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Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh)

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Manchester City Arsenal

(21h, 16/8) Cả 2 đội đều quyết tâm giành chiến thắng để có sự khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới sắp khởi tranh.

   

21h, 16/8. siêu cúp Anh |

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh) - 1
Raya, Mosquera, White, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Saka, Gyokeres, Tzolis
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Kovacic, Nico González, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

Thử thách khó khăn

Mùa giải bóng đá Anh sẽ khởi đầu bằng trận tranh Siêu cúp (FA Community Shield) giữa Arsenal – nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 – và Man City – nhà vô địch FA Cup. Đây không đơn thuần là cuộc đấu vì danh hiệu đầu mùa.

Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế của nhà vô địch nước Anh, trong khi Man City bắt đầu giai đoạn chuyển giao quan trọng dưới thời HLV Enzo Maresca sau khi Pep Guardiola rời đi. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Cardiff có thể xem là phép thử đầu tiên cho cả 2 đội tron giai đoạn mới.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh) - 1

Thành tích đối đầu

Mùa giải 2025/26, hai đội gặp nhau ở Ngoại hạng Anh 2 lần. Trận lượt đi tại Emirates kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trước khi Man City giành chiến thắng 2-1 ở lượt về. Họ còn gặp nhau tại chung kết League Cup tháng 3/2026 và Man City tiếp tục thắng 2-0 để đăng quang. Nếu chỉ xét 6 lần đối đầu gần nhất, đội chủ sân Etihad chỉ thua 1 trận.

Tuy nhiên, Siêu cúp Anh lại là câu chuyện khác. Arsenal từng gặp Man City 3 lần và toàn thắng cả 3, trong đó lần gần nhất là năm 2023 (hòa 1-1 rồi thắng 4-1 trong loạt luân lưu).

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Đại chiến hấp dẫn chào mùa giải mới (Siêu cúp Anh) - 2

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Dự đoán tỷ số Arsenal - Man City: Đại chiến kinh điển vì ngôi "Vua xứ sương mù" (Siêu cúp Anh)

(21h, 16/8) Được xem là trận "Siêu kinh điển" thế hệ mới của bóng đá Anh, vì vậy cuộc chạm trán giữa Arsenal và Man City càng giúp FA Community Shield...

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Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 12:50 PM (GMT+7)
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