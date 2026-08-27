Trực tiếp chuyển nhượng 27/8: Chelsea chi 40 triệu bảng mua Rashford, Alvarez từ chối Arsenal
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 27/8.
Marcus Rashford được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Theo The Independent, “The Blues” đang cân nhắc việc chi 40 triệu bảng cho thương vụ này, đồng thời đáp ứng mức lương ước tính 300.000 bảng/tuần của tiền đạo tuyển Anh.
Thương vụ chỉ có thể được thực hiện nếu Chelsea bán Nicolas Jackson và Liam Delap, những người đang tiến gần tới việc gia nhập Aston Villa và Nottingham Forest.
Nhà báo người Argentina Ariel Senosiain tiết lộ, Julian Alvarez đã từ chối lời đề nghị từ Arsenal, dù Atletico Madrid chấp nhận gói chuyển nhượng trị giá 125 triệu euro, kèm thêm 10 triệu euro phụ phí.
Arsenal vẫn sẵn sàng chờ đợi, nhưng Alvarez tiếp tục hy vọng vào một vụ chuyển nhượng tới Barcelona vào phút chót, trong khi đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa gửi đề nghị.
Newcastle đã hoàn tất việc chiêu mộ Nico Gonzalez từ Man City. Thương vụ dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha có thể đạt tổng giá trị 50 triệu bảng sau các khoản phụ phí. Cầu thủ 24 tuổi sẽ khoác áo số 6 tại St James' Park.
Gonzalez được chiêu mộ nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của Newcastle sau sự ra đi của Sandro Tonali và Bruno Guimaraes. Gonzalez gia nhập Man City vào tháng 1/2025 từ Porto, nhưng gặp khó khăn trong việc chiếm một suất đá chính thường xuyên ở đội một.
Cựu tài năng của Barcelona đã có 54 lần ra sân cho Man City và ghi 4 bàn thắng.
Al Hilal đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa. Quãng thời gian 6 năm của tuyển thủ Anh tại Aston Villa cuối cùng cũng chuẩn bị đi đến hồi kết. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hai đội đã thống nhất thương vụ có giá trị lên tới 50 triệu bảng.
Thỏa thuận này khép lại thương vụ chuyển nhượng kéo dài suốt mùa hè, sau khi HLV Unai Emery đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý khi được hỏi về tương lai của Watkins trước trận mở màn Premier League.
Theo Sky Sports, Aston Villa đang tiến gần đến việc đạt thỏa thuận chiêu mộ Nicolas Jackson từ Chelsea. Kế hoạch xuyên suốt mùa hè của Chelsea là bán Jackson và Liam Delap.
Atletico Madrid cũng muốn chiêu mộ Jackson, nhưng có thể không thể đưa ra mức đề nghị hấp dẫn bằng Aston Villa. Jackson từng làm việc với HLV Unai Emery của Aston Villa khi cả hai còn ở Villarreal.
Mùa trước, Jackson thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn, sau khi Chelsea chiêu mộ Delap để thay thế anh.
Theo Sky tại Italia, Galatasaray đang nỗ lực đạt thỏa thuận với AC Milan về trường hợp của Rafa Leao. Aston Villa từng tiếp cận tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha, nhưng Galatasaray mới là đội đang đẩy mạnh sự quan tâm.
George Gardi, người trung gian của Galatasaray, đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo AC Milan tại Milan (Italia).
Galatasaray đang tìm cách đạt thỏa thuận với AC Milan trước khi tiến hành đàm phán với phía Leao.
AC Milan yêu cầu tổng gói phí khoảng 51 triệu bảng cho Leao, bao gồm 43 triệu bảng phí cố định cùng các khoản phụ phí.
Manchester United được cho là sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái Ferdi Kadioglu từ Brighton với mức phí 40 triệu bảng. Việc Brighton đồng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 02:23 AM (GMT+7)