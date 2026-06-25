Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup)

World Cup | 8h, 25/6 | BBVA Nam Phi 0 - 0 Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Phi vs Hàn Quốc Hàn Quốc Điểm Williams Mudau Okon Mbokazi Modiba Mokoena Adams Mofokeng Mbatha Appollis Foster Điểm Kim Seung-gyu Lee Gi-hyuk Kim Min-jae Lee Han-beom Seol Young-woo Hwang In-beo Paik Seung-ho Lee Tae-seok Hwang Hee-chan Lee Jae-sung Son Heung-min Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Phi Nam Phi Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Mofokeng, Mbatha, Appollis, Foster Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beo, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok, Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min

Hàn Quốc chịu áp lực lớn

Hàn Quốc để thua 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ hai sau sai lầm của thủ môn, qua đó bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Hiện Mexico đã chắc suất vào vòng sau với 6 điểm, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 điểm.

Ở lượt đấu cuối, Hàn Quốc sẽ chạm trán Nam Phi trong trận cầu mang ý nghĩa quyết định. Chỉ cần một cú sảy chân, đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026.

Nam Phi sẵn sàng tạo bất ngờ

Trận hòa trước CH Séc giúp Nam Phi tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Dù đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đại diện châu Phi vẫn cho thấy sự khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực và quyết liệt.

Trong khi đó, Hàn Quốc bộc lộ nhiều hạn chế khi phụ thuộc vào các cựu binh như Son Heung-min, còn Lee Kang-in phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ. Khả năng chống pressing và chịu sức ép của hàng thủ cũng là điểm yếu đáng lo ngại. Đây được xem là cơ hội để Nam Phi khai thác và hướng tới một kết quả tích cực.