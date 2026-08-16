Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh)

21h, 16/8. siêu cúp Anh | Arsenal 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Man City Man City Điểm Raya Mosquera White Gabriel Calafiori Guimaraes Rice Odegaard Saka Gyokeres Tzolis Điểm Donnarumma Nunes Dias Gvardiol Ait-Nouri Kovacic Nico González Semenyo Foden Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Mosquera, White, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Saka, Gyokeres, Tzolis Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Kovacic, Nico González, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

Thử thách khó khăn

Mùa giải bóng đá Anh sẽ khởi đầu bằng trận tranh Siêu cúp (FA Community Shield) giữa Arsenal – nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 – và Man City – nhà vô địch FA Cup. Đây không đơn thuần là cuộc đấu vì danh hiệu đầu mùa.

Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế của nhà vô địch nước Anh, trong khi Man City bắt đầu giai đoạn chuyển giao quan trọng dưới thời HLV Enzo Maresca sau khi Pep Guardiola rời đi. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Cardiff có thể xem là phép thử đầu tiên cho cả 2 đội tron giai đoạn mới.

Thành tích đối đầu

Mùa giải 2025/26, hai đội gặp nhau ở Ngoại hạng Anh 2 lần. Trận lượt đi tại Emirates kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trước khi Man City giành chiến thắng 2-1 ở lượt về. Họ còn gặp nhau tại chung kết League Cup tháng 3/2026 và Man City tiếp tục thắng 2-0 để đăng quang. Nếu chỉ xét 6 lần đối đầu gần nhất, đội chủ sân Etihad chỉ thua 1 trận.

Tuy nhiên, Siêu cúp Anh lại là câu chuyện khác. Arsenal từng gặp Man City 3 lần và toàn thắng cả 3, trong đó lần gần nhất là năm 2023 (hòa 1-1 rồi thắng 4-1 trong loạt luân lưu).