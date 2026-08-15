Trực tiếp bóng đá Alaves - Getafe: Chủ nhà dễ ôm hận ngày khai màn (La Liga)
(0h30, 16/8, vòng 1 La Liga) Alaves được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng phong độ sân nhà cùng lịch sử đối đầu khiến họ khó có thể dễ dàng giành 3 điểm trước Getafe.
Laliga | 0h30, 16/8 | Estadio de Mendizorroza
Điểm
Antonio Sivera
Tenaglia
Valentini
Diarra
Jonny
Angel Perez
Denis Suarez
Antonio Blanco
Ander Guevara
Carles Alena
Toni Martinez
Điểm
David Soria
Sazonov
Romero
Abqar
Andres Garcia
Mario Martin
Mangala
Ramon Terrats
Kiko Femenia
Martin Satriano
Borja Mayoral
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Alaves sa sút, Getafe lỳ lợm
Alaves sa sút, Getafe lỳ lợm
Alaves không có nhiều sự bổ sung đáng chú ý trong mùa Hè, ngoài Ville Koski, Mikel Rodriguez và Nicolas Valentini. Dưới sự dẫn dắt của Quique Sanchez Flores, đội chủ nhà vẫn hướng tới lối chơi hấp dẫn nhưng phong độ sân nhà không thực sự ấn tượng khi thua 2/3 trận gần nhất.
Trong khi đó, Getafe tiếp tục được dẫn dắt bởi Jose Bordalas và vẫn duy trì lối chơi quyết liệt, khó chịu. Đội bóng này giữ được phần lớn trụ cột sau khi cán đích Top 7 La Liga mùa trước, đồng thời thắng 4/8 trận sân khách gần nhất.
Lịch sử không ủng hộ đội chủ nhà
Getafe cũng có cơ sở để tự tin khi đối đầu Alaves. Trong 14 lần chạm trán gần nhất, chỉ 4 trận đội chủ nhà giành chiến thắng, với Alaves chỉ có đúng 1 lần hưởng niềm vui. Đáng chú ý, 9/12 lần gặp nhau gần nhất chứng kiến đội được đánh giá cao hơn không thể giành chiến thắng.
Vì vậy, dù Alaves được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, Getafe với sự lỳ lợm và phong độ sân khách ổn định nhiều khả năng sẽ khiến đội chủ nhà thêm một lần phải ôm hận.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/08/2026 17:50 PM (GMT+7)