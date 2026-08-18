Trực tiếp chuyển nhượng 18/8: Barcelona gây sốc với Gyokeres, MU chốt bán 3 sao

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Rayo Vallecano vs Alavés
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Trực tiếp chuyển nhượng 18/8: Barcelona gây sốc với Gyokeres, MU chốt bán 3 sao

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Barcelona Manchester United

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Diễn biến
Barcelona gây sốc với Gyokeres

Theo El Chiringuito, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Arsenal sau khi để Ferran Torres gia nhập PSG, đồn thời thương vụ Julian Alvarez (Atletico) chưa có dấu hiệu tiến triển. Gyokeres mới khoác áo Arsenal từ mùa hè 2025 với giá 73,5 triệu euro. Trước đó, giới truyền thông chưa đưa thông tin nào cho thấy "Pháo thủ" muốn bán chân sút người Thụy Điển.

Trực tiếp chuyển nhượng 18/8: Barcelona gây sốc với Gyokeres, MU chốt bán 3 sao - 1

MU chốt bán 3 sao

Theo Express, MU muốn thu về khoản tiền bằng cách bán đi nhiều cầu thủ trẻ. Trong đó, Toby Collyer là cái tên được định giá cao nhất. Đáng chú ý, AC Milan - đội bóng do cựu HLV trưởng MU Ruben Amorim dẫn dắt - đang để mắt tới tiền vệ 22 tuổi.

Ngoài ra, hậu vệ cánh Harry Amass và tiền đạo Ethan Wheatley cũng thuộc danh sách có thể bị thanh lí.

Theo đài Cadena Ser Valencia, Valencia bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với ngôi sao chạy cánh Federico Chiesa của Liverpool. Tuyển thủ quốc gia Italia không chiếm được suất đá chính ở Liverpool nhưng kiên quyết ở lại, thậm chí từng từ chối cả Atletico Madrid, Napoli, AS Roma lẫn Como.

Cựu tiền đạo Chelsea, Batshuayi tới đội bóng Ả Rập

Trên Twitter, Câu lạc bộ Abha xác nhận đã ký hợp đồng với tiền đạo người Bỉ Michy Batshuayi theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 32, Batshuayi trải qua hàng loạt các câu lạc bộ gồm Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Fenerbahce, Galatasaray và mới nhất là Frankfurt.

Barca liên tiếp đón tin vui: Xong vụ Cancelo, Rodri chờ ra mắt, tìm ra cả “Haaland Ai Cập”
Barca liên tiếp đón tin vui: Xong vụ Cancelo, Rodri chờ ra mắt, tìm ra cả “Haaland Ai Cập”

Barcelona đang có những tin vui đến liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 00:14 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN