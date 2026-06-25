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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Hàn Quốc Son Heung Min - Mãnh hổ châu Á

(8h, 25/6, bảng A) Hàn Quốc rơi vào thế buộc phải thắng Nam Phi ở lượt cuối bảng A sau thất bại trước Mexico. Tuy nhiên, đại diện châu Á đang đối mặt nhiều vấn đề về lối chơi và nhân sự.

   

World Cup | 8h, 25/6 | BBVA

Nam Phi
Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
Hàn Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Mofokeng, Mbatha, Appollis, Foster
Trực tiếp bóng đá Nam Phi - Hàn Quốc: Quyết đấu giành vé đi tiếp (World Cup) - 1
Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beo, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok, Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min

Hàn Quốc chịu áp lực lớn

Hàn Quốc để thua 0-1 trước Mexico ở lượt trận thứ hai sau sai lầm của thủ môn, qua đó bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Hiện Mexico đã chắc suất vào vòng sau với 6 điểm, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 điểm.

Ở lượt đấu cuối, Hàn Quốc sẽ chạm trán Nam Phi trong trận cầu mang ý nghĩa quyết định. Chỉ cần một cú sảy chân, đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026.

Nam Phi sẵn sàng tạo bất ngờ

Trận hòa trước CH Séc giúp Nam Phi tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Dù đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, đại diện châu Phi vẫn cho thấy sự khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực và quyết liệt.

Trong khi đó, Hàn Quốc bộc lộ nhiều hạn chế khi phụ thuộc vào các cựu binh như Son Heung-min, còn Lee Kang-in phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ. Khả năng chống pressing và chịu sức ép của hàng thủ cũng là điểm yếu đáng lo ngại. Đây được xem là cơ hội để Nam Phi khai thác và hướng tới một kết quả tích cực.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-24/06/2026 22:52 PM (GMT+7)
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