Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ)

World Cup | 9h, 15/6 | Monterrey Thụy Điển 5 - 1 Tunisia (H1: 2-1) Thông tin trước trận Thụy Điển vs Tunisia Tunisia Điểm Nordfeldt Lindelof Hien Lagerbielke Gudmundsson Ayari Karlstrom Bernhardsson Nygren Isak Gyokeres Điểm Chamakh Valery Talbi Rekik Hamida Khedira Skhiri Hannibal Abdi Slimane Saad Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thụy Điển Thụy Điển Tunisia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Ayari 7' Isak 30' Gyokeres 60' Svanberg 84' Ayari 90+6' 43' Rekik Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Tunisia giao bóng. 5’ KHÔNG VÀO!! Gyokeres độc diễn hay, nhưng tiếc thay cú sút cuối của anh quá mạnh, đưa bóng lên trời. 7’ VÀO!!! THỤY ĐIỂN MỞ TỶ SỐ Hàng thủ Tunisia nỗ lực cản phá cú sút của Gyokeres. Nhưng đến pha ra chân quyết đoán từ xa của Ayari, tất cả đã bị khuất phục. 13’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Slimane có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng bị thủ môn và hậu vệ của Thụy Điển cản phá. 17’ DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT Saad tìm vận may bằng cú sút xa nhưng anh đưa bóng đi lên thẳng trời. 30’ VÀO!!! ISAK GHI BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT Isak độc diễn hay và tung ra cú đá chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển. 39’ KHÔNG ĐƯỢC Gyokeres nỗ lực băng vào đón đường treo bóng của đồng đội nhưng không kịp. 43’ VÀO!! TUNISIA RÚT NGẮN CÁCH BIỆT Hannibal treo bóng khó chịu, Rekik tiếp ứng bằng cú đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn cách biệt cho Tunisia. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 45+4’ HẾT HIỆP MỘT Thụy Điển tạm dẫn Tunisia 2-1. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Thụy Điển giao bóng. 52’ SÚT PHẠT KHÔNG TỐT Hannibal đá phạt trực tiếp đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Thụy Điển. 60’ VÀO!! THỤY ĐIỂN GHI BÀN THỨ 3!! Isak cướp bóng ở ngay phần sân của đối phương, sau đó chuyền thuận lợi để Gyokeres sút tung lưới Tunisisa. 66’ KHÔNG VÀO!!! Gyokeres đỡ bóng một nhịp và tung ra cú đá quyết đoán ở góc hẹp, nhưng cú đá của anh lại đưa bóng đi lên trời đáng tiếc. 72’ QUÁ KHÓ CHO TUNISIA Tunisia đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công về phía khung thành Thụy Điển. 84’ VÀO!! THỤY ĐIỂN GHI BÀN THỨ 4!! Từ quả treo bóng của đồng đội, Svanberg đã có pha dứt điểm 1 chạm chuẩn xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Thụy Điển. Ban đầu tưởng chừng Svanberg dính lỗi việt vị, nhưng không. Lý do bởi trước đấy Isak chạm bóng. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. 90+6’ VÀO!!! THỤY ĐIỂN GHI BÀN THỨ 5!!! Ayari sút xa vô cùng quyết đoán, găm bóng vào góc xa, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. 90+7’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Thụy Điển thắng 5-1 Tunisia. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nordfeldt, Lindelof, Hien, Lagerbielke, Gudmundsson, Ayari, Karlstrom, Bernhardsson, Nygren, Isak, Gyokeres Chamakh, Valery, Talbi, Rekik, Hamida, Khedira, Skhiri, Hannibal, Abdi, Slimane, Saad

Lần đầu hai đội đối đầu

Trận đấu này sẽ đánh dấu lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Thụy Điển và Tunisia. Trước đó, họ gặp nhau 4 lần nhưng đều là những trận giao hữu quốc tế, với hai chiến thắng cho Thụy Điển, một chiến thắng cho Tunisia và một trận hòa. Tuy nhiên, cuộc đối đầu gần nhất là năm 2003 nên không có nhiều giá trị tham khảo vào lúc này.

Chờ cặp đôi Isak - Gyokeres tỏa sáng

ĐT Thụy Điển đang có cặp tiền đạo rất đáng mong chờ là Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Hai cầu thủ này đang chơi tại Ngoại hạng Anh và là chủ công của Liverpool và Arsenal, hai đội bóng được đánh giá mạnh bậc nhất giải đấu lúc này. Bởi vậy, tất cả đều mong chờ màn trình diễn của hai cầu thủ này tại World Cup 2026.