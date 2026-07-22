Dải ngân hà HLV hội tụ ở World Cup 2030: Chờ Pep - Mourinho đấu trí Zidane, Ancelotti, Klopp

Zidane, Klopp và Ancelotti: Ba biểu tượng trên ba chiếc ghế nóng

Điều khiến World Cup 2030 trở nên đặc biệt, nếu kịch bản này thành sự thật, nằm ở chỗ người hâm mộ không chỉ chờ đợi những màn trình diễn của các siêu sao trên sân cỏ. Cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện cũng có thể trở thành một "giải đấu trong giải đấu", nơi những bộ óc chiến thuật hàng đầu thế giới đối đầu nhau.

HLV Zidane đã đồng ý dẫn dắt ĐT Pháp sau khi vòng chung kết World Cup 2026 khép lại

Zinedine Zidane trở lại dẫn dắt đội tuyển Pháp là một câu chuyện giàu tính biểu tượng. Ông từng là người hùng của “Les Bleus” trên sân cỏ, góp công lớn vào chức vô địch World Cup 1998, trước khi trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử Real Madrid. Sau khi đồng ý ký vào bản hợp đồng 4 năm để tiếp quản tuyển Pháp, Zidane đứng trước cơ hội hoàn tất một vòng tròn sự nghiệp đáng mơ ước: vô địch thế giới với tư cách cầu thủ và sau đó làm điều tương tự trên cương vị HLV.

Ở Đức, Jurgen Klopp sẽ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Nếu Zidane đại diện cho sự thanh lịch và khả năng kiểm soát trận đấu, Klopp nổi tiếng với thứ bóng đá giàu năng lượng, cường độ cao và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tuyển Đức dưới thời Klopp có thể là sự kết hợp giữa truyền thống kỷ luật của bóng đá Đức với triết lý Gegenpressing đặc trưng của cựu thuyền trưởng CLB Liverpool.

Sau thành công với các CLB, HLV Klopp được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá Đức trở lại đỉnh cao

Trong khi đó, Carlo Ancelotti sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng cho ĐT Brazil nếu muốn giữ ghế để hướng về World Cup 2030. Thất bại của “Selecao” ở World Cup 2026 đã khiến chiếc ghế của nhà cầm quân huyền thoại này lung lay. Dù vậy, “Carletto” vẫn còn thời gian để sửa chữa cho thất bại tại Bắc Mỹ mùa hè năm nay, đồng thời hướng đến những mục tiêu lớn lao kế tiếp.

Nếu ba cái tên này cùng xuất hiện tại World Cup 2030, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những cuộc đấu trí đỉnh cao. Pháp của Zidane, Đức của Klopp và Brazil của Ancelotti có thể đại diện cho ba trường phái khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu: nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất.

Tuchel và tuyển Anh: Khi tham vọng gặp bản lĩnh chiến thuật

Thomas Tuchel là cái tên tiếp theo khiến bức tranh World Cup 2030 trở nên đặc biệt. Nhà cầm quân người Đức đã chứng minh năng lực ở cấp CLB khi từng đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League. Nhưng tại hành trình World Cup 2026, ông mất điểm nặng khi tuyển Anh để cho Argentina ngược dòng trong những phút cuối, giành chiến thắng 2-1 để giành vé vào chung kết (trước khi thua Tây Ban Nha 0-1).

Sau World Cup 2026, HLV Tuchel vẫn còn thời gian để xây dựng đội tuyển Anh

Dù vậy, có một thực tế là World Cup 2026 vẫn là giải đấu thành công nhất của ĐT Anh trên sân chơi thế giới kể từ năm 1966. Vị trí thứ ba có thể chưa khiến người hâm mộ bóng đá Anh hài lòng. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể thì màn trình diễn của “Tam sư” tại giải đấu vừa qua là tương đối thành công.

Theo thời gian, tuyển Anh dưới thời Tuchel có thể trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất tại World Cup 2030. "Tam sư" sở hữu nguồn cầu thủ chất lượng ở hầu hết các vị trí và đang có một thế hệ tài năng đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Bài toán lớn nhất của Tuchel sẽ là biến sức mạnh cá nhân ấy thành một tập thể thực sự cân bằng và có khả năng chịu áp lực ở những thời khắc quyết định.

