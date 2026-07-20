Trực tiếp fan Argentina - Tây Ban Nha mở hội: Rực rỡ sắc màu chung kết World Cup
Fan Argentina và Tây Ban Nha đang tạo ra bầu không khí cực kỳ sôi động trước trận chung kết.
Ngay tại thủ đô của Tây Ban Nha, rất đông người dân Argentina sống tại đây đã tụ tập tại quảng trường Plaza de España để cổ vũ đội tuyển nhà trước chung kết.
Một số rất đông dân ở thị trấn Mar del Plata, ngoại ô Buenos Aires, đã tụ tập và diễu hành lá quốc kỳ Argentina với chiều dài suốt cả một con phố Batan.
Cửa vào của SVĐ MetLife đang xảy ra trình trạng hỗn loạn cho số đông khán giả đang vào sân cùng lúc. Trước cửa sân đã có khu vực kiểm tra an ninh và những hàng dài chờ vào sân đã khiến một số CĐV không giữ được kiên nhẫn. Có hàng chờ dài đến mức một khán giả mất tận 2 tiếng rưỡi để được vào.
3 tiếng trước chung kết, vé của trận đấu vẫn chưa bán hết. Vé cho chỗ ngồi ở cả hai đầu sân đang có giá 11000 USD trên trang web bán vé chính thức của FIFA.
Hiện vé chỗ ngồi lẻ ở một số khu vực cũng có sẵn trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA, với giá từ 4300 USD đến 60000 USD. Giá vé đang giảm trên nền tảng bán lại khi trận đấu đến gần.
(2h, 20/7, chung kết) Tuyển Argentina và Tây Ban Nha sử dụng đội hình xuất phát tốt nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/07/2026 23:40 PM (GMT+7)