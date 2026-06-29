Báo chí Brazil tố Argentina được ưu ái nhánh đấu, đòi lập tức điều tra

Báo chí Brazil cho rằng Argentina hưởng lợi từ nhánh đấu

Argentina sẽ chạm trán Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026 vào 5h, 4/7 tại Miami. Nếu vượt qua đại diện châu Phi, thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và Ai Cập ở vòng 1/8.

ĐT Argentina rơi vào nhánh đấu thuận lợi

Lộ trình này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông Brazil. Bình luận viên Ricardo Gonzalez của Globoesporte nhận định: "Với việc phần lớn các đội tuyển châu Âu nằm ở một nhánh, còn các đội Nam Mỹ tập trung ở nhánh còn lại, tôi không nói rằng ai đã chắc chắn thắng hay thua. Tuy nhiên, vào thời điểm này, các vị thần bóng đá đang tạo nên một thử thách cực lớn cho Pháp, một kịch bản đầy khắc nghiệt cho Bồ Đào Nha và một nhánh đấu trong mơ... dành cho Argentina".

Cùng với đó, Globoesporte còn đăng tải bài viết có tiêu đề: "Argentina được ưu ái? Vì sao họ tránh được các nhà vô địch thế giới cho đến bán kết", trong đó phân tích rằng Argentina chỉ có khả năng chạm trán Brazil hoặc Đức nếu tiến vào vòng bán kết.

Lance đăng bài về lời kêu gọi "điều tra"

Trang thể thao nổi tiếng Lance cũng góp phần làm nóng cuộc tranh luận khi đăng bài với tiêu đề: Người Brazil phản ứng về nhánh đấu của Argentina tại World Cup: “Cần phải điều tra”.

Báo chí Brazil phản ứng mạnh mẽ với nhánh đấu của ĐT Argentina

Bài viết tổng hợp nhiều bài đăng trên mạng xã hội X, nơi không ít CĐV đặt nghi vấn về việc Argentina liên tục sở hữu nhánh đấu thuận lợi. Một số ý kiến còn so sánh với các kỳ World Cup 2014 và 2022, khi “Albiceleste” cũng tiến vào trận chung kết.

Thực tế bốc thăm lại kể câu chuyện khác

Dù vậy, thực tế ban đầu không hoàn toàn giống những gì các ý kiến chỉ trích mô tả.

Nhiều nhân vật nổi tiếng tại Brazil cũng lên tiếng với vấn đề nhánh đấu của ĐT Argentina

Ngay từ lễ bốc thăm, đội nhất bảng của Argentina được xác định sẽ gặp đội nhì bảng có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Uruguay – hai nhà vô địch thế giới, trong đó Tây Ban Nha còn là đương kim vô địch châu Âu. Điều đó đồng nghĩa Argentina từng đứng trước nguy cơ phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh ngay từ vòng 1/16.

Cuối cùng, đối thủ của họ là Cape Verde. Dù lần đầu tham dự World Cup và thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, đại diện châu Phi đã tạo nên nhiều bất ngờ khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay ở vòng bảng. Những kết quả đó cho thấy Cape Verde hoàn toàn không phải đối thủ dễ bị xem thường, bất chấp việc Argentina được đánh giá cao hơn.

Đối thủ của Argentina trên đường vào chung kết World Cup 2026 - Vòng 1/16: Chạm trán hiện tượng Cape Verde (đội có thứ hạng FIFA thấp nhất giải) vào lúc 5h ngày 04/07 trên sân Miami. - Vòng 1/8: Nếu đi tiếp, Argentina sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Australia hoặc Ai Cập. - Tứ kết: Đối thủ tiềm năng là đội thắng ở nhánh Thụy Sĩ/Algeria hoặc Colombia/Ghana. - Bán kết: Nếu vào tới bán kết, Argentina mới có khả năng đụng độ một cựu vô địch World Cup khác như Brazil hoặc Anh.