Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá CH Séc - Mexico: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026

(8h, 25/6, bảng A) Mexico đã sớm giành vé đi tiếp và chắc ngôi đầu bảng A, trong khi CH Séc đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.

   

World Cup | 8h, 25/6 | Mexico City

CH Séc
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Mexico: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Mexico: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
Mexico
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Mexico: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
Stanek, Coufal, Zima, Hranac, Jurasek, Soucek, Sadílek, Sulc, Hlozek, Provod, Schick
Trực tiếp bóng đá CH Séc - Mexico: Mệnh lệnh phải thắng (World Cup) - 1
Ochoa, J.Sanchez, C.Montes, J.Vasquez, Gallardo, Alvarez, Lira, Pineda, Alvarado, Jimenez, Quinones

Mexico tự tin với lợi thế sân nhà

Mexico đang là đội bóng ấn tượng nhất bảng A khi toàn thắng cả hai trận, ghi 3 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Được thi đấu trên sân Azteca trước hàng chục nghìn khán giả nhà, thầy trò HLV Javier Aguirre bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái sau khi đã chắc suất đi tiếp và giữ ngôi đầu bảng.

Dù không còn áp lực về điểm số, Mexico vẫn hướng tới một chiến thắng để tri ân người hâm mộ. Với hàng công sở hữu Raul Jimenez và Santiago Gimenez đang đạt phong độ cao, đội chủ nhà đủ khả năng tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng.

CH Séc đối mặt thử thách lớn

Trái ngược với đối thủ, CH Séc mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận và buộc phải đánh bại Mexico để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ivan Hasek không chỉ cần chiến thắng mà còn phải chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu cùng giờ giữa Nam Phi và Hàn Quốc.

Sức ép buộc phải tấn công có thể khiến CH Séc để lộ khoảng trống nơi hàng thủ, điều rất nguy hiểm trước một Mexico tổ chức tốt và phản công sắc bén. Patrik Schick cùng Tomas Soucek được kỳ vọng tạo ra khác biệt, nhưng trước hàng phòng ngự chưa thủng lưới của Mexico, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm là thử thách không hề dễ dàng.

Quang Hải: ĐT Việt Nam xem Ronaldo & Messi đá World Cup vẫn không quên nhiệm vụ
Quang Hải: ĐT Việt Nam xem Ronaldo & Messi đá World Cup vẫn không quên nhiệm vụ

Trong buổi tập thứ hai chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ thú vị về đời sống tinh thần...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/06/2026 22:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN