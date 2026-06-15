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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026

(Bảng F World Cup 2026) Thụy Điển chọc thủng lưới Tunisia lần thứ 5 để ấn định chiến thắng đậm đà.

   

World Cup | 9h, 15/6 | Monterrey

Thụy Điển
Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1
5 - 1
Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1
Tunisia
(H1: 2-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Ayari 7'
Isak 30'
Gyokeres 60'
Svanberg 84'
Ayari 90+6'
43' Rekik

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Tunisia giao bóng.

5’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Gyokeres độc diễn hay, nhưng tiếc thay cú sút cuối của anh quá mạnh, đưa bóng lên trời. 

7’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! THỤY ĐIỂN MỞ TỶ SỐ

Hàng thủ Tunisia nỗ lực cản phá cú sút của Gyokeres. Nhưng đến pha ra chân quyết đoán từ xa của Ayari, tất cả đã bị khuất phục.

13’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Slimane có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng bị thủ môn và hậu vệ của Thụy Điển cản phá. 

17’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT

Saad tìm vận may bằng cú sút xa nhưng anh đưa bóng đi lên thẳng trời. 

30’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! ISAK GHI BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT

Isak độc diễn hay và tung ra cú đá chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển. 

39’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Gyokeres nỗ lực băng vào đón đường treo bóng của đồng đội nhưng không kịp. 

43’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!! TUNISIA RÚT NGẮN CÁCH BIỆT

Hannibal treo bóng khó chịu, Rekik tiếp ứng bằng cú đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn cách biệt cho Tunisia.

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Thụy Điển tạm dẫn Tunisia 2-1.

46’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Thụy Điển giao bóng.

52’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

SÚT PHẠT KHÔNG TỐT

Hannibal đá phạt trực tiếp đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Thụy Điển.

60’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!! THỤY ĐIỂN GHI BÀN THỨ 3!!

Isak cướp bóng ở ngay phần sân của đối phương, sau đó chuyền thuận lợi để Gyokeres sút tung lưới Tunisisa. 

66’

KHÔNG VÀO!!!

Gyokeres đỡ bóng một nhịp và tung ra cú đá quyết đoán ở góc hẹp, nhưng cú đá của anh lại đưa bóng đi lên trời đáng tiếc. 

72’

QUÁ KHÓ CHO TUNISIA

Tunisia đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công về phía khung thành Thụy Điển. 

84’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!! THỤY ĐIỂN GHI BÀN THỨ 4!!

Từ quả treo bóng của đồng đội, Svanberg đã có pha dứt điểm 1 chạm chuẩn xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Thụy Điển. Ban đầu tưởng chừng Svanberg dính lỗi việt vị, nhưng không. Lý do bởi trước đấy Isak chạm bóng.

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. 

90+6’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! THỤY ĐIỂN GHI BÀN THỨ 5!!!

Ayari sút xa vô cùng quyết đoán, găm bóng vào góc xa, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. 

90+7’

 Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Thụy Điển thắng 5-1 Tunisia. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1
Nordfeldt, Lindelof, Hien, Lagerbielke, Gudmundsson, Ayari, Karlstrom, Bernhardsson, Nygren, Isak, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Thụy Điển - Tunisia: Bàn thứ 5 ấn định (World Cup) (Hết giờ) - 1
Chamakh, Valery, Talbi, Rekik, Hamida, Khedira, Skhiri, Hannibal, Abdi, Slimane, Saad

Lần đầu hai đội đối đầu

Trận đấu này sẽ đánh dấu lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Thụy Điển và Tunisia. Trước đó, họ gặp nhau 4 lần nhưng đều là những trận giao hữu quốc tế, với hai chiến thắng cho Thụy Điển, một chiến thắng cho Tunisia và một trận hòa. Tuy nhiên, cuộc đối đầu gần nhất là năm 2003 nên không có nhiều giá trị tham khảo vào lúc này. 

Chờ cặp đôi Isak - Gyokeres tỏa sáng

ĐT Thụy Điển đang có cặp tiền đạo rất đáng mong chờ là Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Hai cầu thủ này đang chơi tại Ngoại hạng Anh và là chủ công của Liverpool và Arsenal, hai đội bóng được đánh giá mạnh bậc nhất giải đấu lúc này. Bởi vậy, tất cả đều mong chờ màn trình diễn của hai cầu thủ này tại World Cup 2026

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/06/2026 22:55 PM (GMT+7)
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