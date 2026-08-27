Tin mới nhất bóng đá sáng 27/8: Barcelona đón tin vui, Rodri sẵn sàng ra mắt

Barcelona đón tin vui, Rodri sẵn sàng ra mắt

Barcelona sẽ không có Gavi trong cuộc đối đầu Athletic Bilbao tại La Liga vào lúc 2h ngày 28/8 (giờ Hà Nội), sau khi tiền vệ này tiếp tục vắng mặt ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu. HLV Hansi Flick xác nhận Gavi không gặp vấn đề nghiêm trọng và tình trạng của anh đã cải thiện đáng kể so với sau trận đấu trước, nhưng cầu thủ này vẫn không kịp góp mặt.

Tiền vệ Rodri đã sẵn sàng ra mắt Barca

Trong khi đó, Rodri đang rất háo hức cho màn ra mắt Barcelona sau khi gia nhập đội bóng xứ Catalunya mùa hè này. Theo Mundo Deportivo, tiền vệ người Tây Ban Nha đã sẵn sàng thi đấu và nhiều khả năng sẽ có trận đầu tiên trong màu áo mới.

MU phải sửa áo vì vi phạm quy định Ngoại hạng Anh

Manchester United buộc phải điều chỉnh trang phục thi đấu sau khi vô tình vi phạm quy định áo đấu của Ngoại hạng Anh trong trận thua Hull City 0-2 ở vòng mở màn. Theo The Sun, sau khi hợp đồng trị giá 20 triệu bảng mỗi năm với DXC Technology kết thúc, áo đấu của Man Utd không còn logo nhà tài trợ ở tay áo trái.

Tuy nhiên, theo điều luật M.15, nếu không có nhà tài trợ thương mại ở vị trí này, các đội bóng phải sử dụng phù hiệu chính thức của giải đấu trên cả hai tay áo. Man Utd đã để trống tay áo trái trong trận đấu.

Atletico Madrid nổi giận vì Alvarez: “Chúng tôi là nạn nhân duy nhất”

Atlético Madrid đã mất kiên nhẫn sau nhiều tháng tranh cãi về tương lai của Julián Álvarez. Theo nguồn tin nội bộ được Marca dẫn lại, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha bác bỏ hoàn toàn quan điểm cho rằng tiền đạo người Argentina là “nạn nhân”, đồng thời chỉ trích cả những người xung quanh cầu thủ lẫn Barcelona vì liên tục tìm cách chiêu mộ anh.

Một lãnh đạo Atlético thẳng thừng tuyên bố: “Cầu thủ đang được xem là nạn nhân, nhưng nạn nhân duy nhất trong vụ Julián là chúng tôi”. CLB cho rằng cuộc khủng hoảng đã gây tổn thất cả về kinh tế lẫn hình ảnh.

UEFA bất ngờ rút lời đe dọa tẩy chay FIFA

UEFA đang chuẩn bị từ bỏ kế hoạch tẩy chay các giải đấu của FIFA sau khi nhận được những cam kết rõ ràng từ cơ quan bóng đá thế giới. Theo Reuters, FIFA đã đảm bảo không khởi động lại kế hoạch bán cổ phần thương mại tại World Cup và các giải đấu lớn khác, vốn là nguyên nhân khiến mâu thuẫn bùng phát.

Quyết định rút lui được cho là nhằm tránh một cuộc khủng hoảng thể thao nghiêm trọng, đặc biệt khi World Cup nữ U20 tại Ba Lan sẽ khởi tranh ngày 5/9. UEFA lo ngại một cuộc tẩy chay sẽ tước đi cơ hội quý giá của cả một thế hệ cầu thủ trẻ.

Cựu tiền vệ Akos Buzsaky mất tích

Cựu tiền vệ Queens Park Rangers là Akos Buzsaky được thông báo mất tích tại quê nhà Hungary, khiến các CLB cũ và cộng đồng bóng đá Anh lo lắng. Theo truyền thông Hungary, Buzsaky đã không được nhìn thấy trong hơn một tuần và cảnh sát đang tích cực tìm kiếm cựu cầu thủ này.

QPR nhanh chóng đăng thông báo bày tỏ sự quan tâm, đồng thời cầu chúc Buzsaky được tìm thấy an toàn. Trong sự nghiệp tại QPR, tiền vệ người Hungary có 125 lần ra sân và ghi 24 bàn, đáng chú ý là quãng thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa 2011/12.