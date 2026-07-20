Trực tiếp chuyển nhượng 20/7: Inter hét giá Lautaro Martinez 120 triệu euro, Foden lọt tầm ngắm AC Milan

Inter Milan hét giá Lautaro Martinez 120 triệu euro

Gazzetta dello Sport tiết lộ Inter Milan quyết định nâng giá chuyển nhượng của Lautaro Martinez lên 120 triệu euro sau khi ngôi sao này thi đấu rất thành công tại World Cup 2026. Con số này sẽ khiến nhiều CLB phải dè chừng, nhất là khi tiền đạo người Argentina đã ở tuổi 28.