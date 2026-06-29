Những con số biết nói trước cuộc đại chiến Brazil vs Nhật Bản: “Selecao” có thực sự đáng sợ?

Sau khi vòng bảng khép lại, không ít ý kiến cho rằng Brazil chưa tạo được cảm giác “hủy diệt” như Argentina, Pháp hay thậm chí Tây Ban Nha. Họ khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Morocco, trước khi lần lượt đánh bại Haiti và Scotland cùng với tỷ số 3-0.

Nhìn vào bảng điểm, đó là một chiến dịch vòng bảng thành công: 7 điểm, 7 bàn thắng, chỉ để thủng lưới một lần và đứng đầu bảng. Nhưng nếu bóc tách sâu hơn vào các thống kê, một câu hỏi thú vị xuất hiện:

Brazil có thực sự đáng sợ như danh tiếng của họ?

Cần phải khẳng định, Brazil ở World Cup 2026 đã khác khá nhiều so với những gì người ta thường biết về đội bóng này. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Brazil dường như đã thay đổi.

Họ không còn cố gắng kiểm soát trận đấu bằng mọi giá. Trước Haiti, Brazil giữ bóng 57%. Trước Scotland, tỷ lệ ấy chỉ là 54%.

Ngay cả trận hòa Morocco, Brazil cũng không tạo ra thế trận vượt trội tuyệt đối khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt 1,26, thấp hơn đối thủ (1,37).

Điều đó cho thấy Selecao không còn lấy quyền kiểm soát bóng làm thước đo sức mạnh.

Họ sẵn sàng nhường thế trận, chờ đợi sai lầm và tung ra những đòn phản công có sức sát thương cực lớn.

Đó là thứ bóng đá mang đậm dấu ấn của Ancelotti: ít màu mè hơn, nhưng lạnh lùng và hiệu quả hơn.

Những con số thống kê ấn tượng của Brazil sau vòng bảng.

Theo các con số thống kê trong ảnh, nhẩm tính thì thấy, cứ khoảng 5,9 cú sút, Brazil lại có một bàn thắng. Đó là hiệu suất rất cao ở một kỳ World Cup.

Đáng chú ý hơn, họ không cần tạo ra quá nhiều cơ hội mới ghi được bàn.

Trước Haiti, Brazil chỉ tung ra 8 cú sút nhưng ghi tới 3 bàn.

Trước Scotland, họ dứt điểm 21 lần, tạo ra xG lên tới 4,33 và thắng 3-0 trong một trận đấu mà các mũi tấn công liên tục xuyên phá hàng thủ đối phương.

Ngay cả khi không tạo ra thế trận áp đảo, Brazil vẫn luôn biết cách kết thúc trận đấu bằng những khoảnh khắc của các ngôi sao.

Nhưng Selecao vẫn có những điểm khiến Nhật Bản hy vọng

Nếu chỉ nhìn tỷ số, Brazil dường như hoàn hảo. Nhưng các con số cũng hé lộ một vài điểm đáng chú ý.

Trận gặp Morocco là ví dụ rõ nhất. Brazil chỉ tạo ra 1 cơ hội lớn, trong khi Morocco có 2.

Đối thủ cũng sở hữu xG nhỉnh hơn và khiến thủ thành Brazil phải thực hiện nhiều pha cứu thua.

Alisson nhiều lần phải cứu thua cho Brazil. Ảnh: AP

Điều đó cho thấy, khi gặp một tập thể giàu kỷ luật và tổ chức tốt, Selecao không dễ tạo ra sự áp đảo.

Đây chính là điều Nhật Bản có thể khai thác. “Samurai Xanh” không phải đội bóng thích cầm bóng nhiều. Họ sẵn sàng phòng ngự với cự ly đội hình chặt chẽ, pressing đúng thời điểm rồi chuyển trạng thái cực nhanh.

Đó cũng là công thức từng giúp Nhật Bản đánh bại nhiều ông lớn trong vài năm gần đây và khiến chính Brazil phải nhận thất bại trong một trận giao hữu gần đây.

Điều đáng sợ nhất không nằm ở những con số

Nếu chỉ nhìn thống kê, Brazil không phải đội tạo ra nhiều cú sút nhất, cũng không phải đội cầm bóng nhiều nhất giải. Nhưng chính điều đó mới khiến họ trở nên đáng sợ.

Brazil không còn cố thắng bằng vẻ đẹp. Họ thắng bằng sự hiệu quả. Các học trò HLV Ancelotti không cần 20 pha phối hợp để ghi bàn.

Họ chỉ cần một khoảnh khắc của Vinícius Júnior, một pha xử lý của Bruno Guimarães hay một đường chuyền mở ra khác biệt.

Khi cần, Brazil có thể tạo đột biến nhờ các ngôi sao của mình. Ảnh: AP

Carlo Ancelotti đã biến Brazil thành một đội bóng biết chờ đợi, biết kiên nhẫn và biết tung ra đòn quyết định đúng lúc.

Đó là hình ảnh rất khác với Selecao của những năm trước, nhưng lại phù hợp với bóng đá hiện đại hơn bao giờ hết.

Nhật Bản đang đứng trước bài kiểm tra lớn nhất

Truyền thông quốc tế gọi cuộc đối đầu này là màn so tài mang tính biểu tượng giữa nền bóng đá từng truyền cảm hứng cho Nhật Bản và thế hệ “Samurai Xanh” đang muốn chứng minh họ đã đủ sức đứng ngang hàng với những người thầy cũ. Trong khi đó, những chuyên trang về thống kê vẫn đánh giá Brazil là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu sau vòng bảng.

Nhưng World Cup chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi danh tiếng. Nhật Bản càng hiểu điều đó.

Họ từng khiến Đức, Tây Ban Nha hay nhiều đội bóng lớn ôm hận trong những năm gần đây.

Liệu Nhật Bản có thể làm nên bất ngờ trước Brazil? Ảnh: AP

Brazil cũng hiểu điều đó. Bởi ở World Cup, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ được quyết định bởi một khoảnh khắc.

Selecao vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất hành tinh. Nhưng sau những gì đã diễn ra ở vòng bảng, có lẽ điều khiến họ đáng sợ nhất không phải những con số.

Mà là việc họ không cần chơi hay hơn đối thủ trong mọi thống kê, vẫn đủ bản lĩnh để bước ra khỏi sân với tư cách người chiến thắng.