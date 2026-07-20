HLV Jurgen Klopp nhận lời dẫn dắt ĐT Đức, mục tiêu EURO 2028 & World Cup 2030

Klopp, tân HLV trưởng ĐT Đức

Báo chí Đức đồng loạt đưa tin HLV Jurgen Klopp đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển Đức bắt đầu từ bây giờ. Tờ Bild cho biết thỏa thuận giữa hai bên đã được đồng thuận và Klopp sẽ trở lại công việc HLV bắt đầu từ mùa thu năm nay, thời hạn hợp đồng tới hết World Cup 2030.

Jurgen Klopp sẽ ra mắt ĐT Đức vào thứ Sáu tới

Trở ngại chính của việc đàm phán là Klopp vẫn đang đảm nhiệm chức danh Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu tại tập đoàn Red Bull, nhưng khâu này đã được xử lý khá nhanh. Bild cho biết thứ Bảy vừa qua Klopp đã cùng Oliver Mintzlaff, người đứng đầu bộ phận quản lý bóng đá của Red Bull, đã gặp đại diện của LĐBĐ Đức tại New York (Mỹ) để chốt thỏa thuận.

Nếu kế hoạch không có gì thay đổi, HLV Klopp sẽ đến Frankfurt và ký kết hợp đồng cũng như họp báo ra mắt chính thức vào thứ Sáu tới. Đây sẽ là chức vụ dẫn dắt ĐTQG đầu tiên trong sự nghiệp của Klopp, người đã dẫn dắt 3 CLB trong sự nghiệp kéo dài 23 năm là Mainz (2001 – 2008), Dortmund (2008 – 2015) và Liverpool (2015 – 2024).

Cuộc đại tái thiết

Sau thất bại của Julian Nagelsmann với ĐT Đức tại World Cup 2026, Klopp sẽ bước vào công việc mới với nhiệm vụ tái thiết lại hình ảnh và lối chơi của “Die Mannschaft”. Đội hình Đức hiện tại có nhiều tài năng, nhưng cũng có không ít lỗ hổng ở một số vị trí như các hậu vệ biên, tiền đạo cánh và trung phong cắm.

ĐT Đức trở lại hình ảnh bạc nhược tại World Cup 2026

Klopp được kỳ vọng sẽ thay đổi thực trạng đó, ông có khả năng biến cả những cầu thủ trình độ bình thường thành những học trò hữu dụng từ khi dẫn dắt tại Đức ở cấp CLB. Bên cạnh đó, thành công ở các giải đấu cúp của Klopp là rất đồ sộ khi ông đã đăng quang 6 giải đấu cúp tại Dortmund & Liverpool.

Theo Bild, Klopp cũng sẽ được kỳ vọng có ảnh hưởng rộng đến cả các hoạt động ngoài đội tuyển của LĐBĐ Đức. Tổ chức này đang có những lo lắng về sự xói mòn về lối chơi của các đội tuyển của Đức kể từ khi thế hệ vô địch World Cup 2014 thoái trào, và một cuộc cải tổ đang rất cần được tiến hành.