Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Nhật Bản: Kamada gỡ hòa kịch tính (World Cup) (Hết giờ)

World Cup | 3h, 15/6 | AT&T Hà Lan 2 - 2 Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Hà Lan vs Nhật Bản Nhật Bản Điểm Verbruggen 5.4 Dumfries 6.7 Van Hecke 7.2 Van Dijk 7.9 Van De Ven 6.4 De Jong 7.9 Reijnders 6.8 Gravenberch 8.4 Malen 6.9 Gakpo 7.2 Summerville 7.8 Điểm Suzuki 7.1 Hiroki Ito 5.8 Taniguchi 6.6 Watanabe 6.8 Ritsu Doan 6.4 Kamada 8.1 Sano 6.3 Nakamura 8.1 Kubo 7.2 Maeda 6.5 Ueda 6.0 Thay người Koopmeiners 6.1 Timber 6.5 Depay 6.1 Ake Brobbey Thay người Junya Ito 6.7 Tomiyasu 6.4 Sugawara 6.5 Ogawa 6.8 Shiogai Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Lan Hà Lan Nhật Bản Sút khung thành 10 (6) 10 (3) Thời gian kiểm soát bóng 60% 40% Phạm lỗi 7 7 Thẻ vàng 3 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 5 4 Cứu thua 1 4 Van Dijk 50' Summerville 64' 57' Nakamura 89' Kamada Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Hà Lan giao bóng. 3’ CỨU THUA! Malen xoay người dứt điểm rất căng trong vòng cấm và đưa bóng hướng về khung thành, nhưng thủ môn Suzuki đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho Nhật Bản. 7’ KHÔNG ĐƯỢC Nakamura kiếm về quả đá phạt sau tình huống buộc Van De Ven phạm lỗi, nhưng Kamada lại thực hiện quả tạt quá mạnh. 15’ SUÝT CÓ BÀN THẮNG! Taniguchi thực hiện đường căng ngang sệt thuận lợi, nhưng Van Hecke đã kịp thời xuất hiện để ngăn cản Maeda dứt điểm cận thành. 20’ KHÔNG ĐƯỢC Hà Lan triển khai pha phối hợp tấn công mạch lạc bên cánh trái với điểm nhấn là Gakpo, nhưng hàng thủ Nhật Bản đã kịp thời can thiệp. 23’ TIẾP NƯỚC Hai đội tạm dừng để tiếp nước. Không bên nào có thể phàn nàn rằng đà hưng phấn của mình bị ngắt quãng, bởi cho đến lúc này trận đấu vẫn chưa xuất hiện nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Cả Hà Lan và Nhật Bản đang chủ yếu thăm dò lẫn nhau. 34’ LIÊN TIẾP CƠ HỘI!!! Từ quả phạt góc, Malen bật cao đánh đầu nhưng không thể đánh bại thủ môn Suzuki. Ở tình huống sau đó, Van De Ven tiếp tục băng vào dứt điểm bằng đầu, song bóng đi vọt xà ngang. 40’ Phòng ngự kiên cường Nhật Bản đang phòng ngự đầy nỗ lực, liên tục chặn các đường chuyền và những quả tạt của Hà Lan. 43’ CƠ HỘI!!! Quả tạt từ cánh phải đi xuyên qua khu vực cấm địa và tìm đến vị trí của Nakamura, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm chệch cột gần, thậm chí bóng còn bay trúng chai nước đặt cạnh khung thành của thủ môn Verbruggen. 45’ BÓNG ĐI CHỆCH KHUNG THÀNH! Ueda thoát xuống khoảng trống bên hành lang phải và nhận bóng trong tư thế thuận lợi ở góc hẹp, nhưng tiền đạo của Nhật Bản lại dứt điểm tìm đến mép lưới bên ngoài. 45’ Bù giờ Hiệp một có 3 phút bù giờ. HẾT HIỆP 1! Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Nhật Bản giao bóng. 50’ VÀO!!! 1-0 CHO HÀ LAN Gakpo mang về một quả đá phạt, nhưng tình huống treo bóng đầu tiên của Reijnders không vượt qua được cầu thủ phòng ngự đầu tiên của Nhật Bản. Tuy nhiên, ở pha bóng tiếp theo, Gravenberch thực hiện quả tạt chất lượng hơn nhiều. Van Dijk chọn vị trí đánh đầu hiểm hóc, ngoài tầm với của thủ môn Suzuki và đập vào cột dọc trước khi vào lưới. 57’ VÀO!!! 1-1 CHO NHẬT BẢN Kubo xử lý tốt bên hành lang trái trước khi trả ngược cho Nakamura. Tiền vệ của Nhật Bản xoay người rất nhanh rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Verbruggen. Bóng có chạm nhẹ vào Van Hecke đổi hướng, khiến người gác đền của Hà Lan hoàn toàn bất lực. 64’ VÀO!!! 2-1 CHO HÀ LAN Summerville đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, ngoặt bóng sang chân trái không thuận rồi tung cú dứt điểm đẳng cấp vào góc xa khung thành. Một pha xử lý có chất lượng rất cao của Summerville và Hà Lan đã tái lập lợi thế dẫn bàn. 67’ SUÝT CÓ SIÊU PHẨM! Kubo tung ra cú sút đầy uy lực từ cự ly rất xa, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của Verbruggen. 73’ CỨU THUA! Gakpo tăng tốc thẳng về phía khung thành trước khi ngoặt bóng sang chân phải và tung cú sút chìm đầy uy lực nhằm vào cột gần. Dù cú dứt điểm có lực rất mạnh, thủ môn Suzuki vẫn đổ người chính xác để cản phá, qua đó tiếp tục níu giữ hy vọng cho Nhật Bản. 80’ CƠ HỘI! Junya Ito tận dụng khoảnh khắc hiếm hoi vượt qua được Van De Ven, người vốn chơi rất chắc chắn từ đầu trận. Cầu thủ Nhật Bản thực hiện quả tạt thuận lợi và Sugawara băng vào dứt điểm một chạm từ cự ly khoảng 15m, nhưng bóng lại đi thiếu lực và đúng vị trí của thủ môn Verbruggen. 86’ CƠ HỘI! Một đường bóng nguy hiểm được đưa cắt ngang vòng cấm Hà Lan, nhưng không có cầu thủ Nhật Bản nào kịp băng vào dứt điểm. Junya Ito nỗ lực giữ bóng trong cuộc, song Van Dijk cùng các đồng đội nơi hàng thủ đã kịp thời hóa giải quả tạt tiếp theo, bảo toàn lợi thế cho Hà Lan. 89’ VÀO!!! 2-2 CHO NHẬT BẢN Nhật Bản tận dụng thành công một tình huống cố định. Ogawa bật cao đánh đầu, bóng chạm nhẹ vào Kamada trong pha bóng mà tiền vệ này dường như không biết quá nhiều về tình huống diễn ra. Dù vậy, Kamada sẽ là người được ghi tên trên bảng tỷ số. Nhật Bản đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở những phút cuối. 90’ Bù giờ Hiệp hai có 6 phút bù giờ. HẾT GIỜ! Hai đội chia điểm sau trận hòa đầy kịch tính. Mỗi bên giành 1 điểm xứng đáng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, De Jong, Reijnders, Gravenberch, Malen, Gakpo, Summerville Suzuki, Hiroki Ito, Taniguchi, Watanabe, Ritsu Doan, Kamada, Sano, Nakamura, Kubo, Maeda, Ueda

