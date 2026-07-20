Tin nóng bóng đá World Cup 20/7: Ấn Độ và Nepal cho học sinh nghỉ học vì chung kết World Cup

Ấn Độ và Nepal cho học sinh nghỉ học vì chung kết World Cup

Các bang Kerala, Manipur và Meghalaya tại Ấn Độ đã tuyên bố ngày thứ Hai hôm nay 20/7 là ngày nghỉ của học sinh và tất cả các trường học sẽ đóng cửa. Thậm chí bộ trưởng Bộ giáo dục bang Kerala, ông N. Samsudheen, còn công bố thông tin này trên mạng xã hội kèm câu sau: “Vui chưa, các cháu?”. Tại Nepal, ngày nghỉ cho học sinh thậm chí được kéo dài tận 2 ngày và đợt tổ chức kỳ thi cấp 3 của nước này đã được hoãn.

Fan Ấn Độ cổ vũ cho Argentina

Wenger: “Đợt nghỉ uống nước sẽ được xem xét lại sau World Cup”

HLV Arsene Wenger cho biết FIFA sẽ xem xét lại về đợt nghỉ uống nước sau khi nó được tổ chức tại World Cup 2026. Đợt nghỉ này đã không được nhiều đội tuyển phản ứng tích cực và luôn bị la ó phản đối bởi khán giả trên sân. Nhiều người cho rằng đợt nghỉ uống nước này chỉ nên được áp dụng tùy theo thời tiết, bên cạnh đó nó chỉ nên kéo dài 1 phút, trong khi kéo dài tận 3 phút chỉ là cái cớ dể các nhà đài quảng cáo.

Neymar mua siêu du thuyền giá 23 triệu USD

Neymar mới đây đã vung 23 triệu USD để mua một siêu du thuyền với tên gọi “Enejota”, từ này khi đọc theo phát âm tiếng Bồ Đào Nha thực chất là đọc từ viết tắt của tên Neymar, “NJ”. Chiếc siêu du thuyền này vốn là một tàu hàng đã được chuyển đổi mục đích sử dụng và sở hữu siêu động cơ 1450 mã lực. Đây được xem là lý do chính khiến Neymar sẵn lòng mua con tàu này, cho phép anh có thể di chuyển ven vùng biển Brazil nhưng tránh được sự soi mói của cánh săn ảnh.

Laporta nói Barca “sẽ cho cầu thủ không vui được ra đi”

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona mới đây đã lên tiếng về việc Barca theo đuổi những cầu thủ như Julian Alvarez và ông này có câu nói hàm ý rằng cầu thủ nếu đã không hạnh phúc thì nên được cho ra đi. “Đã có nhiều trường hợp cầu thủ được nói là sẽ không đến với chúng tôi nhưng rốt cuộc vẫn gia nhập. Còn ở Barca, khi một cầu thủ không hạnh phúc thì chúng tôi sẽ giúp người đó dễ được ra đi”, Laporta nói.