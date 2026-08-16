Trực tiếp bóng đá Espanyol - Levante: Hiểm họa chờ chủ nhà (La Liga)

Laliga | 0h, 17/8 | RCDE Stadium Espanyol 0 - 0 Levante (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Espanyol vs Levante Levante Điểm Dmitrovic Hinojo Cabrera Nunez Hilali Exposito Zarate Hernandez Cala Dolan Fernandez Điểm Ryan Perez Mandi Fuente Sanchez Garcia Olasagasti Rey Alvarez Cortes Romero Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Espanyol Espanyol Levante Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dmitrovic, Hinojo, Cabrera, Nunez, Hilali, Exposito, Zarate, Hernandez, Cala, Dolan, Fernandez Ryan, Perez, Mandi, Fuente, Sanchez, Garcia, Olasagasti, Rey, Alvarez, Cortes, Romero

Espanyol bất ổn lực lượng và phong độ chạy đà kém cỏi

Espanyol có sự chuẩn bị không thực sự tốt trước thềm mùa giải mới khi trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng ở loạt giao hữu mùa hè.

Ngay trước thềm cuộc tiếp đón Levante, đội bóng xứ Catalunya vừa nhận thất bại 1-3 trước Coventry. Kỳ chuyển nhượng vừa qua chứng kiến cơn "chảy máu" lực lượng nghiêm trọng tại RCDE khi hàng loạt trụ cột ra đi, trong khi họ chỉ mang về khiêm tốn 3 tân binh theo dạng mượn.

Sự sa sút này kéo theo thành tích sân nhà vô cùng thất vọng, bởi trong 10 lần đón khách gần nhất, Espanyol chỉ giành đúng 1 chiến thắng, hòa 4 và nhận tới 5 thất bại.

Levante thăng hoa nhưng yếu bóng vía trên sân khách

Trái ngược với chủ nhà, Levante bước vào mùa giải mới với khí thế hừng hực nhờ thắng 3 trong 4 trận giao hữu gần đây, bao gồm chiến thắng đậm đà 3 1 trước Castellon.

Tuy nhiên, hành quân đến sân RCDE chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. Levante sở hữu thành tích sân khách rất tệ khi chỉ thắng 3 nhưng để thua tới 9 trong 14 chuyến đi xa nhà vừa qua.

Trước quyết tâm "đầu xuôi đuôi lọt" của Espanyol cùng sự cổ vũ từ khán giả xứ Catalunya, một kết quả hòa sẽ là kịch bản hợp lý nhất cho cả hai đội, nhất là khi 2 lần chạm trán gần đây giữa họ đều kết thúc bất phân thắng bại.