Trực tiếp bóng đá Scotland - Brazil: Kỳ vọng lớn cho Neymar (World Cup)

World Cup | 5h, 25/6 | Miami Scotland 0 - 0 Brazil (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Scotland vs Brazil Brazil Điểm Gunn Patterson Souttar Hanley Robertson McGinn McTominay Christie Gannon Doak Adams Ferguson Điểm Alisson Danilo Marquinhos Gabriel Sandro Casemiro Bruno Guimaraes Cunha Paqueta Vinicius Neymar Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Scotland Scotland Brazil Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gunn, Patterson, Souttar, Hanley, Robertson, McGinn, McTominay, Christie, Gannon Doak, Adams, Ferguson Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro, Casemiro, Bruno Guimaraes, Cunha, Paqueta, Vinicius, Neymar

Cục diện trước khi bước vào lượt cuối

Với chiến thắng 3-0 trước Haiti ở lượt 2, Brazil đang dẫn đầu bảng C khi bước vào lượt đấu cuối. Họ có 4 điểm, bằng với Morocco nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số. Hai đội đã hòa nhau trong ngày ra quân. Trong khi đó, Scotland đang đứng thứ ba với 3 điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc cả hai đều còn cơ hội. Scotland cần 1 chiến thắng mới rộng cửa đi tiếp trong khi đó Brazil chỉ cần 1 trận hòa. Tuy nhiên, nếu muốn giữ vị trí đầu bảng, thầy trò HLV Ancelotti cần phải giành trọn 3 điểm trước Scotland.

Lần đầu của Neymar?

Neymar tới World Cup 2026 trong tình trạng vẫn đang chấn thương. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Carlo Ancelotti xác nhận tiền đạo người Brazil đã có thể thi đấu. "Cậu ấy cảm thấy ổn, có thể thi đấu. Tôi rất hài lòng với Neymar và thái độ của cậu ấy trong từng buổi tập".

Sự trở lại của Neymar là rất đúng lúc bởi Raphinha đang phải dưỡng thương trong khi Rayan hay Luiz Henrique không thể hiện được nhiều khi được vòa sân.