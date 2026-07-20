Trực tiếp chuyển nhượng 20/7: Inter hét giá Lautaro Martinez 120 triệu euro, Foden lọt tầm ngắm AC Milan
Bản tin cập nhật những tin tức nóng hổi nhất liên quan tới thị trường chuyển nhượng hè 2026 trong ngày 20/7.
Tuttosport đưa tin AC Milan đã thêm Phil Foden vào danh sách chuyển nhượng. Đội bóng Serie A sẽ đợi xem liệu Man City có chấp nhận nhả người hay không. Ngoài ra, AC Milan cũng phải tính được việc bán được Leao thì mới có tiền chiêu mộ Foden.
Gazzetta dello Sport tiết lộ Inter Milan quyết định nâng giá chuyển nhượng của Lautaro Martinez lên 120 triệu euro sau khi ngôi sao này thi đấu rất thành công tại World Cup 2026. Con số này sẽ khiến nhiều CLB phải dè chừng, nhất là khi tiền đạo người Argentina đã ở tuổi 28.
Tờ The Sun cho biết Arsenal đã xác định trung vệ của Aston Villa - Ezri Konsa là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu giữa lúc chấn thương lưng của William Saliba diễn biến xấu. Konsa thu hút "Pháo thủ" bởi anh có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ phải.
Tottenham đã sẵn sàng cho mùa giải tới mà không có sự phục vụ của Romero. Inter, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều đang theo dõi tình hình của trung vệ người Argentina. Spurs mong muốn thu về số tiền 40 triệu bảng từ thương vụ này.
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 12/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/07/2026 23:43 PM (GMT+7)