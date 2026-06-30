Ngỡ ngàng ĐT Nhật Bản chọc thủng lưới Brazil: "Người hùng" bất ngờ của "Samurai xanh"
ĐT Nhật Bản bất ngờ có bàn mở tỉ số trong cuộc đối đầu với ĐT Brazil tại World Cup 2026.
ĐT Brazil đối đầu với ĐT Nhật Bản ở vòng 1/16 của World Cup 2026 và không nhiều người nghĩ đại diện tới từ châu Á có thể chọc thủng lưới đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Thế nhưng, "Những chiến binh Samurai xanh" đã khiến tất cả ngỡ ngàng.
Kaishu Sano
Phút 29, Kaishu Sano cướp được bóng ở khu vực giữa sân và quyết định dốc thẳng bóng về phía vòng cấm của đối thủ. Casemiro đã nhận 1 thẻ vàng trước đó nên không dám can thiệp mạnh đối với tiền vệ người Nhật Bản. Sano rê sát vòng cấm rồi quyết định sút luôn bằng chân phải.
Trong tư thế hơi ngả người sang bên trái, cú sút của Sato khiến bóng đi chìm và vòng thẳng về phía góc xa khung thành. Alisson đã rất nỗ lực bay người cứu thua nhưng bóng ngoài tầm với của thủ môn này.
Brazil không còn áp đảo đối thủ bằng những màn trình diễn hào nhoáng như quá khứ. Nhưng chính sự thực dụng, hiệu quả và khả năng kết liễu đối phương...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 00:23 AM (GMT+7)