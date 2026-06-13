Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình Việt Nam

Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình

Thời gian Mã trận Đội 1 - Đội 2 Bảng Trực tiếp Sân vận động Địa điểm Lượt trận 1 vòng bảng 12/06 02:00 Trận 1 Mexico Nam Phi A VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio Azteca Mexico City, Mexico 12/06 09:00 Trận 2 Hàn Quốc CH Séc A VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio Akron Zapopan, Mexico 13/06 02:00 Trận 3 Canada Bosnia and Herzegovina B VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play BMO Field Toronto, Canada 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ Paraguay D VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 14/06 02:00 Trận 5 Qatar Thụy Sĩ B VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 14/06 05:00 Trận 6 Brazil Marocco C VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 14/06 08:00 Trận 7 Haiti Scotland C VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 14/06 11:00 Trận 8 Úc Thổ Nhĩ Kỳ D VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play BC Place Vancouver, Canada 15/06 00:00 Trận 9 Đức Curacao E VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play NRG Stadium Houston, Mỹ 15/06 03:00 Trận 10 Hà Lan Nhật Bản F VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play AT&T Stadium Arlington, Mỹ 15/06 06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà Ecuador E VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Lincoln Financial Field Philadelphia, Mỹ 15/06 09:00 Trận 12 Thụy Điển Tunisia F VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio BBVA Guadalupe, Mexico 15/06 23:00 Trận 13 Tây Ban Nha Cabo Verde H VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Mỹ 16/06 02:00 Trận 14 Bỉ Ai Cập G VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play Lumen Field Seattle, Mỹ 16/06 05:00 Trận 15 Saudi Arabia Uruguay H VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Hard Rock Stadium Miami Gardens, Mỹ 16/06 08:00 Trận 16 Iran New Zealand G VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 17/06 02:00 Trận 17 Pháp Senegal I VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 17/06 05:00 Trận 18 Iraq Na Uy I VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 17/06 08:00 Trận 19 Argentina Algeria J VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Arrowhead Stadium Kansas City, Mỹ 17/06 11:00 Trận 20 Áo Jordan J VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 18/06 00:00 Trận 21 Bồ Đào Nha CH Congo K VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play NRG Stadium Houston, Mỹ 18/06 03:00 Trận 22 Anh Croatia L VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play AT&T Stadium Arlington, Mỹ 18/06 06:00 Trận 23 Ghana Panama L VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play BMO Field Toronto, Canada 18/06 09:00 Trận 24 Uzbekistan Colombia K VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio Azteca Mexico City, Mexico Lượt trận 2 vòng bảng 18/06 23:00 Trận 25 CH Séc Nam Phi A VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Mỹ 19/06 02:00 Trận 26 Thụy Sĩ Bosnia and Herzegovina B VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 19/06 05:00 Trận 27 Canada Qatar B VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play BC Place Vancouver, Canada 19/06 08:00 Trận 28 Mexico Hàn Quốc A VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio Akron Zapopan, Mexico 20/06 02:00 Trận 29 Mỹ Úc D VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 20/06 05:00 Trận 30 Scotland Marocco C VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 20/06 07:30 Trận 31 Brazil Haiti C VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Lincoln Financial Field Philadelphia, Mỹ 20/06 10:00 Trận 32 Thổ Nhĩ Kỳ Paraguay D VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 21/06 00:00 Trận 33 Hà Lan Thụy Điển F VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play AT&T Stadium Arlington, Mỹ 21/06 03:00 Trận 34 Đức Bờ Biển Ngà E VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play NRG Stadium Houston, Mỹ 21/06 07:00 Trận 35 Ecuador Curacao E VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Arrowhead Stadium Kansas City, Mỹ 21/06 11:00 Trận 36 Tunisia Nhật Bản F VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio BBVA Guadalupe, Mexico 21/06 23:00 Trận 37 Tây Ban Nha Saudi Arabia H VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Mỹ 22/06 02:00 Trận 38 Bỉ Iran G VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 22/06 05:00 Trận 39 Uruguay Cabo Verde H VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play BC Place Vancouver, Canada 22/06 08:00 Trận 40 New Zealand Ai Cập G VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Lumen Field Seattle, Mỹ 23/06 00:00 Trận 41 Argentina Áo J VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play AT&T Stadium Arlington, Mỹ 23/06 04:00 Trận 42 Pháp Iraq I VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Lincoln Financial Field Philadelphia, Mỹ 23/06 07:00 Trận 43 Na Uy Senegal I VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 23/06 10:00 Trận 44 Jordan Algeria J VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 24/06 00:00 Trận 45 Bồ Đào Nha Uzbekistan K VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play NRG Stadium Houston, Mỹ 24/06 03:00 Trận 46 Anh Ghana L VTV3, VTV10, VTV6 , TV360, FPT Play AT&T Stadium Arlington, Mỹ 24/06 06:00 Trận 47 Panama Croatia L VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play BMO Field Toronto, Canada 24/06 09:00 Trận 48 Colombia CH Congo K VTV3, VTV6 , TV360, FPT Play Estadio Azteca Mexico City, Mexico Lượt trận cuối vòng bảng 25/06 02:00 Trận 49 Bosnia and Herzegovina Qatar B VTV2 , TV360, FPT Play BC Place Vancouver, Canada 25/06 02:00 Trận 50 Thụy Sĩ Canada B VTV3, VTV10 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 25/06 05:00 Trận 51 Marocco Haiti C VTV2 , TV360, FPT Play MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 25/06 05:00 Trận 52 Scotland Brazil C VTV3 , TV360, FPT Play Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 25/06 08:00 Trận 53 Nam Phi Hàn Quốc A VTV2 , TV360, FPT Play Estadio Akron Zapopan, Mexico 25/06 08:00 Trận 54 CH Séc Mexico A VTV3 , TV360, FPT Play Estadio Azteca Mexico City, Mexico 26/06 03:00 Trận 55 Curacao Bờ Biển Ngà E VTV2 , TV360, FPT Play Lincoln Financial Field Philadelphia, Mỹ 26/06 03:00 Trận 56 Ecuador Đức E VTV3, VTV10 , TV360, FPT Play BMO Field Toronto, Canada 26/06 06:00 Trận 57 Tunisia Hà Lan F VTV3 , TV360, FPT Play Estadio BBVA Guadalupe, Mexico 26/06 06:00 Trận 58 Nhật Bản Thụy Điển F VTV2 , TV360, FPT Play AT&T Stadium Arlington, Mỹ 26/06 09:00 Trận 59 Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ D VTV3 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 26/06 09:00 Trận 60 Paraguay Úc D VTV2 , TV360, FPT Play Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 27/06 02:00 Trận 61 Na Uy Pháp I VTV3, VTV10 , TV360, FPT Play Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 27/06 02:00 Trận 62 Senegal Iraq I VTV2 , TV360, FPT Play MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 27/06 07:00 Trận 63 Cabo Verde Saudi Arabia H VTV2 , TV360, FPT Play NRG Stadium Houston, Mỹ 27/06 07:00 Trận 64 Uruguay Tây Ban Nha H VTV3 , TV360, FPT Play Hard Rock Stadium Miami Gardens, Mỹ 27/06 10:00 Trận 65 New Zealand Bỉ G VTV3 , TV360, FPT Play Lumen Field Seattle, Mỹ 27/06 10:00 Trận 66 Ai Cập Iran G VTV2 , TV360, FPT Play SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 28/06 04:00 Trận 67 Panama Anh L VTV2 , TV360, FPT Play BMO Field Toronto, Canada 28/06 04:00 Trận 68 Croatia Ghana L VTV3 , TV360, FPT Play Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 28/06 06:30 Trận 69 Colombia Bồ Đào Nha K VTV3 , TV360, FPT Play Estadio Azteca Mexico City, Mexico 28/06 06:30 Trận 70 CH Congo Uzbekistan K VTV10 , TV360, FPT Play Estadio Akron Zapopan, Mexico 28/06 09:00 Trận 71 Algeria Áo J VTV2 , TV360, FPT Play Arrowhead Stadium Kansas City, Mỹ 28/06 09:00 Trận 72 Jordan Argentina J VTV3 , TV360, FPT Play Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 1/16 29/06 02:00 Trận 73 Á quân Bảng A Á quân Bảng B 1/16 - 1 VTV SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 30/06 00:00 Trận 76 Nhất Bảng C Á quân Bảng F 1/16 - 2 VTV NRG Stadium Houston, Mỹ 30/06 03:30 Trận 74 Nhất Bảng E Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F 1/16 - 3 VTV Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 30/06 08:00 Trận 75 Nhất Bảng F Á quân