Trực tiếp fan Argentina - Tây Ban Nha mở hội: Rực rỡ sắc màu chung kết World Cup

FIFA vẫn đang bán vé cho trận chung kết World Cup.

3 tiếng trước chung kết, vé của trận đấu vẫn chưa bán hết. Vé cho chỗ ngồi ở cả hai đầu sân đang có giá 11000 USD trên trang web bán vé chính thức của FIFA.

Hiện vé chỗ ngồi lẻ ở một số khu vực cũng có sẵn trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA, với giá từ 4300 USD đến 60000 USD. Giá vé đang giảm trên nền tảng bán lại khi trận đấu đến gần.