Haiti

Scotland

C
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

14/06

11:00

Trận 8

Úc

Thổ Nhĩ Kỳ

D
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

BC Place

Vancouver, Canada

15/06

00:00

 Trận 9

Đức

Curacao

E
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

NRG Stadium

Houston, Mỹ

15/06

03:00

 Trận 10

Hà Lan

Nhật Bản

F
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

15/06

06:00

 Trận 11

Bờ Biển Ngà

Ecuador

E
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

15/06

09:00

 Trận 12

Thụy Điển

Tunisia

F
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

15/06

23:00

 Trận 13

Tây Ban Nha

Cabo Verde

H
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

16/06

02:00

 Trận 14

Bỉ

Ai Cập

G
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

Lumen Field

Seattle, Mỹ

16/06

05:00

 Trận 15

Saudi Arabia

Uruguay

H
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

16/06

08:00

 Trận 16

Iran

New Zealand

G
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

17/06

02:00

 Trận 17

Pháp

Senegal

I
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

17/06

05:00

 Trận 18

Iraq

Na Uy

I
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

17/06

08:00

 Trận 19

Argentina

Algeria

J
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

17/06

11:00

 Trận 20

Áo

Jordan

J
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

18/06

00:00

 Trận 21

Bồ Đào Nha

CH Congo

K
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

NRG Stadium

Houston, Mỹ

18/06

03:00

 Trận 22

Anh

Croatia

L
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

18/06

06:00

Trận

23

Ghana

Panama

L
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

BMO Field

Toronto, Canada

18/06

09:00

 Trận 24

Uzbekistan

Colombia

K
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

Lượt trận 2 vòng bảng

18/06

23:00

 Trận 25

CH Séc

Nam Phi

A
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

19/06

02:00

 Trận 26

Thụy Sĩ

Bosnia and Herzegovina

B
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

19/06

05:00

 Trận 27

Canada

Qatar

B
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

BC Place

Vancouver, Canada

19/06

08:00

 Trận 28

Mexico

Hàn Quốc

A
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

20/06

02:00

 Trận 29

Mỹ

Úc

D
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

20/06

05:00

 Trận 30

Scotland

Marocco

C
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

20/06

07:30

 Trận 31

Brazil

Haiti

C
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

20/06

10:00

 Trận 32

Thổ Nhĩ Kỳ

Paraguay

D
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

21/06

00:00

 Trận 33

Hà Lan

Thụy Điển

F
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

21/06

03:00

 Trận 34

Đức

Bờ Biển Ngà

E
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

NRG Stadium

Houston, Mỹ

21/06

07:00

 Trận 35

Ecuador

Curacao

E
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

21/06

11:00

 Trận 36

Tunisia

Nhật Bản

F
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

21/06

23:00

 Trận 37

Tây Ban Nha

Saudi Arabia

H
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

22/06

02:00

 Trận 38

Bỉ

Iran

G
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

22/06

05:00

 Trận 39

Uruguay

Cabo Verde

H
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

BC Place

Vancouver, Canada

22/06

08:00

 Trận 40

New Zealand

Ai Cập

G
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Lumen Field

Seattle, Mỹ

23/06

00:00

 Trận 41

Argentina

Áo

J
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

23/06

04:00

 Trận 42

Pháp

Iraq

I
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

23/06

07:00

 Trận 43

Na Uy

Senegal

I
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

23/06

10:00

 Trận 44

Jordan

Algeria

J
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

24/06

00:00

 Trận 45

Bồ Đào Nha

Uzbekistan

K
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

NRG Stadium

Houston, Mỹ

24/06

03:00

 Trận 46

Anh

Ghana

L
VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

24/06

06:00

 Trận 47

Panama

Croatia

L
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

BMO Field

