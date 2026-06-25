Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup)
(8h, 25/6, bảng A) Hàn Quốc rơi vào thế buộc phải thắng Nam Phi ở lượt cuối bảng A sau thất bại trước Mexico. Tuy nhiên, đại diện châu Á đang đối mặt nhiều vấn đề về lối chơi và nhân sự.
World Cup | 8h, 25/6 | BBVA
Điểm
Williams
Mudau
Okon
Mbokazi
Modiba
Mokoena
Adams
Mofokeng
Mbatha
Appollis
Foster
Điểm
Kim Seung-gyu
Lee Gi-hyuk
Kim Min-jae
Lee Han-beom
Seol Young-woo
Hwang In-beo
Paik Seung-ho
Lee Tae-seok
Hwang Hee-chan
Lee Jae-sung
Son Heung-min
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hàn Quốc chịu áp lực lớn
Hàn Quốc để thua 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ hai sau sai lầm của thủ môn, qua đó bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Hiện Mexico đã chắc suất vào vòng sau với 6 điểm, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 điểm.
Ở lượt đấu cuối, Hàn Quốc sẽ chạm trán Nam Phi trong trận cầu mang ý nghĩa quyết định. Chỉ cần một cú sảy chân, đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026.
Nam Phi sẵn sàng tạo bất ngờ
Trận hòa trước CH Séc giúp Nam Phi tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Dù đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đại diện châu Phi vẫn cho thấy sự khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực và quyết liệt.
Trong khi đó, Hàn Quốc bộc lộ nhiều hạn chế khi phụ thuộc vào các cựu binh như Son Heung-min, còn Lee Kang-in phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ. Khả năng chống pressing và chịu sức ép của hàng thủ cũng là điểm yếu đáng lo ngại. Đây được xem là cơ hội để Nam Phi khai thác và hướng tới một kết quả tích cực.
Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Roberto Martinez đã tạo nên khác biệt, giúp Cristiano Ronaldo tìm lại cảm giác ghi bàn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 22:52 PM (GMT+7)