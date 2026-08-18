Trực tiếp chuyển nhượng 18/8: Barcelona gây sốc với Gyokeres, MU chốt bán 3 sao
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Theo El Chiringuito, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Arsenal sau khi để Ferran Torres gia nhập PSG, đồn thời thương vụ Julian Alvarez (Atletico) chưa có dấu hiệu tiến triển. Gyokeres mới khoác áo Arsenal từ mùa hè 2025 với giá 73,5 triệu euro. Trước đó, giới truyền thông chưa đưa thông tin nào cho thấy "Pháo thủ" muốn bán chân sút người Thụy Điển.
Theo Express, MU muốn thu về khoản tiền bằng cách bán đi nhiều cầu thủ trẻ. Trong đó, Toby Collyer là cái tên được định giá cao nhất. Đáng chú ý, AC Milan - đội bóng do cựu HLV trưởng MU Ruben Amorim dẫn dắt - đang để mắt tới tiền vệ 22 tuổi.
Ngoài ra, hậu vệ cánh Harry Amass và tiền đạo Ethan Wheatley cũng thuộc danh sách có thể bị thanh lí.
Theo đài Cadena Ser Valencia, Valencia bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với ngôi sao chạy cánh Federico Chiesa của Liverpool. Tuyển thủ quốc gia Italia không chiếm được suất đá chính ở Liverpool nhưng kiên quyết ở lại, thậm chí từng từ chối cả Atletico Madrid, Napoli, AS Roma lẫn Como.
Trên Twitter, Câu lạc bộ Abha xác nhận đã ký hợp đồng với tiền đạo người Bỉ Michy Batshuayi theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 32, Batshuayi trải qua hàng loạt các câu lạc bộ gồm Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Fenerbahce, Galatasaray và mới nhất là Frankfurt.
Barcelona đang có những tin vui đến liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/08/2026 00:14 AM (GMT+7)