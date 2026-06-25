Trực tiếp bóng đá CH Séc - Mexico: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)
(8h, 25/6, bảng A) Mexico đã sớm giành vé đi tiếp và chắc ngôi đầu bảng A, trong khi CH Séc đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.
World Cup | 8h, 25/6 | Mexico City
Điểm
Stanek
Coufal
Zima
Hranac
Jurasek
Soucek
Sadílek
Sulc
Hlozek
Provod
Schick
Điểm
Ochoa
J.Sanchez
C.Montes
J.Vasquez
Gallardo
Alvarez
Lira
Pineda
Alvarado
Jimenez
Quinones
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Mexico tự tin với lợi thế sân nhà
Mexico đang là đội bóng ấn tượng nhất bảng A khi toàn thắng cả hai trận, ghi 3 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Được thi đấu trên sân Azteca trước hàng chục nghìn khán giả nhà, thầy trò HLV Javier Aguirre bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau khi đã chắc suất đi tiếp và giữ ngôi đầu bảng.
Dù không còn áp lực về điểm số, Mexico vẫn hướng tới một chiến thắng để tri ân người hâm mộ. Với hàng công sở hữu Raul Jimenez và Santiago Gimenez đang đạt phong độ cao, đội chủ nhà đủ khả năng tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng.
CH Séc đối mặt thử thách lớn
Trái ngược với đối thủ, CH Séc mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận và buộc phải đánh bại Mexico để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ivan Hasek không chỉ cần chiến thắng mà còn phải chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu cùng giờ giữa Nam Phi và Hàn Quốc.
Sức ép buộc phải tấn công có thể khiến CH Séc để lộ khoảng trống nơi hàng thủ, điều rất nguy hiểm trước một Mexico tổ chức tốt và phản công sắc bén. Patrik Schick cùng Tomas Soucek được kỳ vọng tạo ra khác biệt, nhưng trước hàng phòng ngự chưa thủng lưới của Mexico, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm là thử thách không hề dễ dàng.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 22:52 PM (GMT+7)