Sao tuyển Đức Musiala lại đổ gục xuống sân, Bayern Munich âu lo trước mùa giải mới

Musiala đổ gục chỉ 6 phút sau khi vào sân

Tương tự trận giao hữu với RB Leipzig, Jamal Musiala lại gặp vấn đề trên sân khi Bayern Munich đối đầu FC Heidenheim. Lần này, tiền vệ người Đức cũng không thể thi đấu trọn vẹn.

Hình ảnh của Musiala khiến tất cả lo lắng

HLV Vincent Kompany tung Musiala vào sân thay Ismael Saibari ở phút 61. Chỉ 6 phút sau, cầu thủ 23 tuổi bất ngờ đổ xuống khu vực giữa sân. Các cầu thủ hai đội lập tức vây quanh Musiala, trong khi đội ngũ y tế khẩn trương chạy vào sân để kiểm tra tình hình.

Tiền vệ Bayern Munich loạng choạng rời sân

Sau một thời gian ngắn được chăm sóc, Musiala có thể đứng dậy nhưng trông khá choáng váng. Có một thành viên ban huấn luyện hỗ trợ, anh loạng choạng tiến về phía đường biên.

Tuy nhiên, sau khi đi được vài mét, Musiala bất ngờ quay lại rồi đi thẳng xuống đường hầm ở phía đối diện sân. Trên khán đài, người hâm mộ liên tục hô vang tên tiền vệ Bayern Munich để động viên anh.

Musiala phải rời sân sớm

Bayern từng bất ngờ khi Musiala trở lại

Musiala cũng từng đổ gục sau một khoảng thời gian cảm thấy không ổn ngay trước khi trận giao hữu với RB Leipzig kết thúc hôm thứ Bảy tuần trước, 15/8. Bayern giành chiến thắng 3-1 ở trận đấu đó.

Musiala gặp vấn đề ở trận gặp Leipzig trước đó

Sau buổi tập cá nhân, Musiala vắng mặt trong lễ giới thiệu đội hình của Bayern tại Campus hôm thứ Hai. Vì vậy, anh ra sân trước Heidenheim vào thứ Ba là điều khá bất ngờ.

Việc Musiala tiếp tục gặp vấn đề và phải rời sân sớm chắc chắn sẽ khiến Bayern Munich đặc biệt lo ngại, nhất là khi mùa giải mới đang cận kề.