Bảng C 1/16 - 4 VTV Estadio BBVA Guadalupe, Mexico 01/07 00:00 Trận 78 Á quân Bảng E Á quân Bảng I 1/16 - 5 VTV AT&T Stadium Arlington, Mỹ 01/07 04:00 Trận 77 Nhất Bảng I Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H 1/16 - 6 VTV MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 01/07 08:00 Trận 79 Nhất Bảng A Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I 1/16 - 7 VTV Estadio Azteca Mexico City, Mexico 01/07 23:00 Trận 80 Nhất Bảng L Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K 1/16 - 8 VTV Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Mỹ 02/07 03:00 Trận 83 Nhất Bảng G Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J 1/16 - 9 VTV Lumen Field Seattle, Mỹ 02/07 07:00 Trận 82 Nhất Bảng D Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J 1/16 - 10 VTV Levi's Stadium Santa Clara, Mỹ 03/07 02:00 Trận 84 Nhất Bảng H Á quân Bảng J 1/16 - 11 VTV SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 03/07 06:00 Trận 83 Á quân Bảng K Á quân Bảng L 1/16 - 12 VTV BMO Field Toronto, Canada 03/07 10:00 Trận 85 Nhất Bảng B Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J 1/16 - 13 VTV BC Place Vancouver, Canada 04/07 01:00 Trận 88 Á quân Bảng D Á quân Bảng G 1/16 - 14 VTV AT&T Stadium Arlington, Mỹ 04/07 05:00 Trận 86 Nhất Bảng J Á quân Bảng H 1/16 - 15 VTV Hard Rock Stadium Miami Gardens, Mỹ 04/07 08:30 Trận 87 Nhất Bảng K Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L 1/16 - 16 VTV Arrowhead Stadium Kansas City, Mỹ 1/8 05/07 00:00 Trận 90 Thắng 1/16 - 1 Thắng 1/16 - 4 1/8 - 1 VTV NRG Stadium Houston, Mỹ 05/07 04:00 Trận 89 Thắng 1/16 - 3 Thắng 1/16 - 6 1/8 - 2 VTV Lincoln Financial Field Philadelphia, Mỹ 06/07 03:00 Trận 91 Thắng 1/16 - 2 Thắng 1/16 - 4 1/8 - 3 VTV MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ 06/07 07:00 Trận 92 Thắng 1/16 - 7 Thắng 1/16 - 8 1/8 - 4 VTV Estadio Azteca Mexico City, Mexico 07/07 02:00 Trận 93 Thắng 1/16 - 12 Thắng 1/16 - 11 1/8 - 5 VTV AT&T Stadium Arlington, Mỹ 07/07 07:00 Trận 94 Thắng 1/16 - 10 Thắng 1/16 - 9 1/8 - 6 VTV Lumen Field Seattle, Mỹ 07/07 23:00 Trận 95 Thắng 1/16 - 15 Thắng 1/16 - 14 1/8 - 7 VTV Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Mỹ 08/07 03:00 Trận 96 Thắng 1/16 - 13 Thắng 1/16 - 16 1/8 - 8 VTV BC Place Vancouver, Canada Tứ kết 10/07 03:00 Trận 97 Thắng 1/8 - 2 Thắng 1/8 - 1 Tứ kết 1 VTV Gillette Stadium Foxborough, Mỹ 11/07 02:00 Trận 98 Thắng 1/8 - 5 Thắng 1/8 - 6 Tứ kết 2 VTV SoFi Stadium Inglewood, Mỹ 12/07 04:00 Trận 99 Thắng 1/8 - 3 Thắng 1/8 - 4 Tứ kết 3 VTV Hard Rock Stadium Miami Gardens, Mỹ 12/07 08:00 Trận 100 Thắng 1/8 - 7 Thắng 1/8 - 8 Tứ kết 4 VTV Arrowhead Stadium Kansas City, Mỹ Bán kết 15/07 02:00 Trận 101 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2 Bán kết 1 VTV AT&T Stadium Arlington, Mỹ 16/07 02:00 Trận 102 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4 Bán kết 2 VTV Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Mỹ Tranh hạng 3 19/07 04:00 Trận 103 Thua Bán kết 1 Thua Bán kết 2 Tranh 3-4 VTV Hard Rock Stadium Miami Gardens, Mỹ Chung kết 20/07 02:00 Trận 104 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2 Chung kết VTV MetLife Stadium East Rutherford, Mỹ

FIFA World Cup 2026 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử thể thao. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia thuộc khối Bắc Mỹ (CUM): Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đẳng cấp thế giới, bắt đầu từ ngày 12/6/2026 và kết thúc bằng trận chung kết hạ màn tại sân vận động MetLife (New York/New Jersey) vào ngày 20/7/2026.

Kỳ World Cup này chứng kiến bước ngoặt mang tính cách mạng khi nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội tuyển. Điều này mở ra cơ hội vàng cho nhiều nền bóng đá mới lần đầu bước ra biển lớn.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 32 đội (vòng knock-out đầu tiên). Tổng số trận đấu tăng vọt từ 64 lên thành 104 trận, hứa hẹn một tháng hè tràn ngập không khí bóng đá đỉnh cao.

Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu bản quyền truyền hình chính thức và phát sóng trọn vẹn toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng quảng bá miễn phí. VTV cũng đồng thời hợp tác chia sẻ bản quyền tiếp sóng với các hạ tầng truyền hình trả tiền và ứng dụng OTT hàng đầu như FPT Play, TV360, MyTV, VTVCab và SCTV.