Ngỡ ngàng ĐT Nhật Bản chọc thủng lưới Brazil: "Người hùng" bất ngờ của "Samurai xanh"

ĐT Brazil đối đầu với ĐT Nhật Bản ở vòng 1/16 của World Cup 2026 và không nhiều người nghĩ đại diện tới từ châu Á có thể chọc thủng lưới đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Thế nhưng, "Những chiến binh Samurai xanh" đã khiến tất cả ngỡ ngàng.

Kaishu Sano

Phút 29, Kaishu Sano cướp được bóng ở khu vực giữa sân và quyết định dốc thẳng bóng về phía vòng cấm của đối thủ. Casemiro đã nhận 1 thẻ vàng trước đó nên không dám can thiệp mạnh đối với tiền vệ người Nhật Bản. Sano rê sát vòng cấm rồi quyết định sút luôn bằng chân phải.

Trong tư thế hơi ngả người sang bên trái, cú sút của Sato khiến bóng đi chìm và vòng thẳng về phía góc xa khung thành. Alisson đã rất nỗ lực bay người cứu thua nhưng bóng ngoài tầm với của thủ môn này.