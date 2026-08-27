Văn Hậu được vợ xinh “thưởng nóng”, bà xã Quang Hải tự hào chiến tích vô địch AFF Cup

Đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, ĐT Việt Nam đăng quang AFF Cup 2026 một cách xứng đáng và thuyết phục. Để có được chiến tích ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần rất nhiều đến nguồn cổ vũ, động viên tinh thần từ người thân. Vì thế, sau thời khắc bảo vệ danh hiệu “vua bóng đá” Đông Nam Á, các cầu thủ áo đỏ đều nhanh chóng tìm đến người thân, bạn bè để chia vui.

Văn Hậu được "thưởng nóng" ngay sau chung kết AFF Cup 2026

Đoàn Văn Hậu rạng rỡ chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với bà xã Doãn Hải và được vợ xinh "thưởng nóng". Sau đó, anh chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân trong gia đình, nâng cao chiếc cúp mà Văn Hậu không có dịp được tận hưởng ở chiến tích cách đây 2 năm.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền - vợ của thủ quân Nguyễn Quang Hải, chia sẻ đầy tự hào về kỷ lục của chồng. Theo đó, Quang Hải là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam cho đến nay 3 lần đăng quang AFF Cup, vào các năm 2018, 2024 và 2026.

Kiểu tóc độc lạ của Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải là điểm nhấn đáng chú ý

Với bà xã tiền đạo Nguyễn Xuân Son, chức vô địch năm nay thực sự có ý nghĩa và trọn vẹn. 2 năm trước, Xuân Son dính chấn thương nặng và phải vào viện cấp cứu ngay khi trận đấu diễn ra. Năm nay, Xuân Son và vợ đã có dịp tận hưởng chiến tích ngọt ngào. Vì thế, anh được vợ “thưởng nóng” bằng một nụ hôn.

Người thân của các cầu thủ Hoàng Hên và Tài Lộc cũng vô cùng rạng rỡ khoe chiếc cúp sau buổi lễ trao giải. Với họ, niềm hạnh phúc với chức vô địch AFF Cup 2026 là minh chứng rằng, cống hiến cho ĐT Việt Nam là quyết định thực sự đúng đắn.

Xuân Son và vợ tận hưởng chức vô địch AFF Cup 2026