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Tin nóng bóng đá World Cup sáng 19/7: Chelsea thắng 3-1 trong trận giao hữu kín

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Không giống như MU, Chelsea giành chiến thắng trong trận giao hữu kín khởi động cho mùa giải mới.

Chelsea thắng 3-1 trong trận giao hữu kín

Theo báo chí Anh, Chelsea vừa giành chiến thắng 3-1 trước Crawley, đội bóng đang chơi ở hạng ba của Anh, trong trận giao hữu kín tại trung tâm huấn luyện Cobham. Ba cầu thủ ghi bàn cho Chelsea là Jamie Gittens, Liam Delap và tân binh Emanuel Emegha.

Chelsea có màn khởi động suôn sẻ

Chelsea có màn khởi động suôn sẻ

Rooney thực hiện lời hứa với Haaland

Wayne Rooney từng hứa rằng sẽ chèo thuyền theo kiểu Viking thật nếu Na Uy lọt vào tứ kết World Cup và Haaland cùng các đồng đội đã làm được điều đó. Cựu thủ quân củ “Quỷ đỏ” cũng chơi đẹp khi cùng Joe Hart và Michal Richards thực hiện màn đua thuyền trên sông để “trả nợ” cho Haaland.

Vozinha thi đấu cùng các huyền thoại

Vozinha trở thành một trong những cầu thủ được chú ý nhất tại World Cup 2026 sau màn trình diễn tuyệt vời cùng Cape Verde. Mới nhất, thủ thành này vừa ra sân cùng các huyền thoại như Cafu, Sneijder, Zanetti, Trezeguet...trong một trận đấu giao hữu tại New York.

Tin nóng bóng đá World Cup 18/7: Chủ tịch Barca tự hào vì Messi gặp Yamal ở chung kết
Tin nóng bóng đá World Cup 18/7: Chủ tịch Barca tự hào vì Messi gặp Yamal ở chung kết

Chủ tịch Joan Laporta không giấu được sự tự hào khi những ngôi sao trưởng thành từ La Masia góp mặt tại chung kết World Cup.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/07/2026 00:59 AM (GMT+7)
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