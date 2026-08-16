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Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Quyết tâm tìm kiếm lợi thế (Bán kết AFF Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đại chiến Malaysia - Việt Nam AFF Cup 2026

(20h, 16/8) Thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm tìm lợi thế trước Malaysia ngay trên sân khách.

   

Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ lành lặn

HLV Tan Cheng Hoe gặp cực nhiều khó khăn khi chuẩn bị đá bán kết AFF Cup 2026. Đầu tiên là hàng loạt trụ cột như Endrick, Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Aliff Haiqal dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Trong khi đó, Engku Shakir và Mohamadou Sumareh vẫn đang bị đau nhẹ, còn Wan Kuzain bị CLB triệu tập về để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tính ra, HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn 16 cầu thủ lành lặn để chuẩn bị đấu Việt Nam (không tính 3 thủ môn).

Lịch sử đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Quyết tâm tìm kiếm lợi thế (Bán kết AFF Cup) - 1

Mặt sân sẽ là thách thức đối với ĐT Việt Nam

Trong buổi phỏng vấn trước trận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son không ngần ngại chê bai mặt cỏ của sân Kuala Lumpur: "Cá nhân tôi không thích mặt cỏ này lắm, cảm giác như đây là mặt cỏ đời cũ, quá lỗi thời so với bóng đá hiện đại.

Trước đây, tôi từng thi đấu ở nhiều sân có điều kiện tương tự, kể cả ở Việt Nam. Còn trong bóng đá hiện đại, cầu thủ nào cũng mong muốn được chơi trên những mặt sân đạt chuẩn, chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, điều này không phải trở ngại vì toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá mặt cỏ sân Kuala Lumpur sẽ là thách thức dành cho ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng yêu cầu các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện mặt sân nếu muốn giành kết quả tốt: "Dù đây mới là trận bán kết lượt đi, việc phải đá trên sân khách đem lại nhiều thách thức. Toàn đội cần nỗ lực rất nhiều và phải thích nghi nhanh với điều kiện mặt cỏ tại đây".

Phong độ của hai đội trước bán kết

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Việt Nam: Quyết tâm tìm kiếm lợi thế (Bán kết AFF Cup) - 2

HLV Kim Sang Sik vẫn rất cẩn trọng

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik vẫn bày tỏ sự cẩn trọng dù đối thủ gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. “Các cầu thủ này có kỹ năng chuyên môn tốt. Ban huấn luyện và toàn đội phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Đó không phải vấn đề quá lớn, bóng đá không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là tập thể. Dù vậy, tôi tin ngày mai sẽ đạt kết quả tốt”.

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Nhận định bóng đá Malaysia - Việt Nam: Quyết tạo lợi thế trên sân khách (Bán kết AFF Cup)
Nhận định bóng đá Malaysia - Việt Nam: Quyết tạo lợi thế trên sân khách (Bán kết AFF Cup)

(20h, 16/8, bán kết AFF Cup) ĐT Việt Nam hành quân tới Kuala Lumpur với mục tiêu giành chiến thắng hoặc ít nhất tạo được lợi thế đủ lớn ở trận bán kết...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 12:20 PM (GMT+7)
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