Nóng bảng xếp hạng World Cup: Brazil chiếm ngôi đầu, chờ đấu Hà Lan - Nhật Bản - Thụy Điển

Bảng C: Brazil chiếm ngôi đầu, hẹn đấu Hà Lan hoặc Nhật Bản?

Trước lượt trận cuối, đội tuyển Brazil dẫn đầu bảng C nhưng chưa chắc suất đi tiếp do bằng điểm Morocco và chỉ hơn Scotland 1 điểm. Chính vì vậy, "Vũ công samba" buộc phải đánh bại Scotland để tự định đoạt số phận của mình.

Brazil dẫn đầu bảng C

Kết quả, sai lầm nơi hàng thủ Scotland, cùng sự xuất sắc của dàn sao tấn công như Vinicius, Matheus Cunha đã mang về chiến thắng đậm 3-0 cho Brazil.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti khép lại hành trình bảng C với ngôi đầu, có cùng 7 điểm như Morocco nhưng hơn hiệu số. Tiến vào vòng 1/16, Brazil sẽ chạm trán đội nhì bảng F (Hà Lan, Nhật Bản hoặc Thụy Điển) vào 0h, ngày 30/6.

Ở trận đấu cùng giờ, Morocco trải qua màn rượt đuổi tỷ số "hú vía" với đội cuối bảng Haiti và chỉ giành chiến thắng 4-2 nhờ 2 pha lập công quyết định trong hiệp 2. Đại diện châu Phi xếp nhì bảng (7 điểm), sẽ chạm trán đội nhất bảng F vào 8h ngày 30/6.

Về phía Scotland, với 3 điểm/3 trận cùng hiệu số bàn thắng bàn bại là -3, đội bóng châu Âu sẽ phải chờ đợi kết quả các bảng đấu còn lại để với hy vọng giành 1 trong 8 suất "vé vớt" cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Xếp hạng bảng C chung cuộc

Bảng B: Chủ nhà Canada đi tiếp vẫn kém vui

Bước vào trận "chung kết" bảng B gặp đội tuyển Thụy Sĩ, đội tuyển Canada chỉ cần giành kết quả hòa là có thể bảo toàn ngôi đầu. Dù vậy, những khoảnh khắc lơ là đầu hiệp 2 đã khiến đội chủ nhà trả giá, qua đó chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Canada mất ngôi đầu bảng B vào tay Thụy Sĩ, qua đó không được thi đấu vòng 1/16 trên sân nhà

Khép lại hành trình bảng B, Thụy Sĩ hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu (7 điểm/3 trận). Tại vòng 1/16, thầy trò HLV Murat Yakin sẽ ở lại Vancouver và chạm trán đội xếp hạng 3 của một trong những bảng E/F/G/I/J vào 10h ngày 3/7.

Trong khi đó, Canada vẫn giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng B, có cùng 4 điểm như Bosnia nhưng hơn hiệu số phụ. Dù vậy ở vòng 1/16, họ sẽ hành quân tới California (Mỹ) gặp đội nhì bảng A (2h, 29/6), thay vì tiếp tục thi đấu tại Canada. Có lẽ, thầy trò HLV Jesse Marsch chỉ còn biết tự trách mình khi mất đi lợi thế chủ nhà.

Ở cặp đấu còn lại của bảng B, Bosnia & Herzegovina dễ dàng đánh bại Qatar để giành vị trí thứ 3. Như vậy, Qatar (1 điểm/3 trận) chính thức nói lời chia tay World Cup với vị trí cuối bảng. Về phía Bosnia & Herzegovina (4 điểm), Edin Dzeko và đồng đội buộc phải tranh "vé vớt" cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Xếp hạng bảng B chung cuộc