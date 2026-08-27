Trực tiếp chuyển nhượng 27/8: Chelsea chi 40 triệu bảng mua Rashford, Alvarez từ chối Arsenal

Chelsea cân nhắc chiêu mộ Rashford

Marcus Rashford được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Theo The Independent, “The Blues” đang cân nhắc việc chi 40 triệu bảng cho thương vụ này, đồng thời đáp ứng mức lương ước tính 300.000 bảng/tuần của tiền đạo tuyển Anh.

Thương vụ chỉ có thể được thực hiện nếu Chelsea bán Nicolas Jackson và Liam Delap, những người đang tiến gần tới việc gia nhập Aston Villa và Nottingham Forest.