Nhật Bản đang phong độ cao

Nhật Bản, thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á, hành quân tới World Cup với phong độ rất cao sau chuỗi 6 trận giao hữu toàn thắng. Đáng chú ý, “Samurai xanh” đã đánh bại cả Brazil lẫn ĐT Anh trên hành trình tạo dựng đà hưng phấn, sau khi thể hiện sức mạnh áp đảo ở vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Với 54 bàn thắng, Nhật Bản là đội ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại AFC và cũng là đội đầu tiên giành vé dự World Cup, ngoài ba quốc gia đồng chủ nhà. Không chỉ vậy, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ để lọt lưới 4 bàn, cho thấy sự chắc chắn và tính tổ chức cao, những yếu tố làm dấy lên hy vọng về một hành trình thành công tại giải đấu mùa hè này.

Bóng đá Nhật Bản tiến bộ thần tốc

Trong 4 năm qua, bóng đá Nhật Bản tiến bộ thần tốc, đáng chú ý là chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha ở World Cup 2022. Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, "Samurai Xanh" đạt phong độ khủng khiếp khi ghi đến 54 bàn thắng cùng thành tích bất bại.

Theo thống kê, Nhật Bản đã trải qua 3.000 ngày chưa từng thất bại trước đại diện châu Âu, một thành tích đáng nể. Trong các trận giao hữu đầu năm 2026, Nhật Bản gây tiếng vang khi đánh bại hai đối thủ hàng đầu thế giới là đội tuyển Anh và Brazil.

Hà Lan với niềm khát khao vô địch World Cup

ĐT Hà Lan là một đội bóng mạnh của châu Âu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, có một điều trớ trêu là đội bóng này chưa bao giờ vô địch World Cup. Họ chính là đội giành được nhiều điểm nhất tại các VCK World Cup nhưng lại chưa bao giờ được nâng cao chiếc cúp vàng.

"Lần cuối" của Van Dijk

Virgil Van Dijk được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất thế giới trong những năm qua. Năm nay đã 35 tuổi, Van Dijk vẫn đang giữ được phong độ tốt và là một trong những đầu tàu của ĐT Hà Lan lần này. Mới đây, trung vệ này đã chia sẻ từng có ý định "nghỉ hưu sớm" sau VCK EURO 2024 nhưng cuối cùng Van Dijk vẫn muốn có "chặng đua cuối" cùng ĐT Hà Lan và đó chính là World Cup 2026.