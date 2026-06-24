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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Neymar Đội tuyển Brazil

(5h, 25/6, bảng C World Cup) Liệu Neymar có lần đầu tiên ra sân tại World Cup 2026 hay không?

   

World Cup | 5h, 25/6 | Miami

Scotland
Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup) - 1
Brazil
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup) - 1
Gunn, Patterson, Souttar, Hanley, Robertson, McGinn, McTominay, Christie, Gannon Doak, Adams, Ferguson
Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup) - 1
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro, Casemiro, Bruno Guimaraes, Cunha, Paqueta, Vinicius, Neymar

Cục diện trước khi bước vào lượt cuối

Với chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt 2, Brazil đang dẫn đầu bảng C khi bước vào lượt đấu cuối. Họ có 4 điểm, bằng với Morocco nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số. Hai đội đã hòa nhau trong ngày ra quân. Trong khi đó, Scotland đang đứng thứ ba với 3 điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc cả hai đều còn cơ hội. Scotland cần 1 chiến thắng mới rộng cửa đi tiếp trong khi đó Brazil chỉ cần 1 trận hòa. Tuy nhiên, nếu muốn giữ vị trí đầu bảng, thầy trò HLV Ancelotti cần phải giành trọn 3 điểm trước Scotland.

Lần đầu của Neymar?

Neymar tới World Cup 2026 trong tình trạng vẫn đang chấn thương. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Carlo Ancelotti xác nhận tiền đạo người Brazil đã có thể thi đấu. "Cậu ấy cảm thấy ổn, có thể thi đấu. Tôi rất hài lòng với Neymar và thái độ của cậu ấy trong từng buổi tập".

Sự trở lại của Neymar là rất đúng lúc bởi Raphinha đang phải dưỡng thương trong khi Rayan hay Luiz Henrique không thể hiện được nhiều khi được vòa sân. 

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/06/2026 18:55 PM (GMT+7)
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