Toronto, Canada

24/06

09:00

 Trận 48

Colombia

CH Congo

K
VTV3, VTV6, TV360, FPT Play

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

Lượt trận cuối vòng bảng

25/06

02:00

 Trận 49

Bosnia and Herzegovina

Qatar

B
VTV2, TV360, FPT Play

BC Place

Vancouver, Canada

25/06

02:00

 Trận 50

Thụy Sĩ

Canada

B
VTV3, VTV10, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

25/06

05:00

 Trận 51

Marocco

Haiti

C
VTV2, TV360, FPT Play

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

25/06

05:00

 Trận 52

Scotland

Brazil

C
VTV3, TV360, FPT Play

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

25/06

08:00

 Trận 53

Nam Phi

Hàn Quốc

A
VTV2, TV360, FPT Play

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

25/06

08:00

 Trận 54

CH Séc

Mexico

A
VTV3, TV360, FPT Play

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

26/06

03:00

 Trận 55

Curacao

Bờ Biển Ngà

E
VTV2, TV360, FPT Play

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

26/06

03:00

 Trận 56

Ecuador

Đức

E
VTV3, VTV10, TV360, FPT Play

BMO Field

Toronto, Canada

26/06

06:00

 Trận 57

Tunisia

Hà Lan

F
VTV3, TV360, FPT Play

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

26/06

06:00

 Trận 58

Nhật Bản

Thụy Điển

F

 VTV2, TV360, FPT Play

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

26/06

09:00

 Trận 59

Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ

D
VTV3, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

26/06

09:00

 Trận 60

Paraguay

Úc

D

 VTV2, TV360, FPT Play

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

27/06

02:00

 Trận 61

Na Uy

Pháp

I
VTV3, VTV10, TV360, FPT Play

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

27/06

02:00

 Trận 62

Senegal

Iraq

I

 VTV2, TV360, FPT Play

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

27/06

07:00

 Trận 63

Cabo Verde

Saudi Arabia

H

 VTV2, TV360, FPT Play

NRG Stadium

Houston, Mỹ

27/06

07:00

 Trận 64

Uruguay

Tây Ban Nha

H
VTV3, TV360, FPT Play

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

27/06

10:00

 Trận 65

New Zealand

Bỉ

G
VTV3, TV360, FPT Play

Lumen Field

Seattle, Mỹ

27/06

10:00

 Trận 66

Ai Cập

Iran

G
VTV2, TV360, FPT Play

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

28/06

04:00

 Trận 67

Panama

Anh

L

 VTV2, TV360, FPT Play

BMO Field

Toronto, Canada

28/06

04:00

 Trận 68

Croatia

Ghana

L
VTV3, TV360, FPT Play

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

28/06

06:30

 Trận 69

Colombia

Bồ Đào Nha

K

 VTV3, TV360, FPT Play

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

28/06

06:30

 Trận 70

CH Congo

Uzbekistan

K

 VTV10, TV360, FPT Play

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

28/06

09:00

 Trận 71

Algeria

Áo

J

 VTV2, TV360, FPT Play

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

28/06

09:00

 Trận 72

Jordan

Argentina

J
VTV3, TV360, FPT Play

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

1/16

29/06

02:00

 Trận 73

Á quân Bảng A

Á quân Bảng B

1/16 - 1

VTV

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

30/06

00:00

 Trận 76

Nhất Bảng C

Á quân Bảng F

1/16 - 2

VTV

NRG Stadium

Houston, Mỹ

30/06

03:30

 Trận 74

Nhất Bảng E

Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F

1/16 - 3

VTV

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

30/06

08:00

 Trận 75

Nhất Bảng F

Á quân Bảng C

1/16 - 4

VTV

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

01/07

00:00

 Trận 78

Á quân Bảng E

Á quân Bảng I

1/16 - 5

VTV

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

01/07

04:00

 Trận 77

Nhất Bảng I

Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H

1/16 - 6

VTV

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

01/07

08:00

 Trận 79

Nhất Bảng A

Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I

1/16 - 7

VTV

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

01/07

23:00

 Trận 80

Nhất Bảng L

Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K

1/16 - 8

VTV

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

02/07

03:00

 Trận 83

Nhất Bảng G

Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J

1/16 - 9

VTV

Lumen Field

Seattle, Mỹ

02/07

07:00

 Trận 82

Nhất Bảng D

Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J

1/16 - 10

VTV

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

03/07

02:00

 Trận 84

Nhất Bảng H

Á quân Bảng J

1/16 - 11

VTV

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

03/07

06:00

 Trận 83

Á quân Bảng K

Á quân Bảng L

1/16 - 12

VTV

BMO Field

Toronto, Canada

03/07

10:00

 Trận 85

Nhất Bảng B

Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J

1/16 - 13

VTV

BC Place

Vancouver, Canada

04/07

01:00

 Trận 88

Á quân Bảng D

Á quân Bảng G

1/16 - 14

VTV

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

04/07

05:00

 Trận 86

Nhất Bảng J

Á quân Bảng H

1/16 - 15

VTV

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

04/07

08:30

 Trận 87

Nhất Bảng K

Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L

1/16 - 16

VTV

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

1/8

05/07

00:00

 Trận 90

Thắng 1/16 - 1

Thắng 1/16 - 4

1/8 - 1

VTV

NRG Stadium

Houston, Mỹ

05/07

04:00

 Trận 89

Thắng 1/16 - 3

Thắng 1/16 - 6

1/8 - 2

VTV

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

06/07

03:00

 Trận 91

Thắng 1/16 - 2

Thắng 1/16 - 4

1/8 - 3

VTV

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

06/07

07:00

 Trận 92

Thắng 1/16 - 7

Thắng 1/16 - 8

1/8 - 4

VTV

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

07/07

02:00

 Trận 93

Thắng 1/16 - 12

Thắng 1/16 - 11

1/8 - 5

VTV

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

07/07

07:00

 Trận 94

Thắng 1/16 - 10

Thắng 1/16 - 9

1/8 - 6

VTV

Lumen Field

Seattle, Mỹ

07/07

23:00

 Trận 95

Thắng 1/16 - 15

Thắng 1/16 - 14

1/8 - 7

VTV

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

08/07

03:00

 Trận 96

Thắng 1/16 - 13

Thắng 1/16 - 16

1/8 - 8

VTV

BC Place

Vancouver, Canada

Tứ kết

10/07

03:00

 Trận 97

Thắng 1/8 - 2

Thắng 1/8 - 1

Tứ kết 1

VTV

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

11/07

02:00

 Trận 98

Thắng 1/8 - 5

Thắng 1/8 - 6

Tứ kết 2

VTV

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

12/07

04:00

 Trận 99

Thắng 1/8 - 3

Thắng 1/8 - 4

Tứ kết 3

VTV

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

12/07

08:00

 Trận 100

Thắng 1/8 - 7

Thắng 1/8 - 8

Tứ kết 4

VTV

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

Bán kết

15/07

02:00

 Trận 101

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 2

Bán kết 1

VTV

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

16/07

02:00

 Trận 102

Thắng Tứ kết 3

Thắng Tứ kết 4

Bán kết 2

VTV

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

Tranh hạng 3

19/07

04:00

 Trận 103

Thua Bán kết 1

Thua Bán kết 2

Tranh 3-4

VTV

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

Chung kết

20/07

02:00

 Trận 104

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

Chung kết

VTV

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

FIFA World Cup 2026 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử thể thao. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia thuộc khối Bắc Mỹ (CUM): Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đẳng cấp thế giới, bắt đầu từ ngày 12/6/2026 và kết thúc bằng trận chung kết hạ màn tại sân vận động MetLife (New York/New Jersey) vào ngày 20/7/2026.

Kỳ World Cup này chứng kiến bước ngoặt mang tính cách mạng khi nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội tuyển. Điều này mở ra cơ hội vàng cho nhiều nền bóng đá mới lần đầu bước ra biển lớn.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 32 đội (vòng knock-out đầu tiên). Tổng số trận đấu tăng vọt từ 64 lên thành 104 trận, hứa hẹn một tháng hè tràn ngập không khí bóng đá đỉnh cao.

Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu bản quyền truyền hình chính thức và phát sóng trọn vẹn toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng quảng bá miễn phí. VTV cũng đồng thời hợp tác chia sẻ bản quyền tiếp sóng với các hạ tầng truyền hình trả tiền và ứng dụng OTT hàng đầu như FPT Play, TV360, MyTV, VTVCab và SCTV.

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất, nóng trận Qatar - Thụy Sĩ, Brazil - Marocco
Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất, nóng trận Qatar - Thụy Sĩ, Brazil - Marocco

Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/06/2026 15:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN