Thực hư SAO Qatar thực hiện "cú đánh đầu 100 tỷ đồng", được thưởng siêu xe tại World Cup

Qatar có điểm số lịch sử

ĐT Qatar vừa có được điểm số đầu tiên trong lịch sử các VCK World Cup 2026. 4 năm trước, trên chính đất nước Qatar, đại diện tới từ châu Á phải dừng bước ngay sau vòng bảng với 3 trận thua và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, họ vừa có được trận hòa đầu tiên trong lịch sử VCK World Cup.

Boualem Khoukhi

Điều đặc biệt hơn nữa là bàn thắng ấy tới ở phút bù giờ của hiệp hai. Từ đường tạt bóng ở bên cánh trái, Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Kobel để đem về bàn ấn định tỉ số 1-1. Bàn thắng ấy mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng nên các cầu thủ Qatar đã không giấu nổi sự phấn khích sau bàn thắng ấy.

“Người hùng” được trọng thưởng

Sau khi trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ kết thúc vài tiếng, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người hùng của Qatar, Boualem Khoukhi, được trọng thưởng nhờ bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ.

Thông tin lan truyền trên mạng về việc Khoukhi được thưởng hậu hĩnh

“Quỹ đầu tư công của Qatar tuyên bố Boualem Khoukhi sẽ nhận được 3 triệu USD (hơn 80 tỷ đồng) tiền thưởng kèm theo một chiếc Roll-Royce Phantom mới trị giá 550.000 USD sau khi ghi bàn gỡ hòa vào lưới Thụy Sĩ hôm nay tại World Cup. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Qatar trong lịch sử giải đấu”.

Tức là nếu tính ra tiền Việt Nam đồng, Boualem Khoukhi sẽ nhận được khoảng gần 100 tỷ đồng chỉ với 1 bàn thắng! Đó là con số thật sự lớn với rất nhiều cầu thủ, chứ chưa nói tới người bình thường. Đó có thể là bàn thắng có giá trị lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ của Khoukhi.

Thực hư của câu chuyện

Tuy nhiên, thông tin này đang nhận phải những ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Qatar vốn là đất nước giàu có nên chuyện thưởng này chẳng phải là vấn đề to tát. Còn một bên cho rằng đây chỉ là câu chuyện do một ai đó bịa ra.

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng chúng ta hãy cùng thử phân tích sự việc. Đầu tiên, tổ chức “Qatar's Public Investment” không có thật. Các khoản đầu tư công tại Qatar được quản lý bởi Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA). Public Investment Fund (PIF) là của Saudi Arabia.

Thứ hai, bàn thắng của Qatar thực tế không được tính cho Boualem Khoukhi! Theo trang chủ FIFA, bàn thắng này được tính là pha phản lưới nhà của hậu vệ Miro Muheim. Pha quay chậm cho thấy thậm chí Khoukhi còn không chạm vào bóng mà chỉ gây áp lực khiến hậu vệ của Thụy Sĩ đánh đầu thẳng về lưới nhà.

Tất nhiên, câu chuyện có thể chưa dừng lại ở đây. Biết đâu đấy, một “mạnh thường quân” người Qatar nào đó lại biến câu chuyện đùa này trở thành sự thật trong tương lai.