Vinicius bất ngờ bật khóc trước cuộc thư hùng Brazil - Nhật Bản

Khoảnh khắc xúc động khi nhắc về bà ngoại

Vinicius Junior đã không kìm được nước mắt trong chương trình truyền hình sau khi xem đoạn video người bà gửi lời nhắn đầy yêu thương tới mình. Tiền đạo đang là đầu tàu của ĐT Brazil xúc động khi hồi tưởng về quãng thời gian tuổi thơ gắn bó với bà.

Khoảnh khắc xúc động của Vinicius

"Đó là một người vô cùng đặc biệt. Bố tôi thường xuyên đi làm xa, vì thế tôi lớn lên bên mẹ, các anh em và bà. Nhà rất nhỏ nên có nhiều ngày tôi ngủ cùng bà. Tôi không biết phải nói gì hơn, bởi bà đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi hiểu ai rồi cũng sẽ phải rời đi, vì vậy tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên bà. Gia đình đã làm tất cả để biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Được nhìn thấy bà hạnh phúc là điều vô giá", ngôi sao thuộc biên chế CLB Real Madrid chia sẻ.

Quyết tâm đưa Brazil chạm tay vào ngôi sao thứ sáu

Ở khía cạnh chuyên môn, Vinicius thừa nhận sức ép đang ngày càng lớn khi Brazil vẫn chưa thể chinh phục chức vô địch World Cup thứ sáu sau nhiều năm chờ đợi.

"Đây là một thế hệ luôn chiến đấu để đưa Brazil trở lại đỉnh cao. Ngôi sao thứ sáu đã đến quá chậm. Chúng tôi học hỏi rất nhiều trong những năm gần đây, đặc biệt sau Copa America. HLV Carlo Ancelotti mang đến sự tự do, bình tĩnh và niềm tin rằng Brazil sẽ trở lại vị thế số một.

Việc có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo hay Marquinhos giúp các cầu thủ trẻ như chúng tôi thi đấu thoải mái hơn. Tôi mới 25 tuổi, nhưng phía sau còn có một tập thể rất chất lượng với Endrick, Rayan và nhiều tài năng khác", Vinicius nói.

Vinicius ca ngợi HLV Ancelotti

Đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và niềm tin vào bản thân

Tiền đạo sinh năm 2000 cũng nhấn mạnh rằng những thành tựu ngoài sân cỏ còn ý nghĩa hơn cả các danh hiệu bóng đá, đặc biệt trong hành trình chống phân biệt chủng tộc.

"Những gì tôi làm ngoài sân cỏ còn quan trọng hơn thành công trên sân, bởi tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Dù mọi thứ thay đổi khá chậm, tôi hy vọng xã hội sẽ tiếp tục tiến bộ để thế hệ sau không còn phải chịu đựng điều đó.

Tôi có một cậu em trai mới bảy tuổi và không muốn em phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc. Tôi muốn chinh phục những đỉnh cao trong bóng đá, đồng thời truyền cảm hứng cho những người da màu trẻ tuổi chưa có tiếng nói như tôi", Vinicius khẳng định.

Khép lại cuộc trò chuyện, Vinicius chia sẻ đầy tự tin về phong độ hiện tại: "Trước giải đấu, tôi đã nói mình đang ở trạng thái tốt nhất cả về kỹ thuật, thể lực lẫn tinh thần. Tôi làm việc rất chăm chỉ suốt mùa giải để đạt 100% phong độ. Tôi không gặp chấn thương và cũng không bỏ lỡ trận nào của Real Madrid để chuẩn bị tốt nhất. Càng nỗ lực, bạn càng gặp nhiều may mắn".

Vinicius thi đấu tuyệt hay ở vòng bảng World Cup 2026

Kỷ lục đang chờ Vinicius

Ở trận Brazil thắng Scotland 3-0 lượt cuối vòng bảng, Vinicius lập cú đúp trong đó có một bàn thắng bằng đầu. Hiện chân sút này đã có 4 bàn thắng sau 3 trận. Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới ĐT Nhật Bản ở trận đấu thuộc vòng 1/16 (0h ngày 30/6), Vinicius sẽ trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên kể từ Rivaldo và Ronaldo (năm 2002) ghi bàn ở bốn trận đầu tiên của một kỳ World Cup.