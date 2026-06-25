Tin nóng bóng đá World Cup 25/6: Lí do Bellingham không bị thẻ đỏ vì hành động che miệng

Lí do Bellingham không bị thẻ đỏ vì hành động che miệng

Trang BBC đã trích dẫn phát ngôn của cựu trọng tài Pierluigi Collina trước thềm World Cup, để lí giải việc Jude Bellingham không nhận thẻ đỏ vì hành động che miệng nói chuyện với Jordan Ayew ở trận Anh - Ghana. Theo quy định được ban hành cho World Cup 2026, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu che miệng khi nói chuyện với đối thủ. Miguel Almiron (Paraguay) trở thành người đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì lỗi này trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bellingham không bị thẻ đỏ dù che miệng nói chuyện với Ayew

Collina - người đứng đầu bộ phận trọng tài FIFA - cho hay: "Các cầu thủ vẫn có thể che miệng bằng tay và áo vì họ có thể đang trò chuyện với bạn bè. Việc trò chuyện trước, trong hoặc sau trận đấu là điều bình thường. Vì vậy, nếu đó là cuộc trò chuyện thân thiện, họ có thể tiếp tục mà không gặp vấn đề gì. Khi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, việc che miệng có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó rất sai trái, và hình phạt dành cho hành động đó là thẻ đỏ".

Chuyên gia tiếc vì ĐT Anh loại Palmer

Bình luận về màn trình diễn của ĐT Anh ở trận hòa Ghana 0-0, HLV Alan Pardew cho rằng "Tam sư" thiếu đi mẫu cầu thủ có tư duy đột phá như Cole Palmer. Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea không được HLV Thomas Tuchel đưa vào danh sách cuối cùng dự World Cup.

"Chúng ta không sở hữu cầu thủ có đủ phẩm chất như sắc bén, sự thông minh và khả năng tư duy đột phá. Có rất nhiều người thảo luận về việc Cole Palmer bị loại, và cậu ấy chính là mẫu cầu thủ mà cá nhân tôi muốn có trong đội hình. Khi tham dự một giải đấu World Cup, bạn không chỉ đối mặt với một bài toán, mà còn rất nhiều bài toán khác nữa", trích lời HLV Pardew.

Chủ tịch FIFA xác nhận Tổng thống Trump dự khán chung kết World Cup

Trên chương trình truyền hình "Fox & Friends", Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tiết lộ Tổng thống Mỹ, Donald Trump đang lên kế hoạch dự khán trận chung kết World Cup (2h, 20/7) trên sân vận động MetLife (New Jersey). Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa xuất hiện ở một trận đấu nào thuộc khuôn khổ World Cup.

“Chúng tôi sẽ đồng hành với Tổng thống mọi lúc mọi nơi, tận hưởng trận chung kết và trao cúp vô địch cho đội chiến thắng cùng nhau", trích lời Chủ tịch Infantino.