Điều thú vị là nếu Tuchel đối đầu Klopp, cuộc chiến không chỉ diễn ra giữa hai đội tuyển mà còn là màn so tài giữa hai HLV người Đức có phong cách rất khác nhau. Klopp thiên về năng lượng, tốc độ và sức ép liên tục, trong khi Tuchel thường gây ấn tượng bởi khả năng điều chỉnh chiến thuật và khai thác điểm yếu của đối thủ.

Nếu tuyển Anh bước vào World Cup 2030 với một thế hệ cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, Tuchel sẽ có trong tay tất cả những nguyên liệu cần thiết để tạo nên một đội bóng lớn. Vấn đề chỉ còn là ông có thể đưa "Tam sư" vượt qua giới hạn tâm lý từng khiến họ nhiều lần lỡ hẹn với những danh hiệu lớn hay không.

Pep Guardiola và giấc mơ Italia: Mảnh ghép cuối cùng?

Trong số những giả thuyết được người hâm mộ chờ đợi nhất, khả năng Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển Italia có lẽ là kịch bản giàu sức hút nhất. Guardiola đã xây dựng dấu ấn chiến thuật tại Barcelona, Bayern Munich và Manchester City, đồng thời trở thành một trong những HLV có ảnh hưởng lớn nhất đến bóng đá hiện đại.

Có khả năng HLV Guardiola dẫn dắt ĐT Italia

Theo tiết lộ, LĐBĐ Italia đang làm tất cả những gì có thể để mời Pep Guardiola ngồi vào chiếc ghế nóng tại ĐT Italia. Nếu Pep nhận lời, đó sẽ là một cuộc kết hợp đầy thú vị. Bóng đá Italia vốn nổi tiếng với nghệ thuật phòng ngự, tư duy chiến thuật và khả năng tổ chức trận đấu. Guardiola lại đại diện cho triết lý kiểm soát bóng, xây dựng lối chơi từ tuyến dưới và liên tục tìm kiếm những khoảng trống để phá vỡ hệ thống đối phương.

Italia dưới thời Pep có thể là phiên bản hoàn toàn mới: vẫn giữ được sự tinh quái và bản lĩnh chiến thuật truyền thống, nhưng được bổ sung thứ bóng đá chủ động và kiểm soát hơn. Nếu thành công, Guardiola sẽ có cơ hội chứng minh rằng triết lý của ông không chỉ phù hợp với môi trường CLB mà còn có thể được chuyển hóa ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Và nếu Pep Guardiola xuất hiện, World Cup 2030 sẽ thực sự có một "dải ngân hà" trên băng ghế huấn luyện. Zidane, Klopp, Ancelotti, Tuchel và Guardiola – năm cái tên đại diện cho năm cá tính, năm triết lý và năm cách tiếp cận bóng đá khác nhau.

Mourinho và Bồ Đào Nha: Giấc mơ cuối cùng của “Người đặc biệt”?

Một kịch bản khác cũng đủ khiến World Cup 2030 trở nên đặc biệt là Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Với cá tính mạnh, kinh nghiệm đỉnh cao và bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp CLB, Mourinho từ lâu đã được xem là một trong những HLV vĩ đại nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Điều còn thiếu trong sự nghiệp của ông có lẽ là một hành trình thực sự đáng nhớ cùng đội tuyển quốc gia.

World Cup 2030 có thể sở hữu cả một dải ngân hà các HLV

Nếu Mourinho ngồi vào chiếc ghế nóng tại tuyển Bồ Đào Nha, đây sẽ là sự kết hợp giữa một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm với thế hệ cầu thủ tài năng đang bước vào độ chín. Mourinho từng thành công nhờ khả năng xây dựng tập thể có tính chiến đấu cao, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và đặc biệt giỏi tạo ra động lực cho các trận đấu lớn. Đó cũng có thể là những phẩm chất giúp Bồ Đào Nha tiến xa tại một kỳ World Cup.

Với Mourinho, World Cup 2030 có thể là cơ hội để ông hoàn tất một chương còn dang dở trong sự nghiệp: chinh phục đỉnh cao cùng đội tuyển quê hương. Và nếu "Người đặc biệt" thực sự xuất hiện bên cạnh Zidane, Klopp, Ancelotti, Tuchel, Guardiola và De La Fuente, cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện sẽ càng trở nên đáng chờ đợi.