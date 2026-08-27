Việt Nam là đội tuyển may mắn nhất lịch sử AFF/ASEAN CUP?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Việt Nam là đội tuyển may mắn nhất lịch sử AFF/ASEAN CUP?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Khoảnh khắc Wanchai lúng túng phá bóng về lưới nhà ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 đã ấn định tỷ số hòa nghẹt thở 2-2, đồng thời xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho bóng đá Việt Nam trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á.

Việt Nam là đội tuyển may mắn nhất lịch sử AFF/ASEAN CUP? - 1

Đó là lần thứ 10 trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, các đối thủ vô tình "biếu" bàn thắng cho Những chiến binh Sao vàng. Trong trận chung kết vừa qua với Thái Lan, Việt Nam có 2 bàn thì đều nhờ đối thủ phản lưới. Đầu tiên là tình huống thủ môn Chatchai lúng túng để bóng đập vào chân lăn vào lưới gỡ hòa 1-1 và sau đó là pha “đốt đền” rất khó tin của Wanchai.

ASEAN CUP 2026, có tới 4 trong số 21 bàn mà Việt Nam ghi được là nhờ đá phản. 4 pha xử lý tai hại của hậu vệ đối phương đã đưa đội tuyển Việt Nam độc chiếm ngôi đầu danh sách những tập thể hưởng lợi nhiều nhất từ phản lưới nhà tại sân chơi khu vực.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức vượt qua Indonesia (9 bàn), đồng thời bỏ xa những kình địch Thái Lan (5 bàn), cùng Singapore (4) và Malaysia (3). Trong thế giới túc cầu, những bàn phản lưới nhà thường bị gắn mác là trò đùa trớ trêu của số phận hay khoảnh khắc may mắn từ trên trời rơi xuống. Nói vui thì Việt Nam là đội tuyển gặp may nhất lịch sử các kỳ AFF/ASEAN CUP 2026. Nhưng nó chắc chắn không còn là sự ngẫu nhiên đơn thuần, mà là hệ quả từ một chuỗi áp lực có tính toán.

Trên thực tế, bóng đá đỉnh cao chứng minh rằng sai lầm của đối thủ chỉ xuất hiện khi sức ép chạm tới ngưỡng cực hạn. Những pha "đốt đền" mà đối phương dành cho Việt Nam thường bắt nguồn từ lối chơi tấn công trực diện, giàu tốc độ và đặc biệt là những quả căng ngang tầm thấp đầy khó chịu cắt ngang vòng cấm địa.

Thái Lan đã có 2 pha phản lưới trong trận chung kết lượt về

Thái Lan đã có 2 pha phản lưới trong trận chung kết lượt về

Ở cự ly hẹp với tốc độ bóng lao đi vun vút, các hậu vệ bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu không vung chân cản phá, tiền đạo phía sau chắc chắn sẽ đệm bóng ghi bàn. Nhưng nếu chạm bóng trong tư thế giật mình, ranh giới giữa một pha cứu thua ngoạn mục và một bàn phản lưới nhà bẽ bàng chỉ cách nhau đúng vài centimet.

Từ các trận cầu vòng bảng trong quá khứ cho tới đỉnh điểm là trận chung kết kịch tính vừa qua, những "món quà" này luôn xuất hiện ở những thời khắc mang tính bản lề nhất. Bàn thắng vào lưới Campuchia (Faris đá phản), pha đưa bóng về lưới nhà của hậu vệ Malaysia hay tình huống gỡ hòa quý giá đến từ sự lóng ngóng của Wanchai chính là minh chứng sống động.

Một sai số chết người nảy sinh khi hệ thống phòng ngự đối phương bị bóp nghẹt trước ý chí dâng cao và sự kiên trì vây hãm của các chân sút áo đỏ. Không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam, đội hưởng lợi nhiều từ phản lưới nhất, cũng là đội sở hữu những chỉ số tấn công tốt nhất ASEAN CUP 2026.

Con số 10 bàn thắng từ phản lưới nhà có thể mang lại nhiều cảm xúc vui vẻ và những đề tài bàn tán sôi nổi cho người hâm mộ. Dẫu vậy, đằng sau cột mốc thú vị này là sự khẳng định về một tập thể luôn biết cách tạo ra áp lực nghẹt thở, buộc đối phương phải mắc sai lầm ngay tại vùng cấm địa hiểm yếu nhất. Đội tuyển Việt Nam đăng quang ở ASEAN CUP 2026 với 4 pha phản lưới của đối phương, biến chiến dịch vừa qua càng thêm thi vị với các chàng trai áo đỏ.

Việt Nam là đội tuyển may mắn nhất lịch sử AFF/ASEAN CUP? - 3

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

ASEAN Cup 2026: Khi nhà vô địch ghi bàn nhiều nhất và cũng tắc bóng nhiều nhất giải
ASEAN Cup 2026: Khi nhà vô địch ghi bàn nhiều nhất và cũng tắc bóng nhiều nhất giải

Đội tuyển Việt Nam không chỉ dẫn đầu giải về số bàn thắng ghi được, mà còn có tới 5 cầu thủ góp mặt trong Top 10 thống kê phòng ngự của ASEAN Cup...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 08:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
AFF Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN