Trực tiếp chuyển nhượng 18/8: Barcelona gây sốc với Gyokeres, MU chốt bán 3 sao

MU chốt bán 3 sao

Theo Express, MU muốn thu về khoản tiền bằng cách bán đi nhiều cầu thủ trẻ. Trong đó, Toby Collyer là cái tên được định giá cao nhất. Đáng chú ý, AC Milan - đội bóng do cựu HLV trưởng MU Ruben Amorim dẫn dắt - đang để mắt tới tiền vệ 22 tuổi.

Ngoài ra, hậu vệ cánh Harry Amass và tiền đạo Ethan Wheatley cũng thuộc danh sách có thể bị thanh lí.