Thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc nhất AFF Cup, bất ngờ được hôn cúp vô địch thế giới

Lê Giang Patrik đã có một màn trình diễn ấn tượng tại giải ASEAN Cup 2026. Thủ môn Việt kiều Slovakia này nhiều lần thực hiện những pha cứu thua ngoạn mục, góp phần quan trọng vào thành công của đội tuyển Việt Nam.

Tính đến trận chung kết lượt về vào tối 26/8, Lê Giang Patrik đã để lọt lưới tổng cộng 3 bàn sau 8 trận, đạt trung bình chỉ 0,375 bàn thua mỗi trận. Với thành tích xuất sắc này, anh đã trở thành cầu thủ thứ hai của Việt Nam giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup, sau Nguyễn Đình Triệu, người đã nhận giải thưởng này vào năm 2024.