Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup)
(5h, 25/6, bảng C World Cup) Liệu Neymar có lần đầu tiên ra sân tại World Cup 2026 hay không?
World Cup | 5h, 25/6 | Miami
Điểm
Gunn
Patterson
Souttar
Hanley
Robertson
McGinn
McTominay
Christie
Gannon Doak
Adams
Ferguson
Điểm
Alisson
Danilo
Marquinhos
Gabriel
Sandro
Casemiro
Bruno Guimaraes
Cunha
Paqueta
Vinicius
Neymar
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Cục diện trước khi bước vào lượt cuối
Với chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt 2, Brazil đang dẫn đầu bảng C khi bước vào lượt đấu cuối. Họ có 4 điểm, bằng với Morocco nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số. Hai đội đã hòa nhau trong ngày ra quân. Trong khi đó, Scotland đang đứng thứ ba với 3 điểm.
Điều này đồng nghĩa với việc cả hai đều còn cơ hội. Scotland cần 1 chiến thắng mới rộng cửa đi tiếp trong khi đó Brazil chỉ cần 1 trận hòa. Tuy nhiên, nếu muốn giữ vị trí đầu bảng, thầy trò HLV Ancelotti cần phải giành trọn 3 điểm trước Scotland.
Lần đầu của Neymar?
Neymar tới World Cup 2026 trong tình trạng vẫn đang chấn thương. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Carlo Ancelotti xác nhận tiền đạo người Brazil đã có thể thi đấu. "Cậu ấy cảm thấy ổn, có thể thi đấu. Tôi rất hài lòng với Neymar và thái độ của cậu ấy trong từng buổi tập".
Sự trở lại của Neymar là rất đúng lúc bởi Raphinha đang phải dưỡng thương trong khi Rayan hay Luiz Henrique không thể hiện được nhiều khi được vòa sân.
ĐT Brazil vẫn sống dưới cái bóng quá khứ huy hoàng và đối mặt bài toán lớn mang tên Neymar Junior trong hành trình chinh phục World Cup 2026. Nhiều...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 18:55 PM (GMT+7)