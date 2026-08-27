ĐT Việt Nam viết thêm trang sử vàng, báo chí thế giới ngợi ca nhà vua Đông Nam Á

Trong bài viết có tiêu đề “Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch ASEAN Championship, Thái Lan lỡ cơ hội ngược dòng” trên ESPN, nhà báo Gabriel Tan dành sự tôn trọng đặc biệt cho chiến tích của ĐT Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng trận hòa 2-2 tại sân Mỹ Đình là quá đủ để Việt Nam hoàn tất nhiệm vụ, sau khi đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala ở lượt đi.

ĐT Thái Lan vùng lên, ĐT Việt Nam đứng vững

Theo ký giả Gabriel Tan, ĐT Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về với tâm thế “không còn gì để mất” và thể hiện đúng tinh thần đó ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Anthony Hudson nhập cuộc đầy quyết tâm và chỉ mất 12 phút để khiến phần lớn trong số 38.646 khán giả tại Mỹ Đình phải âu lo.

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Từ một pha tổ chức bóng kiên nhẫn bên cánh phải, Nattapong Sayriya tung đường chuyền vào vòng cấm. Seksan Ratree dù không thể khống chế hoàn toàn nhưng vô tình đưa bóng tới đúng vị trí của Yotsakorn Burapha. Tiền đạo của ĐT Thái Lan lập tức tung cú dứt điểm một chạm mạnh và hiểm, khiến Lê Giang Patrik dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cứu thua.

Gabriel Tan mô tả bàn thắng ấy như chất xúc tác giúp Thái Lan tiếp tục gây sức ép. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Phan Tuấn Tài thực hiện đường tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh trái, loại bỏ ba cầu thủ đối phương, nhưng Rafaelson trong tư thế với hết tầm vẫn chỉ có thể đánh đầu đưa bóng tìm đến khung gỗ.

Đó là dấu hiệu cho thấy Việt Nam không hề đánh mất thế trận dù bị dẫn bàn. Và quan trọng hơn, lợi thế 2-0 ở lượt đi giúp đội quân áo đỏ vẫn hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi trên bình diện tổng tỷ số.

Khoảnh khắc quyết định thuộc về nhà vô địch

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan đứng trước cơ hội vàng để cân bằng tổng tỷ số. Kakana Khamyok bứt tốc vượt qua Trương Tiến Anh rồi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Darwish Ahmed Eisa lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế nhưng, Kakana lại sút bóng vọt xà.

Tác giả Gabriel Tan xem đây là bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Bởi lẽ chỉ bốn phút sau, Thái Lan phải trả giá. Tuấn Tài tiếp tục tạo dấu ấn bên hành lang trái khi đón đường chuyền dài của Nguyễn Hoàng Đức rồi thực hiện quả tạt thuận lợi cho Hoàng Hên.

Cú dứt điểm của Hoàng Hên đưa bóng dội cột dọc, nhưng bóng bật ngược trở lại và đập vào chân thủ môn Chatchai Budprom trước khi đi vào lưới Thái Lan.

Từ thời điểm đó, Thái Lan buộc phải dồn lên, đồng nghĩa với việc để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Việt Nam liên tục có cơ hội phản công. Hoàng Hên sút chệch xà, Tiến Anh bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi, còn Nguyễn Hai Long thậm chí đưa bóng dội cột sau một tình huống đá phạt nhanh.

Ký giả Gabriel Tan mô tả, đó là giai đoạn Việt Nam cho thấy sự khác biệt của một đội bóng đang giữ ngôi vô địch. Không nhất thiết phải áp đảo hoàn toàn, nhưng Việt Nam biết cách chịu đựng sức ép, chờ đợi sai lầm và trừng phạt đối thủ.

Ký giả Gabriel Tan ca ngợi bản lĩnh ĐT Việt Nam

“Định mệnh cuối cùng đứng về phía Việt Nam”

Thái Lan vẫn chưa chịu đầu hàng. Khi trận đấu chỉ còn năm phút, Wanchai Jarunongkran tận dụng sai lầm của Tiến Anh để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1, thắp lại hy vọng mong manh cho đội khách. Nhưng rồi, đúng vào phút bù giờ thứ ba, số phận một lần nữa nghiêng về phía Việt Nam.

Trong nỗ lực ngăn đường chuyền của Nguyễn Quang Hải tìm đến Xuân Son, Wanchai vô tình thực hiện một pha phá bóng lỗi từ ngoài vòng cấm. Bóng bay thẳng vào lưới nhà, khép lại trận chung kết với tỷ số 2-2 và chấm dứt mọi hy vọng của Thái Lan.

Gabriel Tan kết luận đầy ấn tượng: “Sau tất cả, số phận đã mỉm cười với ĐT Việt Nam, giúp họ bảo vệ thành công ngôi vương”.

Cây viết của ESPN cũng chỉ ra sự cay đắng của Thái Lan: họ đã bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để cân bằng tổng tỷ số, sau đó lại trực tiếp góp phần vào cả hai bàn thua của mình. Nhưng trên tất cả, cán cân của hai lượt trận cho thấy Việt Nam là nhà vô địch xứng đáng.

“Dựa trên thế trận của cả hai lượt trận, sẽ rất ít người có thể tranh luận rằng Việt Nam không xứng đáng trở thành nhà vô địch”, Gabriel Tan nhận định.

Đó cũng chính là giá trị lớn nhất của chức vô địch ASEAN Championship 2026. ĐT Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công ngai vàng mà còn đánh bại Thái Lan ngay trên hành trình đăng quang, chứng minh rằng thành công năm 2024 không phải khoảnh khắc nhất thời.

Bốn chức vô địch khu vực giờ đây đã nằm trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng đáng kể hơn, lần đầu tiên “Những chiến binh Sao vàng” bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN – một cột mốc mà thế hệ hiện tại có quyền tự hào và bóng đá khu vực phải nhìn nhận bằng sự tôn trọng.