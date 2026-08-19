Thái Lan gây thất vọng dù vào chung kết AFF Cup, fan "Voi chiến" lo thua ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan để thua Singapore 1-2 trên sân nhà ở bán kết lượt về, nhưng chiến thắng 3-1 ở lượt đi giúp “Voi chiến” giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-3.

Singapore gây bất ngờ trong hiệp 1

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 18/8 trên sân Rajamangala, nơi ĐT Thái Lan tiếp đón Singapore. Ở trận lượt đi, “Voi chiến” đã giành chiến thắng 3-1 trên sân khách.

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Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, trong 15 phút đầu tiên, không bên nào tạo được lợi thế trên bảng tỷ số.

Phút 33, Sek-san Ratree thoát xuống và đưa bóng vào lưới Singapore. Dù vậy, trọng tài xác định tiền vệ Thái Lan đã rơi vào thế việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Đến phút 45, Singapore bất ngờ vượt lên. Đội khách thực hiện đường chuyền dài lên phía trên, thủ môn Kampol Pathomakkakul băng ra cắt bóng nhưng không thể giải quyết triệt để. Harris Stewart có mặt đúng lúc, tung cú sút xa đưa bóng vào lưới, giúp Singapore dẫn 1-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Thái Lan vẫn giành vé vào chung kết

Sau giờ nghỉ, Thái Lan nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 59, Wanchai Jarunongkran đột phá vào vòng cấm rồi bị hậu vệ Singapore phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

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Khakanee Khamyok được giao nhiệm vụ thực hiện quả penalty và không mắc sai lầm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, Singapore một lần nữa vượt lên chỉ 6 phút sau đó. Từ quả phạt góc ở phút 65, bóng tìm đến vị trí của Raihan Stewart. Cầu thủ Singapore tung cú dứt điểm, bóng chạm người Pansa Hemviboon đổi hướng và đi thẳng vào lưới, giúp đội khách dẫn 2-1.

Trong những phút còn lại, không đội nào ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước Singapore ở lượt về.

Dù vậy, với chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi, ĐT Thái Lan vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và chính thức đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.