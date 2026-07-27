ĐT Anh phải đá vòng loại EURO dù là chủ nhà, Argentina được dự World Cup nhờ 1 trận đấu

Tranh cãi đặc quyền của Argentina và sự bức xúc từ người hâm mộ

Sự phẫn nộ từ dư luận đang tăng cao khi hàng triệu CĐV gửi đơn kiến nghị đòi cấm nhà vô địch World Cup 2022 tham dự các giải đấu lớn.

Argentina vẫn có suất dự World Cup tiếp theo dù chỉ đá vỏn vẹn một trận.

Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã chắc suất góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo dù chỉ đăng cai vỏn vẹn đúng một trận đấu.

Tại World Cup 2030, bên cạnh 3 nước chủ nhà chính là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, các đại diện Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay và Paraguay cũng được FIFA trao thẳng vé nhờ việc tổ chức trận mở màn.

Đặc quyền này tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong bối cảnh Argentina đang hứng chịu nhiều chỉ trích về hành vi cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Việc đội bóng xứ Tango nhận tấm "vé hạng nhất" dự World Cup 4 năm nữa khiến người hâm mộ túc cầu giáo cảm thấy vô cùng bất bình trước sự ưu ái từ FIFA.

Quy định khắc nghiệt của UEFA buộc ĐT Anh phải vượt khó trên sân nhà

Trái ngược hoàn toàn với Argentina, ĐT Anh, quốc gia đăng cai chính của EURO 2028 trên các SVĐ hiện đại như Wembley, Tottenham Hotspur hay St James' Park lại chưa thể có vé vào thẳng.

ĐT Anh không có suất vào thẳng Euro 2028 dù là đồng chủ nhà.

Quy định mới của UEFA bắt buộc "Tam sư" phải thi đấu vòng loại cùng 50 quốc gia khác, chia làm 12 bảng đấu và nằm khác bảng với các đồng chủ nhà như Scotland, Xứ Wales hay Cộng hòa Ireland.

Sẽ chỉ có 20 vé chính thức cho các đội nhất và nhì bảng xuất sắc nhất, cùng 2 suất dự phòng dành cho các nước chủ nhà nếu họ thất bại ở vòng loại.

Mặc dù thực lực vượt trội giúp ĐT Anh gần như chắc chắn sẽ tự quyết tấm vé qua đường vòng bảng, nhưng việc không nhận được sự ưu ái đặc biệt nào vẫn tạo ra nhiều tranh cãi.

Báo giới và người hâm mộ xứ sở sương mù cảm thấy vô cùng bất công khi đội nhà phải chật vật tìm vé ngay trên chính quê hương mình.