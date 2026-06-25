Messi trở thành "Vua ghi bàn" World Cup, bỏ ngỏ khả năng dự World Cup thứ 7

Với Messi, tuổi tác chỉ là con số

Lionel Messi đã bước sang tuổi 39. Siêu sao người Argentina đón sinh nhật sau khi ghi 5 bàn chỉ sau 2 trận đấu tại World Cup 2026. Đó là hai màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất của M10, vượt xa kỳ vọng của mọi người trước khi giải đấu bắt đầu.

Lionel Messi đang chứng minh tuổi tác đôi khi chỉ là con số

Messi vẫn kiên trì chứng minh qua từng ngày rằng tuổi tác đôi khi chỉ là con số. Cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước Áo là minh chứng rõ ràng. Với 18 bàn thắng, anh là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Tất nhiên, màn trình diễn đỉnh cao ấy khiến cho người hâm mộ của Messi đang cảm thấy mãn nguyện và sung sướng. Thậm chí, một số người đã nghĩ tới ý tưởng siêu sao người Argentina sẽ tiếp tục thi đấu tại World Cup 2030 để trở thành cầu thủ tham dự nhiều World Cup nhất trong lịch sử.

Ý tưởng không hoàn toàn điên rồ

Messi đang phải chia sẻ danh hiệu ấy cùng Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và Guillermo Ochoa của Mexico. Cả 3 đều đã có 6 lần dự World Cup trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Messi vẫn bỏ ngỏ mọi thứ.

“Anh sẽ tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa chứ?”, Messi được hỏi ở khu vực phỏng vấn.“Có, có chứ... Tôi sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. Chừng nào tôi còn có thể cống hiến những gì tốt nhất của mình, còn cảm thấy thể chất ổn và vẫn có thể cạnh tranh cũng như giúp đỡ các đồng đội... tôi sẽ tiếp tục thi đấu”, siêu sao người Argentina trả lời. Hiện anh còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, tức là tới năm 41 tuổi.

Nhưng câu hỏi không mang ý nghĩa đó. “Không, không... Ý chúng tôi là liệu chúng tôi còn được thấy anh ở kỳ World Cup tiếp theo không!”, các phóng viên đính chính.

“Tôi không biết. Thật sự lúc này tôi không nghĩ về điều đó, tôi thấy nó vẫn còn khá xa... Nhưng như tôi đã nói, tôi sống từng ngày và tập trung vào hiện tại”, Messi kết lại.

Messi không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận. Nhưng hãy nhìn lại một chút về quá khứ. Một năm sau khi vô địch World Cup 2022, Messi cũng được đặt câu hỏi tương tự về kỳ World Cup lần này và siêu sao người Argentina cũng làm điều tương tự.

“Tôi không nghĩ về World Cup 2026 vì nó vẫn còn xa, nhưng tôi có nghĩ về Copa América”. Gần ba năm sau, anh vẫn đang tỏa sáng với tư cách là chân sút ghi nhiều bàn nhất tại World Cup và đang dẫn đầu danh sách đua “Vua phá lưới” World Cup 2026. Bởi vậy, mọi điều đều có thể xảy ra ngay cả khi Messi đã ở tuổi 43 ở thời điểm World Cup 2030 diễn ra.