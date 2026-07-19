Nóng Messi đoạt "Quả bóng vàng" bất kể thắng hay thua chung kết World Cup

Messi đi vào lịch sử World Cup

Theo nguồn tin độc quyền từ trang uy tín The Touchline, Ủy ban Kỹ thuật FIFA đã họp hôm 17/7 để thảo luận về các danh hiệu cá nhân sẽ được trao sau trận chung kết World Cup. Cơ quan này đã đưa ra quyết định trao cho Messi danh hiệu “Quả bóng vàng” World Cup năm nay, bất kể kết quả của trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra như thế nào.

Messi sẽ giành "Quả bóng vàng" World Cup thứ ba trong sự nghiệp

Nếu thông tin trên là chính xác, Messi sẽ nâng tổng số “Quả bóng vàng” World Cup lên 3 danh hiệu sau hai lần được vinh danh vào các năm 2014 và 2022. Đây sẽ là thành tích chưa từng có trong lịch sử, đồng thời càng củng cố vị thế của anh là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Quả bóng vàng World Cup là giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhằm tôn vinh cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất xuyên suốt giải đấu, chứ không đơn thuần là người ghi nhiều bàn thắng nhất.

Quy trình bầu chọn bắt đầu ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Ủy ban Kỹ thuật FIFA sẽ lập danh sách các ứng viên nổi bật, trước khi các nhà báo được FIFA cấp thẻ tác nghiệp bỏ phiếu lựa chọn người chiến thắng trước khi giải đấu khép lại.

Trong nhiều trường hợp, chủ nhân của Quả bóng vàng gần như đã được xác định trước khi trận chung kết diễn ra. Vì vậy, giải thưởng này không nhất thiết thuộc về cầu thủ của đội vô địch.

Tại World Cup 2018, Luka Modric vẫn giành “Quả bóng vàng” dù Croatia thua Pháp 2-4 trong trận chung kết. Modric là nguồn cảm hứng trong hành trình đầy bất ngờ của Croatia. Anh ghi 2 bàn ở vòng bảng, đồng thời thực hiện thành công các quả luân lưu tại vòng 1/8 và tứ kết. Vai trò thủ lĩnh cùng tầm ảnh hưởng của Modric đã giúp Croatia lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup, trước khi thất bại trước tuyển Pháp.

Nguồn cảm hứng bất tận

Messi cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự 4 năm trước đó. Anh giành “Quả bóng vàng” World Cup đầu tiên vào năm 2014 dù Argentina thất bại 0-1 trước Đức sau hiệp phụ trong trận chung kết.

Dù không thể nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014, những màn trình diễn của Messi vẫn được xem là nổi bật nhất giải đấu. Anh ghi 4 bàn thắng, có 1 pha kiến tạo mang tính quyết định giúp Argentina giành thêm một chiến thắng, nhận bốn giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” và liên tục tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng, bất chấp việc gặp vấn đề về thể lực. Đức là đội vô địch World Cup năm đó, nhưng không một cầu thủ nào có tầm ảnh hưởng xuyên suốt giải đấu sánh ngang Messi.

Tám năm sau, mọi tranh cãi đều chấm dứt. Messi không chỉ cùng Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar mà còn giành “Quả bóng vàng” thứ hai sau một trong những kỳ World Cup xuất sắc nhất sự nghiệp.

Anh khép lại giải đấu với 7 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, phá hàng loạt kỷ lục World Cup, đồng thời đưa Argentina đến chức vô địch thế giới đầu tiên sau 36 năm.

Messi hiện đã giành 2 danh hiệu "Quả bóng vàng" World Cup trong sự nghiệp

Theo đánh giá của phần lớn giới chuyên môn, những màn trình diễn của Messi tại World Cup năm nay còn ấn tượng hơn. Trước trận chung kết, Messi đã ghi 8 bàn và có 4 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 12 bàn thắng của Argentina. Ngay cả khi không ghi bàn, anh vẫn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của đội bóng xứ Tango, điển hình là việc kiến tạo cả hai bàn trong chiến thắng ngược dòng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh ở bán kết.

Sự kết hợp giữa khả năng ghi bàn, kiến tạo và vai trò thủ lĩnh đã biến Messi trở thành cầu thủ nổi bật nhất World Cup 2026, đồng thời giúp anh nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành “Quả bóng vàng” thêm một lần nữa.

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