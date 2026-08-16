Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh)
(21h, 16/8) Cả 2 đội đều quyết tâm giành chiến thắng để có sự khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới sắp khởi tranh.
21h, 16/8. siêu cúp Anh |
Điểm
Raya
Mosquera
White
Gabriel
Calafiori
Guimaraes
Rice
Odegaard
Saka
Gyokeres
Tzolis
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Gvardiol
Ait-Nouri
Kovacic
Nico González
Semenyo
Foden
Doku
Haaland
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Thử thách khó khăn
Mùa giải bóng đá Anh sẽ khởi đầu bằng trận tranh Siêu cúp (FA Community Shield) giữa Arsenal – nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 – và Man City – nhà vô địch FA Cup. Đây không đơn thuần là cuộc đấu vì danh hiệu đầu mùa.
Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế của nhà vô địch nước Anh, trong khi Man City bắt đầu giai đoạn chuyển giao quan trọng dưới thời HLV Enzo Maresca sau khi Pep Guardiola rời đi. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Cardiff có thể xem là phép thử đầu tiên cho cả 2 đội tron giai đoạn mới.
Thành tích đối đầu
Mùa giải 2025/26, hai đội gặp nhau ở Ngoại hạng Anh 2 lần. Trận lượt đi tại Emirates kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trước khi Man City giành chiến thắng 2-1 ở lượt về. Họ còn gặp nhau tại chung kết League Cup tháng 3/2026 và Man City tiếp tục thắng 2-0 để đăng quang. Nếu chỉ xét 6 lần đối đầu gần nhất, đội chủ sân Etihad chỉ thua 1 trận.
Tuy nhiên, Siêu cúp Anh lại là câu chuyện khác. Arsenal từng gặp Man City 3 lần và toàn thắng cả 3, trong đó lần gần nhất là năm 2023 (hòa 1-1 rồi thắng 4-1 trong loạt luân lưu).
(21h, 16/8) Được xem là trận "Siêu kinh điển" thế hệ mới của bóng đá Anh, vì vậy cuộc chạm trán giữa Arsenal và Man City càng giúp FA Community Shield...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 12:50 PM (GMT+7)