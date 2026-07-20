Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Timor-Leste vs Việt Nam
Logo Timor-Leste - TLS Timor-Leste
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Việt Nam vs Singapore
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Indonesia vs Việt Nam
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Việt Nam vs Campuchia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Campuchia - CAM Campuchia
-

Trực tiếp chuyển nhượng 20/7: Inter hét giá Lautaro Martinez 120 triệu euro, Foden lọt tầm ngắm AC Milan

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Bản tin cập nhật những tin tức nóng hổi nhất liên quan tới thị trường chuyển nhượng hè 2026 trong ngày 20/7.

Diễn biến
Foden lọt tầm ngắm của AC Milan

Tuttosport đưa tin AC Milan đã thêm Phil Foden vào danh sách chuyển nhượng. Đội bóng Serie A sẽ đợi xem liệu Man City có chấp nhận nhả người hay không. Ngoài ra, AC Milan cũng phải tính được việc bán được Leao thì mới có tiền chiêu mộ Foden. 

Inter Milan hét giá Lautaro Martinez 120 triệu euro

Gazzetta dello Sport tiết lộ Inter Milan quyết định nâng giá chuyển nhượng của Lautaro Martinez lên 120 triệu euro sau khi ngôi sao này thi đấu rất thành công tại World Cup 2026. Con số này sẽ khiến nhiều CLB phải dè chừng, nhất là khi tiền đạo người Argentina đã ở tuổi 28. 

Trực tiếp chuyển nhượng 20/7: Inter hét giá Lautaro Martinez 120 triệu euro, Foden lọt tầm ngắm AC Milan - 1

Arsenal nhắm chiêu mộ Konsa

Tờ The Sun cho biết Arsenal đã xác định trung vệ của Aston Villa - Ezri Konsa là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu giữa lúc chấn thương lưng của William Saliba diễn biến xấu. Konsa thu hút "Pháo thủ" bởi anh có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ phải. 

Tottenham ra giá bán Romero

Tottenham đã sẵn sàng cho mùa giải tới mà không có sự phục vụ của Romero. Inter, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều đang theo dõi tình hình của trung vệ người Argentina. Spurs mong muốn thu về số tiền 40 triệu bảng từ thương vụ này. 

Trực tiếp chuyển nhượng 13/7: MU công bố tân binh Santos, chiêu mộ thành công Tielemans
Trực tiếp chuyển nhượng 13/7: MU công bố tân binh Santos, chiêu mộ thành công Tielemans

Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 12/7.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/07/2026 23:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN